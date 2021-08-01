社評：天津會談非僅吵架 秦剛使美期開新局

大門已開不會關上

中國不賭美國輸贏

秦剛在抵美後首次見記者時，首先回憶1971年尼克遜總統的國安顧問基辛格首度訪華，是繞經巴基斯坦，「不得不以隱蔽的方式，取道他途」；而現在，「作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上征途，直抵美國」，顯示「中美關係的大門已經打開，就不會關上」。他對中美關係現狀的定位是，「不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道」。他並引述國家主席習近平所言的「逢山開道，遇水架橋」，與美國總統拜登所說「凡事皆有可能」，期許自己能「架起溝通、合作的橋樑」，「讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實」。

秦剛這番講話的調門，表面看與中方在天津會談的表現大異其趣。輿論對會談多聚焦於雙方的針鋒相對，特別是中方一些激烈語言，卻忽略了中方克制溫和的一面，例如，王毅對舍曼說，中國的發展不是要挑戰美國，也不是為了取代美國，「我們從來沒有興趣賭美國的輸贏，中國的發展也不建立在美國衰落的前提之上」；中美「雙方誰也取代不了誰，誰也打倒不了誰」；對於現行國際秩序，「我們不會另起爐灶，也無意另搞一套」。這些「喊話」，都是對美國政界釋放的信號，至於美方是否聽得入耳，則另當別論。

三月中美阿拉斯加對話時，拜登的對華政策尚未成形，現在拜登的對華政策已經清晰，即認定中國要取代美國的全球領導地位，將中國定位為對手。該政策目標既要透過全面競爭擊敗中國，又要防止兩國對抗失控，發展成戰爭。今次在天津，中方發言就是環繞美方的這一定位展開，既要指出美方定位的錯誤，又要消除美方的焦慮，不是簡單的吵架那麼簡單。

有人說，天津對話的最大成果就是雙方同意要繼續對話，有對話總比無對話好。冷戰時期，正是由於美蘇一直都有對話管道，兩國直接大戰才得避免。現在世局與冷戰時期已迥然不同，而美國似乎再無冷戰時期的自信心。正如謝鋒對舍曼所言，美國企圖通過妖魔化中國，轉移民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國身上。上述王毅和謝鋒的話，既是指出美方的謬誤，也意在幫華府「重建自信」。

拜登政府將對華關係分為「競爭、合作、對抗」3部分，在天津，美方就氣候變化、伊朗和朝鮮核武等問題，尋求中方合作。謝鋒回應稱，合作需要以互信為基礎，以互利為前提，以良好的雙邊關係氛圍為必要條件。美方有求於中方時就要求合作，只想解決美方關切的問題，只想單方面受益，只想得到自己想要的結果，「天下哪有這樣的道理？ 」中方還破天荒地向美方提交了糾錯清單和重點個案清單，意味着中方就美方的合作要求開始「還價」了。

對美要求討價還價

平衡內外中方挑戰

舍曼此行，美方的說法是要為中美關係增加護欄（guardrail），以避免發生衝突。美國學者傅高義（Ezra F. Vogel）最近對內地傳媒表示，中美確有發生軍事衝突的危險。其中台海的衝突，更可能升級為一場對全人類造成災難的大戰。為避免這樣的重大危險，美中必須彼此加強理解。他認為，兩國的超級民族主義者試圖分道揚鑣的聲音太大，憤怒的情緒過於高漲，政府需要對此予以控制。

中美在阿拉斯加和天津的兩次交鋒，表面看都是中方對美方的痛斥，卻都是美方的連串言語和動作所挑起，有分析指這或是美方的一種精心算計，即設法激怒中國民間，令中方在壓力下必須對美疾言厲色，而透過傳媒，再在國際中營造中國的「戰狼」形象，以嚇阻試圖對華改善關係的國家，以凝聚反華統一陣線，北京在安撫國內民情與營造國際形象方面，必須面對這一左右為難的挑戰。

對於秦剛的使美，已經有輿論將他任外交部發言人時的強硬形象，與「戰狼外交」相聯繫，似乎他到美國是去「打嘴仗」的，這顯然低估了秦剛。改善中美關係難以單單寄望於一名大使，但秦剛英文流利、口才便給，是善於溝通的人選，他雖缺乏涉美經驗，卻深受最高領導人信任。正如他抵美後所言，中美關係何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來。人們有理由寄望，他能為中美關係開闢新的局面。

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