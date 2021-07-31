社評：唐案量刑反映嚴重性 審理符合普通法原則

高院量刑顧及比例

處理求情重視悔意

高院周二裁定，唐英傑一項煽動分裂國家罪及一項恐怖活動罪罪名成立，3名國安法指定法官聽取辯方求情後，昨天就被告兩項控罪量刑，煽動分裂國家罪判囚6年半，恐怖活動罪判囚8年，其中有兩年半分期執行，意即唐英傑合共判監9年。回看反修例風暴以來多宗暴動罪量刑，一般介乎3年至4年多，環時記者案及7.21元朗襲擊案被告判刑較重，最高者亦不過為5年半及7年。唐英傑判囚9年，反映觸犯國安法的性質及嚴重性，遠甚於暴動罪。

國安法四大類罪行，包括分裂國家、恐怖活動、顛覆政權及勾結外部勢力，唐案牽涉前兩者。高院今次裁決，對日後同類案件審理具有標杆作用。細察高院的處理，有幾點值得留意。

首先，唐案作為本港歷來首宗國安法案件，如何量刑將影響之後同類案件處理，刑期過重過輕都不是好事。這次高院所定的量刑起點，乃是結合國安法條例及實際案情而得出，顧及刑期符合比例。根據國安法，煽動分裂國家罪，案情嚴重者可判囚5至10年。今次高院以6年為量刑起點，一方面確認唐案情節嚴重，不能輕判，另一方面亦顯示，高院認為這不是同類案件中最嚴重，雖然被告展示「光時」口號，足以構成煽動分裂，惟案情嚴重程度，跟有具體分裂計劃煽動他人參與等，仍有距離。

恐怖活動罪方面，國安法訂明，若導致嚴重人命傷亡及財產損失，可判10年以上至終身監禁，其他情况可判3至10年，高院本周初裁定唐英傑恐怖活動罪成，認為被告出於政治主張，駕電單車撞向警方防線，嚴重挑戰作為法律治安象徵的警隊，已對守法公眾造成恐慌，惟同時亦提到，嚴重暴力行為不等於要有人嚴重受傷，這並非恐怖活動罪的犯罪元素。唐案3名警員受傷非輕微，但亦非重傷。高院以8年為唐案恐怖活動罪為量刑起點，強調的同樣是符合比例。煽動分裂罪與恐怖活動罪，涉及兩種不同刑事行為，唐案中兩者有重疊，法庭將兩罪部分刑期分期執法，做法可以理解。

其次，辯方的求情理由，包括被告是家中經濟支柱、父母離異母親患病，以及品格良好樂於助人等，全都無法成為減刑理由。一般而言，法官量刑不離法、理、情，惟當案情嚴重，法庭顧及判決具阻嚇力，法與理的比重，必然具壓倒性。高院判詞帶出的信息是案中兩罪嚴重，個人品格及家庭因素不成減刑理由，主動認罪是最大的求情減刑因素。雖然辯方求情稱唐「深感後悔」，「非常尊重警察」、對受傷警員「十分抱歉」，惟唐選擇不認罪，法庭不認為被告有悔意可予減刑。事實上，判決公布後，辯方律師代被告向外界傳達的說話，也未見任何有關悔意的表述。

恐嚇法官挑戰法治

譴責之餘更須嚴懲

第三，主審法官強調以香港法律下的一貫原則，解讀國安法條文。唐英傑定罪後，控方援引內地刑法資料及外國案例，供法庭量刑參考，旨在強調國安法設有最低刑期，除非情况特殊，否則法庭不應判處低於最低刑期的罰法，惟法官強調有關資料無約束力，法庭會按一貫原則處理。香港奉行普通法，港區國安法由中央制訂，司法機構如何處理，一直備受關注。早前唐英傑就審訊不設陪審團提出司法覆核，遭上訴庭駁回，曾惹來一些議論。日前唐英傑定罪，高院解釋「煽動」的控罪元素，重點在於「光時」標語所帶來的自然及合理後果，是否足以構成煽動，毋須考慮被煽動者的犯罪意念，有法律學者對此提出異議，惟基本法委員會委員陳弘毅指出，高院的裁決，意味普通法下的「煽動」概念，適用於煽動分裂國家罪。縱觀高院的定罪及量刑理據，看不到有何地方偏離普通法原則。

香港社會撕裂，但凡涉及政治的案件，不同陣營支持者看法每每南轅北轍，唐英傑判刑輕重，難免言人人殊，有人不滿是意料之內，然而任何人都必須尊重法庭，恐嚇法官是公然挑戰法治，事關刑事罪行，必須追究嚴懲。去年底，有國安法指定法官收到恐嚇電話，來電者揚言要炸死他及妻兒；唐英傑定罪後，亦有人致電其中一名主審法官的辦事處，揚言要炸死、斬死唐案3名法官。香港出現恐怖主義苗頭，不能假設來電者一定是信口開河，有人恐嚇傷害法官及其家人，社會必須強烈譴責。

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