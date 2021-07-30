社評：公帑推動體育事業 須防「圍威喂」亂象

奧運燃體育熱情

投放資源講效益

東奧上周五開幕，至今剛滿一周，多名港將以出色表現，證明他們並非「志在參與」的陪跑分子，而是有本事爭逐獎牌。截至昨天，港隊已取得一金一銀，今早的女子100米自由泳決賽，何詩蓓能否再締佳績，全港市民固然關注；稍後舉行的羽毛球等賽事，港隊代表一樣有機會爭牌。港將「穿金戴銀」，成績振奮人心，市民喜出望外。連日來，不少體育界人士都呼籲政府投入更多資源，推動本港體育發展。

2002年，政府首度提出以精英化、普及化及盛事化，作為本港體育發展目標。當局為了培訓及支持精英運動員，9年前成立精英運動發展基金，先後注資130億元，至於推廣普及體育的經常開支，近年也持續增長。今屆東奧，本港共有46名運動員取得38個項目的參賽資格，涵蓋14項運動，陣容規模之大前所未有，這本身已是一個成就，反映本港愈來愈多運動員夠實力踏上奧運舞台。多年來的耕耘，漸漸看到回報，政府當然應該「乘勝追擊」，進一步提升香港體育水平；眼看東奧港隊出色表現，相信很多市民亦樂意見政府「加碼」支持體育發展，栽培更多世界級明日之星，然而正因為社會有期望，政府增撥資源，必須重視成本效益，避免亂花冤枉錢。

港協暨奧委會是代表香港的體育組織，負責籌組及遴選香港代表團參加大型國際賽，以及推廣體育發展等。港協旗下有數十個體育組織成員，政府為它們提供的資助，每年數以億元計。行政長官表示，當局打算在4年內，將資助額提升至每年超過5億元，目標是加強體育普及發展、培訓年輕小將、推動社區參與、各級代表隊訓練、海外交流比賽，云云。一年數億元的資助，說多不多，說少不少，政府要確保公帑用得其所，港協和各體育總會也必須切實履行責任，善用每分每毫公帑，不能有錢亂花。

過去十多年，本港體育組織鬧出不少風波，財政混亂、管理不善、黑箱作業、部分成員長期不開會等問題屢見不鮮。時日較遠的例子，有2010年足球總會陷入財困，逾千萬元儲備蝕光；較近的爭議，則有2018年亞運泳隊遴選風波，100米蛙泳選拔賽造出最快時間的泳手，未獲泳總提名，反而由排第5的泳手擔起重任。有關體育總會財政混亂問題，早在2009年審計報告便指出，很多體育總會獲得政府撥款，卻未有依時向當局呈交詳細財務報表，濫報支出、漏報收入等亂象不時出現，政府缺乏有效機制監督體育總會運作。亞運遴選風波後，審計署去年再度發表調查報告，批評港協暨奧委會及足球總會的內部管治，除了認為港協需要提高運動員參賽選拔的透明度，也對港協及足總的行政及財務管理，提出了質疑。

體育組織亂象多

政府監管須到位

審計報告發現，港協秘書處連續5年赤字，更出現零儲備的情况。當然，港協可以辯稱，區區數十萬元赤字，金額未算太多，可是政府既然將2020/21年度對港協的撥款，倍增至4060萬元，就有責任切實跟進審計署的建議，密切監察港協財政狀況。十年前，政府為了推動本港足運，推出「鳳凰計劃」等大計，每年向足總資助近2000萬元，希望可以提高港隊世界排名，改善場地配套等工作。十年過去，香港足運依然缺乏起色，有本地足球界人士指出，訓練場地缺乏、賽事入場人次低迷等問題未見改善，倒是足總行政架構大幅膨脹，多了不少高薪要職。審計報告還提到，在2014/15到2018/19球季間，足總沒向董事局、事務委員會及工作小組委員派發第一層利益申報表，也沒提醒委員每年均要填寫申報表。

政府投入更多資源支持足運，並未取得預期效果，入場人數持續下跌、門票贊助收入減少，反而令足總愈來愈依賴當局資助，根據審計報告，2017/18年度，足總近七成半收入來自政府及體育機構資助。當然，本地體育組織的管治及財務亂象，絕非足總獨有，本地足運萎靡不振，不過是一個例子，說明政府投入更多資源之餘，必須加強監管，不能縱容大花筒作風，以及小圈子「圍威喂」文化。政府應要求港協及各體育總會厲行改革，改善內部管治；對於公帑撥款運用情況，當局需要更積極監察，不容蒙混過關。

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