社評：精英運動投入不菲 放眼長遠須產業化

游泳項目重資源投入

香港可出世界級泳手

港隊劍擊手張家朗在奧運男子花劍個人賽連挫強敵，勇奪金牌，全城歡呼雀躍，事隔兩天，又有喜訊傳來，泳將何詩蓓在女子200米自由泳，以破亞洲紀錄的成績奪得銀牌，僅以些微差距敗給金牌得主。雖然賽事是在香港上班時間舉行，然而不少市民都在辦公室、大型商場或家中觀看電視直播，為何詩蓓打氣。何詩蓓稍後尚有50米及100米自由泳賽事，但願她可以放鬆心情，再接再厲，力爭佳績。

游泳是奧運傳統大項，歷史悠久，規則易懂，一言蔽之就是鬥快，雅俗共賞，門檻不高，加上游泳本身是普及運動，自然較受公眾注目，然而不管什麼比賽項目，能夠得到奧運獎牌都極不容易，不同項目觀賞門檻高低有別，不代表某些項目較易「穿金戴銀」。每位奧運選手，都是經過刻苦艱辛訓練，方能踏上這個國際競技舞台，港將能夠為港爭光，市民當然欣喜，即使與獎牌無緣，運動員的努力和付出，仍然值得所有人肯定。

國際游泳賽事，西方發達國家長期稱雄，以奧運為例，截至上屆里約奧運，游泳項目歷來合計553面金牌，美國奪去接近四成半，澳洲排第二，共摘60金。自由泳是其中一個最講求力量的游泳項目，回看歷史，亞洲泳手能夠在奧運自由泳賽事摘牌者屈指可數。就像很多體育競技項目，頂尖泳手必須自小接受培訓。何詩蓓在小學、中學階段皆在香港受訓，達到世界級的奧運A級水平，得以參與里約奧運，之後才負笈美國，繼續深造泳術。今次何詩蓓為香港在奧運游泳項目實現獎牌「零的突破」，既是個人努力、家人栽培和外地深造的成果，同時亦說明，只要得到各種有利條件配合，香港也可以發掘、栽培出世界級泳手。

從國際競技層面，游泳其實是一項很講資源投入的比賽項目。游泳是美國等西方發達國家的傳統強項，冷戰結束後，西方泳將更是長期稱霸泳壇，有人認為這與所謂人種體格有關，然而資源投入也許是更關鍵的因素。數年前，投資大行高盛分析奧運摘牌與人均GDP的相關性，發現游泳是最講「金」五大項目之一。當代游泳競技，泳手提升技術和速度，除了靠個人努力不懈，還要有一流軟硬件配套。西方發達國家除了有理想場館設施，還借助各種高科技協助泳手改善動作和體能，相比之下，發展中國家連標準室內比賽泳池亦缺乏，無法有系統栽培有潛質的年輕選手，清貧家庭也不可能支持子女經常出國比賽或深造汲取經驗。近年香港一再有優秀泳手冒出頭來，反映當局在軟硬件配套方面的投入，確有明顯改進，當局需要思考，如何令香港更上一層樓，在不同項目爭取更多佳績。

體育「三化」漸見成績

下一步構建健全生態

2002年，政府發表體育政策檢討報告，以精英化、普及化及盛事化為發展目標。事隔接近20年，本港體育發展算是取得了一些成績。論盛事，香港有國際七人欖球邀請賽，未來啟德體育城落成，還可主辦更多國際體育盛事。普及化方面，近5年，香港用於推廣社區體育的開支持續增長，平均每年度超過40億元。精英化方面，港府9年前成立精英運動員發展基金，迄今累計注資130億元，當局對精英運動員的培訓和支援，縱然仍有諸般不足，始終比10年前顯著改善。

今屆東奧港隊成績有目共睹，反映過去的投入並無白費，可是國際體育競技，有如逆水行舟，不進則退。政府投入更多資源支持精英運動員培訓，固然不可或缺，與此同時，當局更要放遠目光，制訂下階段精英運動發展策略，着手構建健全體育生態，令精英運動項目可持續發展，不會因為個別名將退役或走下坡，青黃不接。運動員生涯短暫，對比很多專業人員，收入偏低，退役後的生計更是一大問題，年輕小將對投身全職運動有顧慮，家長亦有很多擔心。精英體育發展，長遠不能光靠政府投入資源，還須商業和市場力量配合。本港體育「三化」漸見成績，下一步除了繼續深化，更應朝產業化的方向發展，這需要商界的支持，更需要政府的促進善導，唯有體育產業蓬勃發展，運動員生計有長遠保障，才能持續吸引有潛質的新人投身。

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