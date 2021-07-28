社評：首宗國安案件定罪 法庭劃出紅線禁區

唐英傑兩罪成立

「光時」口號成焦點

去年7．1，即國安法正式生效翌日，唐英傑駕駛電單車，展示「光復香港，時代革命」旗幟，穿梭港島多區，其後在灣仔衝向警方防線，撞倒3名警員。警方引用國安法，控告唐英傑干犯煽動分裂國家罪及恐怖活動罪，成為本港首宗國安法案件，由於沒有先例可援，司法機構如何處理，備受各方關注。國安法下保釋門檻較高，審訊亦可以不設陪審團。唐案開審前，被告就不設陪審團的做法提出司法覆核，最後由法庭奠下處理準則。上訴庭表示，陪審團審訊並非絕對的權利，亦不是達至公平審訊的唯一方式，駁回司法覆核上訴，確認案件交由高院3名指定法官共同審理。

國安法「四大類罪行」，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織及實施恐怖活動，以及勾結境外勢力危害國家安全，法例去年實施以來，外界關注焦點之一，是四大罪行具體法律紅線為何、什麼行為會被定罪。不同案件情節千差萬別，如何理解相關法律、司法尺度為何，必須看具體判例。黎智英案關乎串謀勾結境外勢力，泛民初選案則關乎串謀顛覆政權，兩案尚待審理。唐案則涉及分裂國家及恐怖活動的部分，高院今次裁決，在這兩方面都劃下了一些法律界線及準則。

「光復香港，時代革命」是否帶有分裂國家之意，乃是唐案一個爭議點，控辯雙方分別找來歷史學者及社會學者作證，各執一詞。觀乎裁決書，3名法官雖未排除不同人對「光時」有不同理解，惟放在案發社會時空及具體語境，這口號至少對一些人來說有分裂國家意思，辯方專家證人亦承認，「光時」其中一個可能意思是香港獨立，所以裁決認為，被告當日展示這句標語在港島游走，「能夠煽動」他人干犯分裂活動；被告明知「光時」有此含意，手機內亦有警告違反國安法的「紫旗」截圖，仍然四處展示相關旗幟，證明有傳遞分裂國家信息的意圖。另外，法庭亦就恐怖活動罪加以說明，重點之一是嚴重暴力行為不等於要有人嚴重受傷，這並非恐怖活動罪的犯罪元素，被告為了政治主張，向作為法律治安象徵的警隊，作出故意及嚴重挑戰，已對守法公眾造成恐慌。

慫恿犯法當「烈士」

殺君馬者道旁兒

干犯煽動分裂國家罪，情節嚴重者，最高可判囚10年，至於干犯恐怖活動罪，最高可判處終身監禁，唐案法官如何量刑，外界拭目以待；唐英傑日後會否就定罪或量刑提出上訴，當然也是未知之數，原審裁決未來可以有變，但也可能不變。有關「光時」的爭議，嚴格來說，法院只是指出這句口號可以帶有分裂國家的意思，引用「光時」口號會否觸犯法例，視乎具體情景、語境及意圖，無法一概而論，惟案例同時清楚表明，若有人欲以「光時」口號表達分裂意圖，有可能被捕、被控及定罪，即使庭上辯稱只想表達「其他意思」，亦未必可以避開刑責。

香港由九七回歸到2019年6月之前，社會氣氛一直寬鬆，一般人也不覺得說話有太多政治禁忌，現在忽然多了一些規範言行的法律紅線，不同陣營支持者立場迥異，一些市民亦不習慣這種變化，擔心誤碰紅線，可是香港經歷了反修例風暴，已無法回到從前。國安法新時代，要求所有人與暴力、港獨、攬炒和境外勢力干預，清晰切割，從法律角度看，每宗裁決都有助釐清一些界線，不過這一過程亦意味，更多人可能身陷囹圄，唐英傑只是首個被定罪的人。

唐英傑現年24歲，案發時任職侍應，有理由相信，驅使他犯案的不是什麼象牙塔理論，而是反修例風暴以來存在於社會的極端氛圍。當天他駕駛鐵騎衝向警方防線、挑戰國安法實施，究竟有否認真想過法律後果嚴重程度，只有他本人才知道，可以肯定的是，一些在場者為他歡呼拍掌，實際效果是慫恿他人犯法做「烈士」。香港是法治社會，唐英傑要為自己的行為承擔法律後果，不能諉過於人，惟不等於推波助瀾者沒有任何道德責任。反修例風暴期間不少極端暴力行為，都是在這種氛圍下出現。殺君馬者道旁兒，各方必須銘記此教訓，避免更多悲劇發生。

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