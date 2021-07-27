社評：劍擊摘金香港之光 永不言棄鬥志可嘉

張家朗譜出勵志故事

願港隊續有理想發揮

上屆奧運張家朗16強止步，之後數年，張家朗的劍擊比賽生涯，歷經高低起伏，試過陷入一年多的低潮，全憑堅韌不拔的鬥志，一步一步走出谷底。去年初的男子花劍世界盃，張家朗與一眾隊友並肩奮戰，首度取得奧運團體賽入場券，最終還贏得一面銅牌，季軍戰中，張家朗兩度為港隊力挽狂瀾，劣勢下力追16分，奇蹟反勝法國隊，表現神勇。一年多後的東奧，張家朗以黑馬姿態，勇奪花劍個人賽金牌，比賽過程中再一次展示沉着冷靜、永不言棄的心理素質，金牌戰勝出一刻激動萬分的，除了張家朗及其教練和隊友，還有正在觀看電視直播的全港市民。

世界排名第19的張家朗，在昨天的賽事中遇強愈強，屢挫勁敵。他在16強越級挑戰「世界排名一哥」、代表意大利的霍高尼，爆冷以15：3大勝，躋身奧運男子花劍個人賽8強，本來已是香港選手歷來最佳成績，然而更加扣人心弦的賽事還在後頭。張家朗在8強戰一度落後9：14，多輸1分便要出局，卻能連取6分反勝。之後的4強賽和金牌戰，張家朗更顯得信心十足，先後擊敗捷克及意大利選手，全港觀眾看得熱血沸騰，無不為張家朗的精彩表現喝彩。

由走出低潮到一再在國際賽事絕地反勝，張家朗奧運摘金，本身就是一個振奮人心、非常勵志的故事，賽後他亦談到，曾經懷疑自己的能力，有賴教練鼓勵和協助，逐步調整心態，明白做事要堅持，不要輕易放棄，8強戰一度陷入絕境，最終能夠及時收拾急躁心情，一劍一劍追回來，就是本着「不要放棄」信念而做到。當然，成功不能光靠信念或空想，還要找對路徑，以可行有效方法，不斷努力自我提升。疫下東奧延期一年，影響世界各地不少運動員的訓練部署，本港花劍代表隊員無法一如往常透過國際賽提升狀態，然而眾將並無鬆懈，除了多作隊內友賽練習，還找來世界一流體能教練，提升體能和集中力。張家朗摘金，為稍後的花劍團體賽爭取佳績注入強心針，相信也鼓舞了港隊上下整體士氣。

上次港隊代表在奧運摘金，要數到回歸前的1996年阿特蘭大奧運，李麗珊在滑浪風帆賽事稱冠，她在賽後一句「香港運動員不是垃圾」，至今仍有不少人記得。20多年過去，香港精英運動員在國際賽事屢有出色表現，單車、乒乓球、羽毛球、劍擊和游泳等人才輩出，像張家朗、「牛下女車神」李慧詩等在奧運摘牌，固然令人欣慰；即使未能晉級、與獎牌緣慳一面，運動員刻苦努力，代表香港在最高水平的世界級大賽競逐，付出血汗與淚水，港人一樣以他們為榮。香港區區700多萬人，精英體育底子不算雄厚，今屆東奧能夠有數十人參加10多個項目，打破過去紀錄，成績得來不易，但願餘下賽事，港隊代表能放開心情，盡情發揮，爭取理想成績。

精英運動培訓見成績

突破瓶頸政府須改進

過去10多年，港府推動體育精英化和普及化，確比之前積極得多。精英化方面，港府2012年撥款70億元，成立精英運動員發展基金，及至2018年再額外注資60億元，支持體院加強運動員培訓，對於運動員「體學雙軌發展」，以及協助退役運動員轉型，亦有一些改進，不過需要改善的地方還有很多。以往不少體育界人士批評，港府的精英運動資助制度急功近利，太過 「成績導向」，「先獎牌後資助」，導致精英運動發展出現了扭曲，小部分項目得到提攜，其他項目繼續「積貧積弱」，縱有後起之秀，卻因為得不到充足支援，未能發揮潛力。根據現有精英運動員資助規則，曾經在大賽拿牌的「精英甲級」選手，每月可以有超過3萬元資助，可是一名全職「精英丙級」選手，每月標準資助僅得1萬多元，生活拮据，難免影響年輕小將投身精英運動的決心。

運動精英需要自小培訓，年輕小將未成為精英運動員之前，出外集訓比賽所需的機票、住宿及參賽費用，往往要家人負擔，每次動輒萬元的開支，並非中下階層所能長期負擔；另外，全職運動員退役之後出路不足，日後生計缺乏保障，同樣直接影響家長讓子女接受培訓的意欲。當局若希望本港精英運動發展更上一層樓，就必須花更大力氣處理這些問題。體育精英化與普及化相輔相成，政府重視精英運動發展之餘，亦須在基層體育推廣方面，繼續多下工夫。

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