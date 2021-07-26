社評：河南雨災驚心動魄 極端天氣禍及全球

平情而論，今次河南洪水，天災是主因，說暴雨「千年一遇」未免誇張，但雨量異乎尋常地集中，確是事實。從17日至20日，鄭州市3天降雨量合共617毫米，而該市每年平均降雨量為640毫米，換言之，3天落了以往一年的雨量，其中在20日下午4時至5時，一小時內降雨量就達202毫米。這種超常的豪雨侵襲，任何「海綿城市」都難以抵受得住。

天災嚴重人禍不輕

內緊外鬆釀成慘劇

天災固然嚴重，人禍也不輕。作為內地新一線城市、人口大省的首善之區，人命傷亡最重的兩處地點，一是地鐵五號線列車，一是京廣快速路地下隧道，都乃公共交通設施，市政當局事先預警不足，事後搶救不及時，對慘劇的釀成難辭其咎。

據報道，鄭州市氣象台在20日下午4時01分發布了暴雨紅色預警，5時起將防汛應急響應由二級升至一級。但有關部門既未關停地鐵，亦未封路。據鄭州地鐵聲稱，當日5時至6時一小時內，地鐵多條線路至少6個站點因雨水倒灌關閉，但列車卻未有停開。地鐵水浸在五號線發生事故前至少個半小時就已經發生，換言之，水淹車廂並非突如其來。但直到500多名乘客在車廂被淹水個多小時後，救援人員才趕到，結果造成13死5傷的慘劇。京廣路隧道的慘劇亦是如此，當局既未封路，亦未發出警報，結果導致200多車輛受阻浸泡，若不是有司機及時組織自救逃生，死傷料必枕藉，而隧道內的積水3日後才抽乾，現場汽車殘骸堆積如山，以致網民質疑只有4具屍體的官方公布數字。

有內地分析認為，鄭州乃至河南在今次汛情到來前，採取的是內地政府慣常的做法，即體制內動員，對外則鮮有預警，不停工不停課，維持歌舞昇平，整個城市依然按照慣常節奏運行，結果，內部的動員難以落實，普通市民並不知道危機將至，這種「內緊外鬆」策略，增加了救災搶險的難度，也造成不必要的生命財產損失。

地鐵和快速路，都是市民出行的主要公共交通設施，人們不禁要問，如果有關方面及早預警，停工停課，是否可以避免民眾受困？如果救援及時果斷，是否可以避免或至少減輕傷亡？此外，今次雨災也暴露全民防災應急意識的欠缺，加強對民眾遇到地震、火災、水災的逃生方式和急救知識教育，也至關重要。

事後的總結和問責固然重要，但河南水災更重要的啟示則是，氣候變化的惡果已經迫在眉睫。今夏洪水曾經氾濫德國、比利時等歐洲多國，僅在德國就造成百多人死亡、約1300人失蹤。同時，山火肆虐北美、俄羅斯，非洲遭遇乾旱，整個北半球承受高溫熱浪，可以說，天氣反常是全球性的，造成的人命傷亡不計其數。

極端天氣日趨頻繁

應對變化坐言起行

極端天氣頻發，與氣候變暖關係密切。世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，氣候變化是今夏席捲西歐的暴雨和洪水的根本原因，在減緩氣候變化取得成效之前，極端天氣和自然災害將愈來愈多。科學已經證明，全球變暖會導致大雨增加，進而導致更頻繁、更具破壞性的洪水。數據顯示，德國所處的中北緯度地區，落小雨天數在減少，落暴雨天數在增多。為適應變化，人類須完善城市排水和氣象災害早期預警系統，確保關鍵基礎設施在極端天氣下的承受能力。

國家氣候中心亦早有警示，稱中國今年夏季將面臨比往常更多的極端天氣，某些地區的降雨量可能較正常情况高20％至50％，黃河等主要河流幹道將爆發嚴重洪災。該中心另一份報告顯示，今年上半年內地的平均氣溫創1961年以來的最高紀錄，較正常水平高出攝氏1.2度。

極端天氣的影響，港人也感同身受。以往天文台總部一小時雨量破紀錄的情形幾十年才發生一次，但近幾十年卻屢破紀錄。過去百多年，香港日最低氣溫攝氏28度或以上的「熱夜」數目、日最高氣溫攝氏33度或以上的酷熱天數均告上升，去年夏季，香港經歷了43個酷熱天氣日子，較每年平均數多32天 。而2018年的超級颱風「山竹」，亦為香港帶來史上最嚴重的風暴潮，造成全港至少6萬宗塌樹和多處嚴重水浸，導致交通癱瘓，港人應記憶猶新。時至今日，已毋須懷疑「氣候變化是否造成氣象災害」，問題只是這種影響程度有多大。對人類來說，居安思危已經不夠，需要對減緩氣候變化坐言起行，對其災害嚴陣以待。

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