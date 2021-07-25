社評：美國放生「北溪2」 拉攏德俄對抗中國

「北溪2號」是一條從俄羅斯穿越波羅的海海底至德國的輸氣管道，全長1200多公里，耗資110億美元，目前已完成99%，有望在8月底完工。建成後，與平行的「北溪1號」管道合計，每年可輸送約550億立方米石油氣，預計可滿足歐洲一成的石油氣需求。

德美達協議放生項目

默克爾臨別拜登送禮

自開工以來，該項目一直遭到美國、烏克蘭等國反對。烏克蘭擔心，「北溪2號」令俄羅斯可以繞過該國，直接向歐洲輸送石油氣，令烏克蘭失去輸氣中轉的收入。美國則認為，該管道會增加歐洲對俄國的能源依賴，也壓縮美國液化石油氣（LPG）的市場份額，還令莫斯科可藉「能源牌」對烏克蘭等東歐國家施壓。前總統特朗普於2019年12月簽署《國防授權法案》，宣布制裁參與「北溪2號」項目的企業。去年俄羅斯反對派領袖納瓦里尼離奇中毒事件發生後，「北溪2號」項目一度岌岌可危，連德國的主要在野黨綠黨，都反對完成該項目。

過去4年，在特朗普「美國優先」政策影響下，美歐特別是美德關係幾乎跌至最低谷，特朗普政府除了威脅制裁「北溪2號」管道項目外，還單方面宣布要從德國撤出1萬名駐軍。

不過，拜登政府上台後，隨着美歐關係改善，華府對「北溪2號」工程的取態也逐步鬆動。今年5月，美方宣布放棄對相關企業及其高層的制裁；本月15日，默克爾訪美會見拜登，再討論這一項目。在周三公布的協議中，德國承諾利用「一切可能手段」，推動2024年到期的俄烏石油氣過境協議延長10年，並為「提高烏克蘭能源獨立性」的基金提供至少1.75億美元，又承諾若俄方試圖「將能源作為武器」或對烏克蘭採取「進一步的侵略行為」，德國將利用制裁等手段，「限制俄羅斯在能源領域向歐洲出口的能力」。美方雖聲稱會繼續對抗「北溪2號」的「地緣政治影響」，但實質上「放生」了該工程項目，給將於9月卸任德國總理的默克爾送上一份「臨別大禮」。

對此結果，俄德兩國均表滿意，普京與默克爾在協議公布當日通電話，都對「北溪2號」即將竣工表示滿意，普京還讚賞德方對該項目的不懈堅持。另一方面，美國共和黨批評拜登對俄態度軟化，兩個當事國烏克蘭和波蘭則反應強烈，兩國外長發表聯合聲明，批評德美協議「不足以有效限制『北溪2號』的威脅」，給中歐東歐「帶來更多政治、軍事和能源威脅」。基輔當局已就此事向德國及歐盟發出外交照會，要求討論「北溪2號」管道的「威脅」。

對於美國「放生」「北溪2號」項目的原因，專責政治事務的副國務卿努蘭（Victoria Nuland）聲稱，繼續制裁參建的德國公司，可能只會產生「反作用」，威脅到更廣泛的美國利益。她還表示，「若沒有（美德）協議，烏克蘭會更脆弱」。

押重注與華全球競爭

反令烏克蘭感受背叛

但背後真正的原因，明眼人都看得出是中國因素。正如一名波蘭專家所指，華府在「北溪2號」問題上向柏林讓步，主要是想換取歐盟在「反華戰」中歸隊。

「一切都表明，美國人將主要賭注押在了與中國的全球競爭上，美國試圖讓德國和俄羅斯在針對中國的計劃中發揮一些作用。」

拜登上台後，極力改善與歐盟特別是德法等國的關係，以便聯手圍堵中國。上月美俄峰會後，拜登對俄羅斯也放軟了手腳，「聯俄制華」的企圖明顯。但這種合縱連橫能否達到目的，仍有疑問。本月15日德美峰會後，拜登強調中國對民主「構成生死攸關的威脅」，默克爾僅形容中國是「許多領域的競爭對手」，調門略有不同；由於中國早已取代美國，成為德國最大的貿易伙伴，默克爾早前在和法國總統馬克龍一道與習近平視訊會面時表示，希望《中歐投資協定》盡快獲批准；有望接替默克爾的基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）亦明言，西方對中國應避免陷入冷戰思維。至於俄羅斯，至少在普京任內，配合美國對華戰略的可能極低。

拜登「北溪2號」這步棋，刺激了烏克蘭等中東歐國家的危機感，令他們感覺遭背叛。華府已接受烏克蘭總統澤連斯基下月底訪美的要求，但這種安撫，初步看並未奏效。烏克蘭先退出在聯合國針對新疆問題的發言聯署，總統澤連斯基再與習近平通電話，都被解讀為基輔極速修補對華關係、以對冲風險的舉動。

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