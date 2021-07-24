社評：疫情陰霾罩東奧 日本世衛齊豪賭

東京奧運低調開幕

日本好夢未能成真

1964年的東京奧運，被視為日本走出戰敗陰影、重返國際舞台的里程碑，並為之後廿年的繁華盛世揭開序幕。過去30年，日本經濟長期低迷，「亞洲一哥」地位被中國取代，2011年3．11海嘯核災，更是一次沉重打擊，前首相安倍晉三以振興國家為己任，8年前東京申奧成功，日本政府和社會各界寄望甚殷，盼可重演半世紀前東奧的歷史，標誌國家復興，振奮民心。2008年北京奧運，中國在全球舞台展示了大國實力，日本當局亦希望趁「東奧再臨」，展示日本在多方面重新躋身頂級國家之列。

日本政府為東奧撥出超過150億美元，若按官方審計數字，實際開銷更可能多出一倍。日本當局原本的如意算盤，是以東奧為契機，為旅遊業和經濟注入強大動力，令日本在賽事期間成為國際政治舞台中心，同時更想挾主場之利，在獎牌榜擊敗中國，重奪亞洲第一寶座。過去數年，日本選手秣馬厲兵，力爭在乒乓球、羽毛球等中國傳統強項，戰勝中國健兒，然而一場新冠疫情，卻令日本政府大失預算。

日方最初押注延後東奧一年，等待疫苗面世，期盼疫情緩和下來，只是好夢並未成真。變種病毒肆虐下，外國遊客無緣赴日觀賽，日本刺激旅遊業大計泡湯；東奧大部分賽事閉門進行，民眾未能入場打氣，日本選手主場優勢多少打折扣。昨天東奧開幕禮場面冷清，出席者不足千人，各國政要來賓數目大減，大國元首只有法國總統馬克龍，美國代表只是第一夫人，連同世衛總幹事譚德塞等，只有十多名來賓是外國政府或國際組織領袖，「奧運外交」不似預期，跟北京奧運及2012倫敦奧運各有約80國家領袖出席，相去甚遠。今次東奧注定是「不一樣的奧運」，不管結局是好是壞，歷史學家未來都會將這屆奧運，與疫情緊緊扣連。

東奧開幕前夕，日本疫情持續惡化，單日確診直逼2000宗，日本民眾非常擔心世界各地選手、工作人員及記者雲集，可能令東京成為「變種病毒大熔爐」，引發更嚴重的疫禍。國奧委和日本當局強調，防疫措施「可以做的全做了」，然而現場採訪東奧的記者指出，當局的防疫安排，流於形式主義；去年初「鑽石公主」號郵輪在日本爆疫，防疫混亂情况，同樣叫人記憶猶新。最近日本一再有跟奧運相關的確診病例，累計超過百宗，當中包括東奧義工，以及選手村內的外國參賽者，雖然暫無迹象顯示病毒在選手村擴散甚或流入東京社區，然而有日本衛生專家已警告，選手村的防疫隔離氣泡靠不住，某程度已經爆破。

群體免疫理論臨考驗

東奧控疫專家憂慮多

當下日本民間反對東奧聲浪高漲，菅義偉政府逆民意而為，萬一引爆嚴重疫禍，隨時要躬身下台。當然，菅義偉不可能不清楚風險與利害，只是事已至此，不辦東奧損失必定慘重，日本政府實際是在進行一場豪賭，押注奧運不會令當地疫情嚴重惡化。過去30多年，奧運愈益商業化，主辦權合約向國奧委利益明顯傾斜，只有國奧委有權宣布取消奧運，倘若東京棄辦就要天價賠償。國奧委九成收入來自轉播費及贊助商，單是美國轉播商所付的費用，就佔國奧委總收入的四成，如果取消奧運，國奧委將損失40億美元收入。國奧委不願取消東奧，日本也不想之前已付出的百億美元計開支付諸流水，堅持辦下去，倘若僥倖疫情無大礙，至少可減少損失，問題是新冠疫情爆發一年半，發展從未如人所願，倘若國奧委和日本政府賭輸了，全世界都要付上代價。

東奧選手及相關人員來自五湖四海。當局強調，八成半入住選手村的各國代表團成員已接種疫苗，高接種率可成為阻止病毒流入社區及其他國家的防禦網，有意見甚至認為，這是檢驗群體免疫理論的一次好機會，倘若成功，可為「與疫共存」注入強心針。問題是即使已打針的人，依然有機會受感染並傳播病毒；選手出入不同地區，過程中的區隔防疫安排，是否滴水不漏，有待考驗，其他相關工作人員打針情况，外界亦不清楚。《新英倫醫學期刊》及《柳葉刀》關注東奧風險，質疑主辦方並非根據科學證據做決定，又詰問世衛的角色和立場。東奧前夕，世衛總幹事譚德塞終於表態，明確支持東奧舉行，還說這是一個向世界傳播「希望」的機會。倘若東奧最終順利完成，未有引發更嚴重的疫情，也沒有衍生更厲害的變種病毒，這當然最好，萬一事與願違，世衛難辭其咎。

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