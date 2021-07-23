社評：7．21施襲者重判 社會創傷未撫平

暴動罪量刑須阻嚇力

保衛家園非私刑藉口

元朗襲擊事件中，警方至今拘捕了63人，包括48名「白衣人」及15名「非白衣人」，今次是首宗交予法院審訊並定罪量刑的相關案件，涉及8名被告。區域法院主審法官以「外貌明顯不符片段中人」為由，判首被告無罪，其餘7人皆因干犯暴動及有意圖而傷人等罪行判囚，涉嫌在場指揮襲擊的其中一名被告更被判監7年，鑑於區域法院最多只能對被告判囚7年，有關量刑實際已是主審法官能夠判處的最高刑罰，法庭內外有人不滿裁決，辱罵法官。

近年本港法院處理大量涉及政治的案件，不同陣營支持者對法院裁決反應兩極，見怪不怪，然而市民不管持任何政治立場，都必須尊重司法。回看反修例風暴一系列涉及暴動罪的案件，判囚3至4年屬常見量刑，以中大二號橋案為例，兩名暴動罪成的學生，日前便分別判監3年9個月及4年半，今次7．21判刑，多名被告的刑期，大抵也在這一範圍內。《環球時報》職員付國豪在機場遭禁錮毆打案，有被告暴動罪成判囚5年半，量刑較重，主審法官解釋，機場是香港通往世界的窗口，案件令港人蒙羞。元朗襲擊案，有被告判囚7年，法官指出犯人有指揮角色，重罰同樣有根有據。香港是法治社會，被告不滿判刑可以上訴，任何辱罵法官的言行，都是藐視司法，有損法治。

文明社會不容暴力，縱有不滿、憤怒或擔憂，也絕不等於可以訴諸暴力。反修例風暴打開了暴力的潘多拉盒子，各方各面都有人砌辭縱容、美化或合理化暴力，設法為己方的暴力行為開脫，肆意破壞商戶說成是「裝修」、濫用私刑傷人淡化為「私了」。7．21元朗襲擊，本質是集體行私刑，若有人覺得家園安寧受滋擾威脅，大可求助警方，而不是聚眾持械，前往車站「主動出擊」，追打不同政見者，連剛巧路過的無辜者亦被殃及，這根本不是自衛，更不能以「保衛家園」去合理化私刑暴力。由6．12金鐘青年承認暴動罪，同年9月新城市廣場亂事、再到之後的中大二號橋案件，過去一年法院就多宗暴動罪判刑，皆強調刑罰必須具阻嚇性，7．21元朗襲擊判刑，當然也要反映案件嚴重性，以儆效尤。

警民關係傷害深

心中刺不易拔除

反修例風暴期間，社會陷入歇斯底里狀態，部分人被暴力、政治與仇恨蒙蔽，犯下嚴重罪行，有人一失足成千古恨，亦有受害者因此留下很深的身心創傷，7．21襲擊，有人遍體鱗傷留下終身傷疤，有人更出現創傷後遺症，至今仍要看醫生；馬鞍山火燒人案，兩名兇徒在他人協助下潛逃外地，傷者嚴重燒傷，所受傷害同樣是終身的。反修例風暴期間，發生大量嚴重違法行為，暴動、縱火、破壞、私刑、傷人案件多不勝數。除了有人畏罪潛逃，部分案件在舉證認人方面亦困難重重，最終被檢控的人只是鳳毛麟角，即使成功將部分人治罪，也未必能撫平受害人的傷痛、還社會一個公道，然而當局仍須追查到底，盡力將所有涉案犯人繩之於法。

反修例風暴在社會劃下很多傷痕，不同陣營支持者對不同傷疤，有不同側重，惟無可否認是，在很多市民心中，7．21襲擊是一根扎得很深的刺，原因不獨是集體私刑場面之駭人，還有警方的表現。7．21襲擊，警方遲遲未有派人控制場面，處理備受爭議，甚至惹來「警黑勾結」的質疑，監警會報告認為，警方沒及時整理情報、錯失不少處理事件的良機，幾輪襲擊都未見警方到場，「難免招致市民的不信任和譴責」，助長各種揣測。警方一直的說法，是當日大部分警力集中在港島，應付示威者衝擊中聯辦，元朗襲擊發生時，999控制台因為數以萬計報警電話打入而癱瘓，導致應變遲緩，然而時至今天，警方仍然未有公開說清楚當時的具體人力部署。

7．21襲擊對警民關係造成了致命打擊，從未真正復元，今次審訊，控方未有傳召警員出庭，無助外界進一步了解當日警方的處理。警務處長蕭澤頤日前表示，相信許多人對事件仍耿耿於懷，認同當日行動與一些市民的期望有落差，警方已作檢討改善，呼籲外界「向前看」，只是事件尚有這麼多不明不白之處，人們未能釋懷，即使願意「向前看」，也很難拔走心中刺。

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