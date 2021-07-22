社評：祖堂地開發拆牆鬆綁 解決土地特權此其時

祖堂地逾千公頃

善加運用建房屋

國務院港澳辦主任夏寶龍表示，期盼香港告別劏房籠屋，治港者要善於破解香港發展面臨的各種矛盾，能夠衝破制約經濟民生改善的各種利益藩籬，有效解決住房等問題。夏寶龍這番說話，連日來在社會迴響不絕。行政長官林鄭月娥表示，加快造地需要全社會動員。鄉議局主席劉業強則認為，夏寶龍的說法，並非針對擁有丁權的原居民或發展商。劉業強提到，鄉議局本周通過成立「房屋供應專責委員會」，希望邀請8至10名新界鄉事或專家加入，研究範疇包括發展祖堂地和農地等。

祖堂地俗稱「阿公地」，泛指由宗族、家族等集體持有的新界鄉村土地，原居民鄉村的祠堂、廟宇及祖墓等，均屬祖堂地，此外亦有不少是農地。祖堂地是原居民祖先留給子孫的資產，租金收入用作支持祖堂運作及族群福利，隨着鄉村持續發展，愈來愈少人從事耕作，不少祖堂地改作農地以外用途，例如停車場、回收場、貨倉等，亦有不少祖堂地長期荒廢。

全港祖堂地總面積估計達到2400公頃，較四大發展商擁有的約千公頃新界閒置土地，多出一倍，如能釋出三分之一或以上用地來興建房屋，對紓緩土地房屋短缺，將有莫大裨益。當然，祖堂地發展知易行難，不能單憑面積數字，便以為可以取代其他造地方案。開發祖堂地，主要困難有二，一是這些土地散落不同地區，不易整合，二是業權分散，持份者意見紛紜。

根據現行做法，出售祖堂地，一般需要獲得所有持份者同意，問題是很多祖堂地都是由顯赫大族留下，部分傳承上百年，經過多代繁衍，子孫愈多，持份者愈眾，有些後人甚至早已移居海外，失去聯絡，如何「找齊」所有持份者，本身已非常困難，何况人多意見多，數百人要就出售價錢達成一致，難若登天。過去偶爾有發展商洽購祖堂地，原因大多是相關祖堂地剛好位處發展商持有的兩塊農地之間，若能順利收購，整合出面積更大的地皮，發展潛力自然更大。理論上，政府可以主動收地，現實卻是另一回事，莫說碰新界原居民土地，就連發展商的閒置農地，多年來也沒有積極收回，予人觀感是懼事避難。政府花了兩年時間研究，早前引用《收回土地條例》，按現行補償方式，收回3幅合計約1.2公頃的私人土地，當中包括一些祖堂地，已屬「難得一見」。

中央要求治港者「勇擔當、敢碰硬、善作為」，設法改善房屋問題，新一份《施政報告》在覓地建屋方面必須更進取。部分鄉村原居民關注，政府收回祖堂地的做法，日後會否趨頻，鄉議局爭取在《施政報告》前，先就發展祖堂地等提出意見，跟以上種種是否有關，不得而知，不過祖堂地的流轉和開發，確有必要拆牆鬆綁、理順精簡，否則難以有效善用。所有持份者百分百同意是不切實際的門檻，可以考慮降至八成。發展商與鄉村原居民以私人方式開發祖堂地，牽涉利益巨大，政府有責任確保過程公開透明、有規有矩；與此同時，當局亦應視乎公共設施及建屋需要，多用《收回土地條例》，合用的祖堂地「應收就收」，依現有補償安排辦事，不能有特殊優惠。

開發土地破藩籬

丁屋截龍合情理

不同土地開發方案，牽涉不同既得利益，反對者總愛說「還有別的土地可用，為何要動我的」，然而政府處理土地房屋問題，不能逢山繞路、遇水停步。新界北具有建設大灣區新核的潛力，當局必須敢作敢為，善用區內土地。特權問題是有效開發新界土地的一塊絆腳石，政府要有決心衝破藩籬障礙。今年初，上訴庭就丁權案裁定政府及鄉議局上訴得直，然而沒有新的土地來源，丁屋自然要「截龍」。新界原居民丁權是否屬於《基本法》所指的「合法傳統權益」，有待終審法院判定，無論如何，政府是時候一攬子解決新界土地特權問題，不應再瞻前顧後。

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