社評：移民者眾離愁多 改革積弊助留人

政治變化衝擊人心

去與留是個人選擇

由兩年前的反修例風暴、去年的《港區國安法》，再到今年初的選舉制度修改，香港內外環境遽變，不變是社會撕裂依然嚴重，黃藍對立依舊，同一件事情，一方看到希望，另一方往往感到無力無助。港區國安法實施，有人視為「定海神針」，香港可望「由亂轉治」，有人認為「民主自由毁於一旦」，灰心絕望。英國宣布為BNO港人提供移民入籍途徑，計劃今年1月底啟動，首季有逾3.4萬人申請，5600個簽證獲批，另外英方還有所謂「LOTR」的短期特殊安排，尚未獲發BNO簽證的港人，可於入境時申請過渡准許證。有關安排本周一屆滿，一些有意移民英國的港人，紛紛「趕搭尾班車」，赤鱲角機場辦理登機手續赴英的櫃位出現長長人龍，親友依依不捨道別，禁區閘外一片離愁。

英方估計，BNO簽證計劃推行首5年，約有32萬港人移英。除了英國，加拿大和澳洲亦推出吸引港人移民的計劃。香港是富裕社會，港人平均教育水平高，英加等國趁着香港人心浮動，吸引港人移民，箇中利益盤算，離不開人才與錢財。英國BNO簽證計劃，港人在當地生活5年方能申請入籍，其間無法領取一般福利，不少中產家庭為了移民賣樓套現，即使平均每一個人只攜百萬港元積蓄赴英，1萬人已相當於100億港元。至於加拿大降低港人移民門檻，除了向創業移民招手，另一重點是吸引年輕人，有移民中介公司說得坦白，加拿大欠缺年輕勞動力，若不介意體力勞動或做貨車司機，年輕人不難找工作。

《基本法》訂明港人有出入境及移居外地的自由，港府並無移民外地統計數字，入境處資料顯示，過去一年經香港機場淨移出的香港居民逾10萬人，外界不能假設他們全是移民，惟無可否認，近期不少市民都發現，有親朋、同窗、同事動身或打算移民。1980年代中，香港曾經出現移民潮，六四事件後，英國推出居英權計劃，向香港中上層精英招手，短短5年有30萬港人移居海外。現時港人移民外地的情况，乃是回歸以來所未見，至於規模是否可以跟回歸前的情况相提並論，影響有多深遠，仍然有待觀察。

港區國安法實施一年，對香港政治生態及社會人心帶來很大震撼。過去10年，香港社會泛政治化，校園、傳媒成為意識形態鬥爭重地，現在政治環境劇變，界線面臨重劃，業界部分人感到壓力，萌生去意，有人轉行有人移民，教育界是其中一個較受影響的界別，情况需要正視。相比之下，經濟金融層面所受影響未算太大。香港銀行體系總存款較之前一年增加5.6%，未見資金大舉外流，新股集資額更上升了50%，所謂「移民潮觸發樓市崩潰」的預言，跟樓價破頂在即的現實，更是差天共地。

青年要有追夢舞台

設法重建上流階梯

上周華府對香港發出營商警告，「提醒」美企在港做生意風險大增，香港美國商會卻變相公開唱反調，表示香港有國際認可的商業法律制度，是國際商貿樞紐，在港美商有挑戰更有機遇。中美鬥爭激烈，誰勝誰負還看長遠，無人有水晶球，香港金融中心地位取決於國家發展，國家欣欣向榮勢頭未變，香港在這方面亦毋須杞人憂天。

當然，這不等於香港沒有信心問題，否則也不會多了港人「用腳投票」。一如回歸前的移民潮，當下港人移民，政治因素突出，不過兩者亦有重大不同。首先，回歸前的移民潮，人們是基於恐懼，擔心政治變化而走；現在移民的港人，不少是因為政治變化已經發生，拒絕接受這一變化而走。其次，兩個時代的社會環境差異很大，1980年代至90年代初，是香港經濟黃金時期，社會充滿機遇，向上流動空間很大，反觀現在，香港發展陷入瓶頸，社會深層矛盾不斷惡化，缺乏向上流動機會。

本港學者研究發現，有別於較年長的一群，30歲以下土生土長港青想移民，政治因素未如想像般大，本地就業環境、物價和樓價等，反而是影響他們考慮的重要因素。當局必須讓青年有廣闊就業創業舞台，有機會追逐自己的夢想。移民外國生活並不容易，上一輩回流港人有深刻體會，這一輩港人移民，大多懷着強烈政治好惡情緒而走，未來會否考慮回流，現在無法斷言，可是港府若不設法解決社會深層矛盾、重建社會向上流動階梯，年輕人的離心，必定愈來愈大。

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