社評：告別劏房須路線圖 不容官僚主義誤事

土地開發進度慢

官民看法落差大

國務院港澳辦主任夏寶龍期盼，本世紀中葉當國家「第二個百年」目標實現時，香港亦是一片光明，「現在大家揪心的住房問題必將得到改善」，「告別劏房籠屋」是最形象化和具體的標誌。行政長官林鄭月娥表示，這個願景「好遠」，鑑於覓地屋建需時，政府短期內會三管齊下，「盡量協助」居住環境較惡劣的基層市民，包括兩年內興建1.5萬間過渡房屋、為輪候公屋逾3年家庭發放現金津貼，以及管制劏房租金等。

覓地建屋無法一蹴而就，然而千里之行，始於足下。根據房委會最新數字，公屋平均輪候時間長達5.8年，數十萬基層市民等待上樓，居住問題早一天解決，就是急市民所急、解市民所困。現在距離本世紀中葉看似很遠，可是如果繼續蹉跎歲月，議而不決，決而不行，「告別劏房籠屋」好夢只會成空。夏寶龍用上「必將」一詞，嚴格來說已不止是一個願景，而是中央對治港者的一項要求，只許成功，不許失敗。政府必須直面現實，提供現金津貼、興建過渡房屋，作為短期「止痛」措施，當然好過什麼也不幹，可是最重要還是拿出決心和本事，切實解決土地房屋問題。

政府常言已在積極覓地建屋，倘若市民看到當局有雷厲風行的決心，即使措施無法立竿見影，相信亦會理解，問題是很多人並不認為當局有花大力氣務實有效處理問題，無論收回土地、近岸填海、明日大嶼，還是開發農地棕地，充其量只屬寸進。也許政府高官認為，這已是「得來不易的進展」，然而處理民生痼疾，市民需要看到的是成果，而非高官自言如何落力。政府處理房屋問題的急迫程度，跟市民的要求有明顯落差，為官者必須自量自思，如何縮窄這個距離。

公營房屋需求殷切，去年《施政報告》公布，政府全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可滿足《長遠房屋策略》未來10年公營房屋需求，是自2014年訂立長策以來首次達標。官員強調，這是透過收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地、提高港鐵小蠔灣車廠用地發展密度等達到，數字並無水分，云云，然而前土地小組成員對所謂「達標」說法多有保留，一來政府紙上談兵，聲稱「覓得可用土地」，不代表日後發展沒有阻力；二來過去不少公屋項目在籌劃、興建都有延誤，往往影響供應量，有政黨甚至質疑政府開空頭支票。房委會公布過去10年公營房屋實質建屋量，2020/21年度的出租公屋建屋量只有6261伙，見10年最低位；上年度連同資助房屋的建屋量亦只有約1.1萬伙，落後長策目標平均每年約3萬伙建屋量。以這樣的進度，是否真能追上《長策》目標，叫人好生懷疑。

官僚常見陋習，一是做過當完成，不重視實效，倘若有人質問成績表現，要麼堆砌一些數字自稱成功，要麼「搬龍門」轉移視線，又或自言已盡全力；取巧者甚至一開始便將目標說得模稜兩可，確保自己可以立於「不敗之地」。夏寶龍談到治港者五項要求，其中之一是善於為民眾辦實事，樹立「市民至上」服務意識，貼基層、接地氣，以施政業績取信於民，其實就是提醒治港班子和高官必須遠離官僚主義、形式主義。

土地審批要理順

壓縮流程勿做樣

政府加快覓地建屋，官員必須改變思維，以更大決心克服各種既得利益阻力，同時亦要顯著壓縮土地開發流程。近年政府提出加快土地審批流程，城規、環評等部分程序改為同步推進，不再「排隊」分開做，無疑節省了一些時間，然而整個開發流程若不顯著精簡，僅靠小修小補，實難顯著改善。應有的諮詢審視當然要做，太過繁瑣冗長的程序，就應該大刀闊斧改革。

香港要解決房屋問題、告別劏房籠屋，就要有一個明確路線圖，既要有清晰的中期目標，也要有以4、5年為期的工作計劃，確保按照進度向前推進。與此同時，各項相應改革措施，例如壓縮土地開發程序，也要定下一些硬指標。根據政府現行程序，「生地」通過法定程序變成「熟地」再建成房屋，隨時要接近20年，當局應先訂下具體目標，例如將整個發展程序，縮短在8至10年之內，再看看每個環節，可以怎樣縮短時間。若只是做做樣子壓縮流程，實際不知道能夠節省多少時間，對於解決問題，並無多少幫助。

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