社評：提高接種率依靠宣傳 強制行政手段是懶政

Delta等變種毒株傳播力強，迅速成為各國疫情反彈的主要原因，中國對外防輸入防不勝防，廣東最近的疫情令珠三角地區雞犬不寧，中高風險地區一度達到10多個，封鎖區內經濟停頓，居民出行諸多限制，很多城市要全民檢測兩次，防疫的社會成本十分高昂。

接種疫苗生活最快速復常

質疑疫苗效用源於不知情

接種疫苗是回復常態最快速、最低風險、無痛的途徑，各國都在千方百計推廣疫苗接種，很多疫苗供應充足的國家，接種率已經接近或達到一半，但到了某一比率之後呈現疲軟狀態，難以再上一台階，因為新冠病毒是新鮮事，疫苗也是趕製而成，而且並非按照常規的反覆試驗成效，只是以緊急使用的方式推出，很多人質疑疫苗的效果，特別是有慢性疾病的長者，擔憂疫苗的副作用，也有部分群體是基於對政府的信任和政治認同，而拒絕接種疫苗。

疫情反彈令很多原來有疑慮的人改變態度，德國、法國和美國是相對來說拒絕接種率最大比例的國家，但在Delta出現後，拒絕率也有所回落。這些「回心轉意」接種疫苗的人當中，可能是根據接種疫苗反應與感染機率兩種風險，衡量兩害選其輕的結果。那些執意抗拒的人，任何鼓勵措施也難以見效。法國總統馬克龍上周宣布，將會立法要求乘坐公共交通工具、進入電影院和餐廳必須接種疫苗，周末引發10多萬人示威。

中國民眾最願意接受接種疫苗，根據路透社的統計，拒絕率只有6%，這對推廣接種疫苗的負責部門來說，簡直是「易如反掌」，卻出現很多地方政府頒布一些違反規定的措施，包括不接種停發工資、停止上班，家長不接種孩子不能上學，禁止進入公共場所等等。雖然衛健委三番四次公開表示，接種疫苗必須出於自願，但多個省市的政府仍然頒布此等規定，表面原因是地方政府必須要為出現疫情負責，防疫措施不夠及時和到位而導致疫情反彈，重則丟烏紗帽，輕則記過處分，但實質上還是懶政庸政作祟。

說服民眾需要大量工作

政府部門懶政且缺協調

採取嚴格的行政措施推動「應種盡種」疫苗，是最有效的辦法，但有違國家接種疫苗必須遵循「知情、同意、自願」的基本原則。要做到民眾知情，需要宣傳教育，讓大家知道疫苗的原理、性質和效用；要得到民眾同意，必須解釋清楚疫苗可能的副作用和引起的反應；要民眾自願，必須做到釋除疑慮，真正感受到接種疫苗的好處。這些都需要大量的工作，以及各部門的協調，而目前看到的情况，國家衛健委只管頒布各項標準和具體做法，雖然強調宣傳教育的重要，卻沒有指定具體部門負責宣傳，結果是大眾連打的是什麼疫苗都不知道，更遑論可能的副作用和反應。

疫情已經帶來的損失，無從估計，如果防控不得力，將會帶來的損失，更是無可估量。公共場所無法開門迎客或者服務大眾，是有社會成本的，而為此埋單的，不應該只是政府，民眾也有責任，所以要求大家要戴口罩及遵守各種防疫措施，而接種疫苗是民眾的社會責任。《傳染病防治法》當中明確的防疫規定，政府對公共場所和公共交通，可以施以適當的限制，所以要求使用者必須接種疫苗，於法有據，也算合情合理，因為目的是為了保護更多使用者的健康安全。但檢查各種健康碼等措施也有執行的成本，現在公共交通工具要求乘客出示健康碼，很多長者不善於使用智能電話，造成很大的麻煩，有些城市推出智能公交卡，將健康碼信息載入公交卡，付款和檢疫功能同時做到，既方便了長者乘客，也減低了成本，可見只要為大眾着想，採用科技手段，防疫與方便並不一定是對立的。至於各種變相強制措施，則是於法無據，也不合情理。

長者對於接種疫苗有疑慮，很多是出於不知情，則無法決定是否同意和自願，但他們也對感染病毒有憂慮，與其讓老人在擔憂中惶恐終日，不如給他們做身體檢查，講解接種風險，讓自願接種的毋須憂慮可能的反應，而得到接種疫苗的保護，讓那些因為各種緣故不能接種的，提高警覺加強感染的戒備。

防控疫情是全國大局，人人有責，但強制執行反而會令人增添疑慮，政府為民施政更大的責任，是說服民眾主動積極配合防疫政策，防疫進入常態化，關鍵還需要加強宣傳教育。

■歡迎回應editorial@mingpao.com