社評：疫情下東京奧運 安全是最大懸念

緊急狀態下辦盛會

日本疫情令人擔憂

與其他國家不同，去年疫情爆發之初，日本並未實施嚴格的社交距離限制，亦未完全封關。緊急狀態下，亦未實施強制居家令，對被要求關門的「非必要」商店，亦無違例罰則。去年底日本政府為振興經濟，鼓勵國內旅遊，結果疫情爆發，確診個案不斷上升，到今年1月達到頂峰。近期，日本新冠疫情依然嚴峻，據報道，截至16日，東京都已連續3日新增確診過千宗，專家認為疫情「正在急速蔓延」，按目前增長率估算，到東奧閉幕後的8月11日，日增確診將達到2400人左右，接近今年1月第三波疫情時2520人的最高紀錄。糟糕的是，日本的新冠疫苗接種進度遠遠落後於其他發達國家，目前只有兩成民眾完成了接種。

正是在此背景下，日本民間要求停辦東奧的呼聲一直高漲，截至15日，網上聯署已徵集到45萬人簽名，多個民調亦顯示，支持停辦者佔相當比例。

日本政府去年決定將東奧延期一年後，現在已對經濟損失忽略不計，只求讓東奧順利完成。為確保運動員可以在安全的環境下作賽，日本政府和國際奧委會（IOC）更採取多項措施，嚴防大規模感染。除對外國參賽選手和來客實行嚴密的檢測、隔離和監控措施外，奧運賽場亦將出現一些前所未有的安排。

為避免人群聚集，東奧的大部分比賽將閉門作賽，連開幕式的觀眾人數亦由原本規劃的1萬，大減至只邀請1000名重要嘉賓。對觀眾的行為也有嚴格限制，如禁止在現場互相擊掌、向運動員索取簽名，大聲歡呼和揮舞毛巾亦在禁止之列。頒獎禮上無頒獎嘉賓，而是由獎牌得主自助掛獎牌，不可握手或擁抱。在此環境下，咬獎牌和親吻獎牌恐怕都成為「危險動作」。這些，勢必影響促進交流和嘉年華狂歡的奧運氣氛。

賽制和規則亦作改變，如乒乓球比賽不允許球員用手或毛巾接觸球台，不准運動員吹球，就令一些選手難以適應。而闖入金銀牌決賽的選手一旦染疫，將可「保底」獲得銀牌，勢令某些項目出現多枚銀牌或並列名次的情形增加。在疫情影響下，包括網球名將費達拿、拿度等知名選手已確定缺席，令人惋惜。

即使有如此嚴格的措施，但東奧的防疫仍被指漏洞百出。據報道，在一些指定接待外國奧運選手和記者的酒店，本地人和其他遊客仍可隨意進出，並使用同一個出入口和電梯；被「隔離」的外國記者仍可自由離開酒店房間，進出餐廳、便利店，而無人干涉；開幕倒數一周之際，奧運村已出現首宗確診，與東奧有關的感染個案已達45宗，至少有烏干達、立陶宛、法國等6個代表團的相關人員中招；靜岡縣濱松市一間巴西代表團入住的酒店，爆發的集體感染確診病例已達9宗。

防疫措施漏洞仍多

接種疫苗錯過時機

回顧東奧延期一年多來的時間線，日方與IOC去年面對新冠疫情全球大爆發，果斷順延了東奧舉辦的時間。可惜日本政府未能好好利用這一年時間，實現國內疫情的個案清零，反而為刺激經濟，過早開放國內旅遊，結果造成病毒快速傳播，令疫情一發不可收拾。當局又優柔寡斷，錯過接種疫苗形成免疫屏障的最佳時機，結果變成今天這樣左支右絀的為難境地。對於苦心備戰4年的各地運動選手來說，奧運若停辦固然是重大打擊，但在目前這種情况下出賽，成績發揮必大受影響。對於還有半年多就要開幕的北京冬奧會，東京奧運的教訓值得記取。

無論如何，除了棒壘球今屆重返，東奧首度新增加滑板、衝浪、攀岩和空手道等4個大項，又增加包括乒乓球混合雙打在內的16個小項，令賽事更趨向年輕化，並提高女性的參賽比例，這是東奧對奧運的正面貢獻。本屆奧運之於日本，之於全人類的意義不言而喻，相互理解、友誼長久、團結一致和公平競爭的奧林匹克精神，無疑能給世人帶來信心和希望，但這一切的前提是「安全」。人們希望，東奧能夠如其理念所言般「Moving Forward」，賦予「前行的力量」，給抗疫下的生活，帶來新的希望。

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