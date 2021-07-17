社評：中央勾勒「香港夢」 治港者能力臨大考

選舉把關從嚴從緊

放眼長遠告別劏房

去年初，夏寶龍以國家級領導人身分，兼任港澳辦主任，今次是他繼「完善香港選舉制度」講話後，第2次就香港事務發表重要講話，分量非比尋常，從中可清楚了解中央對港政策思路及想法。中美角力風譎雲詭，華府加緊操作「香港牌」，設法打擊內地和香港，最新舉措是制裁7名中聯辦官員，以及向美國企業發出「商業建議」，警告美商注意「在港營運風險上升」，以及「港區國安法帶來的潛在後果」。從北京的視角，香港雖已築起維護國家安全的「銅牆鐵壁」，整體局勢亦回復穩定，然而面對內外複雜形勢，維護國安將是長期鬥爭，時刻不能鬆懈。夏寶龍講話，列出多項任務，包括積極籌備23條立法、處理好國安案件、推動社會注重國安、嚴格把關三場選舉等，要求特區政府辦好，反映了中央這一思路。

中央強調「絕不容許任何一個反中亂港分子」，以任何方式混進特區管治架構，夏寶龍形容這是「鐵的底線」，參選資格把關勢將從嚴從緊。當然，愛國者持有不同意見，不等於「反中亂港」，中央一再強調不搞清一色，有容乃大相信亦是各界共同期望。「愛國愛港」只是中央對治港者的最基本要求，夏寶龍這次講話，向香港從政者、為官者以至社會大眾，傳達了兩個重要信息，一是中央對香港的長遠願景，二是對治港者的能力有要求。

中央定下「兩個百年」奮鬥目標，第一個百年目標，即中共成立百年全面建成小康社會，已然實現，第二個百年目標，是新中國成立百年，建成社會主義現代化強國。一國兩制下，香港奉行資本主義制度，不代表在中央「奮鬥目標」缺席。2017年，國家主席習近平視察香港，提出「要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好」。對中央而言，香港的治理，是全國治理的一部分。夏寶龍展望未來，強調香港在民族復興進程中「大有可為」，同時亦是說出了中央對香港的期許，希望治港者切實改革，修正完善香港這邊的一制。

良政善治中央要求高

從政者撫心自問表現

過去一段時間，資本主義這一制在香港出了不少問題，自由放任主義下，經濟產業單一化，社會缺乏向上流動機會，貧富懸殊、醫療房屋等民生問題不斷惡化，社會怨氣積累，民粹主義抬頭，終至現在局面。根據夏寶龍的講話，中央對香港的長遠願景，是本世紀中葉時，經濟更繁榮，各項事業發展更均衡，房屋問題得到「極大改善」，再無劏房籠屋，青年有廣闊就業創業舞台去追夢，長者能頤養天年，愛國者治港下民主法治更完備，凡此種種皆是未來廿多年來香港需要致力的方向，很多棘手問題，特別是房屋、安老、產業多元化、青年發展機會等問題，現在就要動手去做，不容好整以暇歎慢板。

香港社會深層次矛盾日積月累，現實證明以前處理問題的一套行不通，從政者、為官者、治港者必須解放思想，提升治理能力，「勇擔當、敢硬碰、善作為」。夏寶龍強調治港者必須德才兼備，具體要求有五，除了全面準確貫徹一國兩制、敢於跟損害國家利益及香港繁榮穩定的言行鬥爭，還包括善於破解香港發展面臨的深層次矛盾；為民眾辦實事，樹立市民至上的服務意識，貼基層接地氣；在愛國愛港旗幟下促成最廣泛團結，打破門戶之見；在其位謀其政，履職盡責。治港者既要了解國家，清楚國家利益所在，亦要對國際形勢有判斷能力，不怕與外部勢力鬥爭；既要懂得團結之道，亦要有逢山能開路的魄力，將妨礙經濟民生改善的各種利益藩籬，一一衝破。

平情而論，以上種種都是本港很多從政者及為官者不擅長、做不好的事。中央對治港者的要求相當高，可是香港要改革，治港班子就必須具備這些素質和能力，不容尸位素餐、懼事避難；管治組合才德為尚，當然也不能成為不同派系利益插旗的政治平衡遊戲。香港局勢穩定下來，長遠改善經濟民生工作，需要全力推動，所有身處高位者應撫心自問，中央提出的治港者要求，自己做到了多少、不足之處可以怎樣改善。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com