社評：覓地建屋進度不理想 精簡流程須大破大立

勇而無謀才是鹵莽

加快造地寸土必爭

林鄭月娥出席立法會答問會，表示會在餘下任期加倍努力，從五方面增加土地房屋供應，包括：1）加強高層督導，不容政出多門；2）積極推展人工島和新界北發展規劃；3）加快鐵路和道路網絡發展，貫徹「基建先行、創造容量」原則更進取；4）進一步簡化發展流程，提升各部門審批私人發展項目的效率；5）檢視市區重建方法，處理樓宇老化問題。林鄭還趁機回顧了現屆政府覓地建屋成績，包括覓得330公頃用地，以及建造了9萬多個公營房屋單位，較上屆政府5年興建的6.68萬個多。

林鄭所提的增加供應五大工作方向，並無新意，「加強」、「更進取」、「進一步」等字眼已說明一切。明日大嶼、市區重建、新界北發展規劃等，皆是一直推進中的工作，市民真正想知的是有何實質進展，政府所謂的「更進取」、「進一步」，具體究竟是什麼。現屆政府最後一份《施政報告》10月發表，最近林鄭表示，土地房屋問題未來一年難有立竿見影改善，但希望可以令市民「看到前景」。倘若當局仍是空談大方向，缺乏具體執行藍圖及進度時間表，實在很難令市民有信心。

解決土地房屋問題，確需持之以恒的決心，以及不因經濟、樓價短期波動升跌而動搖政策的勇氣，至於本屆政府是否「已實現這種決心和勇氣」，相信言人人殊。林鄭強調，現屆政府開拓土地工作，從來沒有「好整以暇」，而是如行軍打仗，寸土必爭。戰爭只講成敗，林鄭既然以打仗為喻，當然要看戰績。覓地方面，土地小組報告指出，2026年，香港土地供應面臨至少800公頃缺口，去年政府宣布找到330公頃用地，未及缺口一半。建屋方面，現屆政府將公私房屋興建比例，由六四改為七三，然而公屋輪候時間不僅未有縮短，反而愈變愈長，最新數字為5.8年，是22年來新高。對於仍在苦苦等待上樓的基層市民，9萬多個新建公營房屋單位，不過是一個無關於己的數字。

當然，政府可以辯稱，土地開發非朝夕之工，反修例風暴和疫情接踵而來，打亂了覓地建屋工作，然而現在香港局面已大致回穩，政府施政阻力減少，可以多做實事，覓地建屋效率必須顯著提高，追回之前耽誤的時間。林鄭提到，政府正同步推展東涌及北區大型發展項目，善用棕地農地開拓土地供應，推行土地共享先導計劃、收回私人土地等，然而如果當局真的有決心和勇氣，覓地建屋步伐絕對可以更大更快。土地共享公私營合作，未見發展商積極參與；前年施政報告提出多用《收回土地條例》建公屋，迄今只收回3幅地皮，合計1.2公頃；明日大嶼計劃，十劃只得一撇，去年底財委會通過研究撥款，顧問合約上月才批出。政府覓地建屋進度大落後，為免情况惡化，無論收回土地還是近岸填海等，都要更加果斷，不能因為既得利益反對，便投鼠忌器。此外，當局亦要大刀闊斧精簡開發土地程序，切實提升造地效率。

精簡審批進度成疑

造地效率必須提升

根據政府現行程序，「生地」通過規劃研究和法定程序變成「熟地」，需時大約10年，明日大嶼一類大型填海造地工程，由前期技術研究、完成環評城規等法定程序，再到動工「見地」，需時就更長，加上樓宇項目發展期，整個覓地建屋過程，隨時要花近廿年，政府部門繁文縟節太多，審批工作緩慢，備受詬病。林鄭上任後提出加快土地審批流程，發展局其後成立「精簡發展管制督導小組」，3年過去，至今只做了7項精簡審批安排，涵蓋建築物高度限制、園境要求等，外界懷疑小組工作效率，也不清楚覓地建屋程序實際省下多少時間。

古洞北發展區計劃，早在林鄭擔任發展局長時已提出，十多年後仍未完成。政府若要顯著加快造地，必須突破現有條條框框，重新檢視城規條例及環評等流程，不是要放棄環保等原則，而是看看可否壓縮程序，節省時間。房屋政策方面，現屆政府在租務管制、資助輪候上樓者方面，確有一些突破，然而當局仍有很多事情可做。數年前，政府提出開徵一手樓空置稅，為的是增加市場供應，避免囤積待價而沽，現在林鄭突以「自由經濟」、「簡單稅制」之名，將開徵一手樓空置稅提升到「影響稅制」的層次，拒絕承諾重推。當日政府認為可行之事，這一刻卻從根本原則去否定，令人不明所以，也懷疑當局的勇氣。

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