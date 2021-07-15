社評：先讓打針港人歸來 「外傭荒」短期要忍耐

外傭不足雖見影響

外防輸入仍屬優先

變種病毒肆虐全球，近月東南亞疫情亦見加劇，最近印尼單日確診病例直線上升，直逼4萬宗，菲律賓疫情同樣惹人關注。本港外防輸入一度甚多甩漏，當局為了加強防堵，引入多項措施，其中之一是航班「熔斷機制」，同一地區抵港的民航客機，如在7天內指定數目乘客確診感染變異病毒，港府將禁止當地所有民航客機抵港。鑑於一再有外傭抵港後確診，今年4月和6月，港府根據「熔斷機制」，先後向菲律賓和印尼民航客機發出禁飛令。

在港工作外傭數以十萬計，高峰時直逼40萬人。去年初疫情爆發，受檢疫措施影響，來港外傭數目驟降，現在菲印兩國外傭無法來港，人力市場供求自然更為緊張。外傭中介組織估計，禁飛令實施以來，逾5000名有簽證的外傭無法來港，希望政府放寬限制，菲律賓當局最近亦接觸港府，討論當地居民及工人往返香港的問題。港府會否「開閘」，以及調整目前菲律賓的極高風險評級，備受關注，勞福局長僅表示，港府一直密切留意印菲疫情，是否有空間調整入境限制，需要繼續探討研究。

本港不少家庭需要聘請外傭，除了協助處理日常家務，更是為了照顧家中老幼殘弱，外傭供不應求，對這些家庭確有很大影響，有僱主便因為新聘外傭受禁飛令影響無法來港，大失預算；亦有在港外傭趁機「跳草裙舞」開天索價，要求逾7000元月薪，甚至表明不會照顧長者嬰兒。有議員提出是否可以引入內傭（從內地引入傭工），惟即使不考慮假結婚、黑工等容易衍生的潛在社會問題，以現時內地的工資水平，到底有多少人願意接受4000多元月薪來港任職家傭，也是一大疑問。

外圍疫情風高浪急，如果本港疫苗接種率達到七八成，全面形成強力疫苗保護屏障，當然有條件為外傭來港重開方便之門，解決人手荒，可惜現實是本港接種率目前還未及四成。根據港府現時的外防輸入風險評估，印尼、菲律賓、印度、英國、巴西等8個國家，由於變種病毒肆虐，屬於A1組別指明地區，意即極高風險。本港疫情有希望「清零」，當局不能為了紓緩外傭荒，便無視病毒輸入威脅，隨便下調某一國家風險評級。有意見認為，當局可以考慮讓完成疫苗接種的外傭入境，問題是從極高風險地區抵港的人，即使已完成疫苗接種，仍有可能將病毒帶入，當局處理相關事宜，必須步步為營，步伐太急太大，隨時出事。

允許已打針港人歸來

政府配套工作要做足

目前有不少港人身處英國、印尼、菲律賓等極高風險地區，亦有一些持有香港身分證的菲傭，因為禁飛令無法返港。港府有意調整入境管制，有條件容許完成疫苗接種的香港居民，從這些高風險地區回港，具體操作執行，必須以穩陣為先，上機前要有病毒檢測陰性證明、抵港後要在指定酒店檢疫至少21天，以及接受多輪強制檢測，不過是基本要求。當局應安排這些返港人檢驗抗體，其他配套支援亦要做好做足，由抵達機場到酒店檢疫，每一環節都不能走漏。

長遠來說，疫苗接種是恢復跨境人員往來其中一個必要前提，現在港府考慮以打針為基礎，容許高風險地區香港居民回港，帶有試點實驗性質，當局需要穩打穩紮，現階段只認可本港及英國接種紀錄，未必人人高興，然而對香港而言，這是較為穩妥的做法。從紓緩外傭荒的角度看，只容許持有香港身分證並在港打針的外傭回港，杯水車薪，對於改善外傭供求失衡，作用有限，然而外防輸入工作，小心駛得萬年船，香港幾經艱苦，始能有效將疫情控制下來，放寬入境限制，必須慎重，應待香港疫苗接種率進一步提升，時機成熟，再考慮是否接納其他已完成疫苗接種的外傭來港。

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