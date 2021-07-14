社評：港大學生評議會風波 兩個「同理心」是關鍵

學生觀念出偏差

校方應道之以德

七一刺警案，行兇者殺人未遂自盡，不代表他不是行兇者，事後有人美化暴力、合理化襲擊，惹來不少非議。港大學生會評議會明知爭議所在，仍然執意美化暴力，在案發一周後的會議，以30票贊成、0票反對、2票棄權通過議案，對行兇者自戕身亡表示「深切哀悼」、「感激他為香港作出的犧牲」。評議會主席事後還形容，「議案與外國議會悼念恐襲死難者相近」，將施襲者當成「恐襲死難者」看待。

港大學生會組織架構中，評議會角色，類近一個代表全體學生的「民意機關」，配合並監察內閣幹事會工作，除了全民投票和全民大會，評議會是學生組織中最高決策機構。評議會的「感激」動議，理論上等同代表全體港大學生「感激」行兇者，不僅惹來校方和外界強烈譴責，就連學生會一些屬會及關連組織也割席，強調評議會的議案，不代表他們的立場。雖然評議會事後撤回議案並道歉，多名評議會代表與學生會幹事會成員亦辭職，惟風波並未因此了結。行政長官認為，大學方面應該繼續跟進事件，同日下午，校方宣布不再承認港大學生會在校內的角色，將按大學程序嚴肅調查評議會事件，根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。

這次評議會風波，應以「兩個同理心」看待和處理。本土恐怖主義苗頭正在香港滋長，社會必須清楚向暴力和極端思想說不。評議會的「感激」議案，美化暴力、內容偏激，踰越道德底線，偏離了同理心，令人難以接受。部分學生道德觀念出現嚴重偏差，校方有責任跟進和糾正，以免習非成是，如何處理涉事學生，除了按規矩辦事，亦應展現同理心。

恐怖襲擊對象不一定是平民，在歐美，一些針對警員和軍事設施的襲擊，若涉政治目的，往往歸入本土恐怖主義之列。西方不少國家都有立法，禁止美化恐怖主義行為，亦有不少判處監禁的案例。雖然本港目前並無相關法例，惟亦有刑事罪行條例可以處理這類案件，當局亦強調，任何人宣揚恐怖主義或煽動恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》。成年人要為自己的行為負責，大學生亦不例外。香港是法治社會，學生行為踰度過火，倘若觸犯法例，只能交由執法司法機關處理，無法網開一面；如果不涉違法，紀律問題就應該交由校方處理。

大學生關心社會，追求理想，滿腔熱誠，然而人生閱歷始終有限，未必懂得現實政治之複雜、鬥爭操作之險詐，對政治的認知容易流於理論層面，距離成熟還有很遠。過去10年，香港社會愈來愈政治化和激進化，政府未能疏導民怨，部分人的想法變得愈來愈偏激，反修例風暴以來，政治鬥爭不休，不正常的社會氛圍，影響了部分年輕人的道德觀念，政治掛帥下，一些應有的倫常觀念遭到嚴重扭曲，「感激議案」正是一例，校方跟進涉事學生紀律問題，應兼顧情理。紀律處分目的除了以儆效尤、在校園重樹綱紀，亦應該讓涉事學生有改過機會，汲取教訓，糾正思想、行為上的偏差。開除學籍本質是「極刑」，對學生而言是無法挽回的最嚴重處分，是否有必要做到這一步，校方需要三思。

處分須反映嚴重性

踢出校懲罰應排除

「感激動議」惹來多方譴責，事隔3天，評議會和學生會成員撤回議案道歉辭職。有人質疑涉事學生捅了蜜蜂窩，擔心可能被「踢出校」甚至被捕，躬身道歉「補鑊」不過是脫身之計，然而不管道歉是否真誠，現實是學生會承認議案不當，公開表示「無意鼓勵任何非法行為」，嘗試糾正之前向外界傳遞的有違道德信息。當日有份投下贊成票的學生代表合共30人，能夠成為天子門生，相信是家人期盼多年的願望，若因今次事件被開除學籍，受罪的除了當事人，還有30個家庭。紀律處分需要反映事態的嚴重性，不代表必須用上最重的處分，校方本着同理心，以「踢出校」以外的方式處理涉事學生，乃是可取做法。

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