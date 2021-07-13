社評：科企赴美上市出事 港可把握機遇招手

中央擔心數據外泄

滴滴被指陽奉陰違

中美全方位博弈，貿易戰、金融戰、科技戰、數據戰層出不窮。去年白宮下令，禁止美國人投資所謂「與解放軍有關聯」的中國企業，最近拜登政府還擴大了禁止投資黑名單。近年中概股在美國上市屢受刁難，去年只有33家中國企業赴美上市，惟無可否認的是，美國股市規模大規管鬆，上市成本低速度快，集資金額又高，對外國企業而言有很大吸引力。隨着白宮易主，這半年赴美上市的中概股，論數目及集資額，均比去年同期顯著增加。滴滴這次赴美上市出事，正是在此背景下發生。

滴滴上月底在美國上市，集資約44億美元，成為2014年阿里巴巴後，內地企業在美國最大規模的IPO。公開信息顯示，滴滴於6月10日才向美國監管機構提交招股說明書，IPO路演日數，遠較正常短。華爾街形容，這是近年接受投資者認購時間最短的IPO之一。7月2日，中央下令對滴滴展開網絡安全審查，當局表示，滴滴程式「嚴重違法收集及使用個人信息」，20多款應用程式全數下架。剛過去的周末，網信辦更提出修例，但凡擁有過百萬客戶資料的企業，赴外國上市必須申報審批，以防數據外泄；處理可能影響國家安全的活動，亦要進行網絡安全審查。

規管科技企業，中國與西方手法頗不一樣，有美國投資策略師形容，西方政府習慣在新行業出現初期，即制定規管框架，中國則傾向先讓企業家放手去試，經過一段時間，大致掌握實際狀况及問題後，再決定怎樣介入規管。由螞蟻整改到滴滴風波，最近大半年中央加強規管科技企業，整頓各類亂象，諸如濫用市場壟斷優勢等，反映了這種摸着石頭過河的治理規管模式，外界不宜大而化之，以政治鬥爭角度，簡單視為向科網民營企業家開刀。

滴滴出事始末，不同版本說法不一。有人關注滴滴第一及第二大股東分別為日資及美資，董事會又有一名曾在美國陸軍服役的美籍獨立董事，認為北京打從根本反對滴滴赴美上市；《華爾街日報》則引述消息稱，北京並非原則反對滴滴上市，惟要求滴滴先做好安全審查，確保提交給美方的文件，不含官民敏感資訊或數據，待監管部門同意後再上市，然而滴滴向監管部門口說配合、不介意推遲上市，另一邊卻悄悄加快在美上市，甚至向美方承包商表示，北京綠燈已開，上市無問題。

不管哪個版本較為準確，有一點可以肯定，滴滴掌握全國大量用戶出行資訊，以及詳細地圖及定位資料，相關大數據一旦落入外國政府手中，將帶來國安風險。大半年前，美國通過《外國公司問責法案》，要求在美國上市的外國公司披露更多信息，北京戒心更大。對中央而言，滴滴急欲在美集資，只顧向錢看，但求盡快將生米煮成熟飯，忽視身為科網巨頭對國家及社會應有的責任。中央這次向滴滴出手，跟之前螞蟻整改，性質並不一樣。螞蟻押後上市，一大問題在於金融風險；滴滴悄然赴美上市起風波，很大程度涉及國家安全、數據安全，以及對中央「陽奉陰違」，論事態，滴滴的問題更為嚴重，整治懲罰或許比螞蟻及母公司阿里巴巴更重。

滴滴註冊地不在中國，而是開曼群島，以往中國沒有法律規定，這類境外註冊民企在海外上市，需要向國家監管機構申請審批。多年來，這些民企赴美上市，都會先跟國家監管部門打好招呼，得到明確首肯才去做，滴滴破壞了這一默契信任，中央訂立規矩「執正來做」，做法必較之前嚴，一些原本有意赴美上市的內地民企，相信亦會因為滴滴事件，三思集資計劃。

資本市場「脫鈎」難料

香港金融地位要強化

近年美國一些政客主張在經貿、科技、投資等領域，與中國「脫鈎」，中方財金官員則說過，中美「徹底脫鈎根本不現實」，對兩國和全球均無好處。滴滴事件會否成為資本市場脫鈎分水嶺，標誌中方將對敏感企業赴美上市從嚴把關，需要時間觀察。短期而言，內地科企對赴美上市相信將變得審慎，香港是國家一部分，沒有敏感資料外泄之虞，港府應把握機會，為實力雄厚的內地科企在港上市，提供更多方便，同時亦要密切留意中美資本市場倘若進一步脫鈎，長遠對香港的禍福利弊。行政長官表示，政府在金融方面將更加進取，致力提升香港國際金融地位、貢獻國家，必須說到做到，不能光說不練。

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