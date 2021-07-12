社評：清零紀錄斷纜 通關仍是目標

最新一名感染患者是機場搬運工人，其感染渠道和感染病毒的基因排序尚待進一步查核。雖然跟上月27日感染的機場地勤人員不相識也沒有接觸，但機場作為輸入個案必經之地，環境風險防不勝防，防疫措施如何加強，機場工作人員是否應該強制要求盡快接種疫苗，都不能掉以輕心。經過35天的本土零確診後，又再出現本土病例，對於密切接觸者的強制檢疫，以及在相同時間曾經去過患者到過的公共處所的市民，要求強制檢測，這些既定程序相信可以盡快截斷社區傳播的途徑，但畢竟又帶來新一波的擔憂。

再次出現本土感染，且至今源頭不明，相信會影響香港跟內地通關的談判，但究竟會有多大影響，外界無從得知，因為內地對於通關的條件，一直都密不透風，而且往往是通過澳門政府傳出，所披露的信息又經常有所改變。曾經一度被認為是連續14天清零的條件，到香港符合了有關條件後，要求又提高到連續28天零確診，一度傳出香港跟澳門可以通關的確定日期，澳門方面卻臨時表示，由於澳門跟廣東省有漸次寬鬆的通關安排，不能因為跟香港通關而受到影響。而有關香港跟內地通關的直接信息，則只有特首林鄭月娥表示會向港澳辦提交報告。

廣東「廣州打法」控制疫情

得來不易成果不敢冒險通關

外界無法猜度廣東省方面提出的跟香港通關條件，但有兩點值得注意，一是廣州最新的一次疫情，波及地區包括佛山、深圳和東莞，共有160多個病例。廣東省對付疫情的措施，是前所未有的嚴厲，並且採用精準手段，只用了一個月時間徹底控制住疫情，形成了一個「廣州打法」的範例，這得來不易的成果，相信廣東會倍加珍惜，不會輕易放過任何潛在風險，跟香港通關，確實存在一定風險。另一方面，香港對於外來旅客的防疫限制，自成一套，比如對澳洲、新西蘭的旅客，如果接種了疫苗，強制檢疫從14天降到7天。香港這決定，雖然都是經過嚴格科學評估而作出的，但廣東省未必了解決定的根據以及可能的後果，對此可能會存疑。

廣東和香港的防疫措施要求和做法，因為兩地情况千差萬別，不可能達到一致，比如這次廣州疫情的源頭是輸入病例引發社區爆發，廣東方面為切斷源頭，立即在郊區建一個有5000個房間的「隔離酒店」，預計九月投入使用，將所有強制檢疫的入境旅客集中隔離，防止傳入社區的風險。廣東不可能要求香港作出類似措施，各自有不同做法是必然，只要都是嚴格要求且有效，可以求同存異。

國際通關有利經濟民生

內地通關才是重中之重

新冠病毒肆虐香港凡一年有餘，現在雖有所好轉，但還是難復舊觀。財政司長陳茂波日前表示，若疫情能夠受控，香港能夠恢復與內地、國際的通關，本港經濟在今年的增長很可能有機會較原來估算的3.5至5.5%還要高。內地旅客可以來港，帶動旅遊、購物、餐飲等行業，間接帶動舖租價格，這是通關對整體經濟發展的影響；而無形的影響是兩地居民由於嚴格的隔離措施而無法「自由」流動，文化交流也中斷了一年半。事關重大，可見一斑。

香港是國際化都會，跟全球很多國家都有密切往來，疫情在不同國家的起伏，令香港不時需要因應不同情况而制定限制往來的措施，包括飛機航班的熔斷機制，也有因為比如英國最近疫情復發，要暫停所有航班的往來，特區政府密切關注各國疫情發展而制定適時措施，十分必要。而商務及經濟發展局則一直致力於跟新加坡搞旅遊氣泡，雖然經過兩次定好執行日期又兩次臨時取消，但局長邱騰華還是鍥而不捨，再接再厲，在昨天確診的本土病例公布前，又再一次重啟第三次商議。這些措施無疑會對香港有利，也會令經濟受惠，然而，重中之重的還是跟內地通關。

雖然又再出現本土確診病例，或許會令跟內地通關增添一道難關，但再難也要主動千方百計邁過這道坎，特區政府可以給中央寫報告提出要求，同時也要跟廣東省加強溝通，了解對方的憂慮與想法，同樣，廣東省政府也應該提高透明度，提出明確的通關條件，雙方找出大家都能接受的條件，讓粵港兩地可以朝着同一個目標努力，盡快實現通關，否則，粵港兩地分別的發展，以至大灣區的發展等國家重大策略，也無從談起。

歡迎回應 editorial@mingpao.com