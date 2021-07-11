社評：美高官對華吹暖風 走不出冷戰舊迷思

美傳媒報道導彈發射井

擺烏龍顯示迷思仍嚴重

6月30日，美國傳媒引述情報消息稱，在甘肅省玉門發現100多座洲際導彈發射井，顯示中國正擴充核武能力。惟內地傳媒幾日後發文闢謠，稱文中所指的導彈發射井其實是風力發電機，從刊出的衛星照片看，所謂「發射井」排列密集，明顯不合常理，其中一張相片寫明「甘肅玉門風電廠」（Yumen Gansu Wind Farm），卻被一眾美國研究人員和傳媒記者編輯們「忽略」了，可見美國部分人的冷戰迷思嚴重。

6日在出席「亞洲協會」（Asia Society）視像座談會時，坎貝爾聲稱，他相信美中可以「和平共存」（co-exist peacefully），但承認這一挑戰對兩代人都是極其困難的。他說，華府希望中國認清，「印太足夠大，可以容納兩個大國」（The Indo-Pacific is big enough for two great powers），這似乎是和應中方過往「太平洋足夠大，容得下中美兩國」的表態。不過，坎貝爾仍指摘「中國的雄心超越了這一點」。他聲稱，一個非常自信、決斷的中國，想在全球舞台發揮主導作用，已經全然不顧美國的看法，並且亟欲重塑亞洲的運作體系。至於美國總統拜登與中國國家主席習近平何時舉行首次峰會，坎貝爾的答案是，雙方不久就會有「某種接觸」（some sort of engagement）。

坎貝爾曾任奧巴馬政府的亞太事務助理國務卿，其當年的繼任者拉塞爾（Daniel Russel），在同一場合指，目前美台關係逐步「官方化」，勢必「掏空」（hollow out）美國的「一個中國」政策，他向坎貝爾發問，對台灣「愛多少才叫愛太多」？坎貝爾答道，「我們支持與台灣堅實的非官方關係，我們不支持台獨。我們充分了解這個議題極具敏感性。」這番回應，在台灣引起很大反響。

美國不支持「台獨」的表態，在多名總統任內都出現過，通常都是在台灣表現「衝過頭」，危及美國利益之時。現在，美國在完成整合G7、北約等盟友之後，又與俄羅斯舉行了峰會，正加緊從阿富汗撤軍，與伊朗談判，在拜登政府的全球外交佈局中，朝鮮半島和對華關係是最大的「缺口」。偏偏最近，日本副首相麻生太郎、副防相中山泰秀的「美日保台論」，以及民進黨對大陸的強硬態度，都令亞太緊張情勢一觸即發。美國在此時出言「不支持台獨」，似乎是為「跑過頭」日台政客「踩煞車」，為台灣劃下紅線，以防其在兩岸衝突中拖美國落水，影響美方「戰略模糊」的彈性。

坎貝爾稱不支持台獨

並非意味放棄台灣牌

但這並不意味華府放棄用「台灣牌」來牽制中國，只是不希望棋手反過來被棋子騎劫，絕不意味着美國支持兩岸和解統一；只有不統不獨不戰，才最符合美國的國家利益。正如台灣有評論所言，「美國當然愛台灣，愛的是符合美國利益的台灣」。

綜合上述言論，可見坎貝爾不願用「新冷戰」定義中美關係，顯示華府高層在理性上知道，中美關係與冷戰時期的美蘇關係截然不同。冷戰的最大標誌是涇渭分明完全對立的兩大陣營，當下，中國並未舉起反美大旗，更無組織反美陣營之意；美國倒是想組成對華統一陣線，但卻心有餘力不足，隊伍鬆散、陣容不整。世界貿易、產業結構，與冷戰時區別極大，美中兩國我中有你、你中有我，若一方強用冷戰戰略，只會削弱自身中長期競爭力。然而，經過近3年的博弈對峙，中美雙方都完成了造勢動員，凝聚了國內共識，加深了敵意。美國理性上可能還想實事求是，心理上卻無法接受中國繼續成長，惟手段上已經黔驢技窮，除去局部戰爭，冷戰時期對付蘇聯的招數都已經試完，面對新的競爭對手，只能沿用舊的意識形態。漸行漸遠是戰略方向，緩兵之計只是戰術調整。因此，對中國來說，對美國既要聽其言，更重要的是觀其行。

坎貝爾或真有意為緊張關係暫時降溫，但又放不下對華居高臨下的身段，例如聲稱美國面臨的挑戰，將是提出一項「為中國提供機遇」的戰略，云云，似乎渾然不覺，自從3月中美阿拉斯加對話後，中美關係已不再是美國單方面可以定義的了，中美峰會舉行與否，條件也不再是美方可以予取予攜的了。

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