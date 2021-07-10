社評：高官飯局揣測多 開誠布公可釋疑

高官飯局違限聚

當局交代「唧牙膏」

高官飯局違反限聚風波本周初曝光，過去數天，當局交代如「唧牙膏」。本報根據匿名投訴，向當局求證。警方最初僅證實，早前就一宗企圖強姦案，拘捕一名男子，調查期間，警方發現灣仔一間餐飲業務處所，3月初曾違反限聚令，並向9人發出定額罰款通知書，至於保安局、入境處、海關方面，要麼沒有答覆查詢，要麼「沒有補充」。及至報道刊出，惹來議員及公眾關注，當局才有更多回應。入境處長和海關關長承認當日在場並被票控，已繳交5000元罰款，未幾保安局副局長區志光亦「自我引爆」，透露當日有份出席飯局，其餘說法跟處長關長大致相同。3人強調當晚飯局未有涉及任何刑事案件，以後出席活動會加倍謹慎，惟未有道歉。

事隔一天，保安局再出來「補充」一些細節，提到3人當日獲邀出席火鍋晚宴，誤以為地點屬私人地方，不受限聚令規管，「3名官員承認有疏忽及敏感度不足，就事件致歉」。防疫限聚，人人有責，上至高官下至一般市民，當然都應該遵守，昨天保安局的解說，以「一時疏忽」為主調，潛台詞是3名高官並非有心違反防疫規定，既然罰款已繳，事件應該告一段落。違反限聚有心或無意，某程度是信者恒信、不信者恒不信，再多爭拗糾纏，恐怕也是各說各話。可是這次飯局風波，外界關注的不僅是違反限聚問題，而是飯局本身。

綜合已知材料，3名高官當日乃是應邀赴約，席上至少有一人為內地民企在港高層，由於警方合共向9人作出票控，意味當晚至少還有數人在場進餐。誰是這場晚宴的東道主？為何會邀約3名高官？飯局所為何事？在場還有哪些人？對外界而言，這些仍是未解之謎。一般來說，主人家安排飯局，若非聯誼交際，就是有所為而來，當然這絕不等於背後必有不可告人之事，東道主可能只是想談談事情，交流意見。根據保安局說法，當晚飯局是「普通社交聚會」，意味飯局並非以公務性質為主，那麼下一個問題就是，3名高官為何答應赴會。

保安局表示，3人因為工作需要，經常要跟社會各界聯繫，這當然是事實，不過入境處長和海關關長作為本港門戶執法機構領導者，加上負責政策的保安局副局長，如此重量級的保安部門高官組合，出席一個小圍飯局，外界難免會問，這場「普通社交聚會」如此「大陣仗」所為何事、3名高官齊齊赴約是否有必要性。

高官要有敏感度

行事謹慎免閒言

別人邀約誠意拳拳，不代表非赴約不可，有些時候，說句多謝，禮貌婉拒，可能更為明智。官場腐敗文化，必須時刻警惕，根據《防止賄賂條例》，接受款待不算收受利益，但《公務員守則》提到，公務員必須避免接受過分奢華或慷慨的款待。前廉政專員湯顯明因為宴會交際逾度，以及收受禮物紀念品等，惹起不少風波，律政司最終以證據欠充分為由，未有提出檢控，惟高官交際應酬，確須自持自重，以免閒言閒語。3名保安高官所出席的晚宴飯局，地點為一間高級私人會所，會員非富則貴，昨天保安局所作的「補充」，強調晚宴菜式只是「一般火鍋食材」，不過局方同時亦提到，晚宴由主人家付款，當局不知道晚宴金額，外界對飯局是儉是豐，容易有各種想像，流言四起對3名高官並非好事。當局交代更多詳情，可以減少外界揣測。

高官日常處事，無時無刻都要保持敏感度，力求比白紙更白。港區國安委職責重大，入境處長、海關關長等都是委員會成員，中央許以重任，所有成員都要格外留神，謹言慎行，克盡己責。高官交際應酬，應該向上級報告交代，保安局回應飯局風波，表示晚宴屬社交活動場合，所以不用申報。保安局應該說清楚，風波曝光前，當局是否知道有此飯局。根據警方說法，企圖強姦案發生在另一場所，與飯局無關，有關案件進入司法程序，理應不會妨礙當局交代飯局詳情。避免外界揣測，最佳方法就是提高透明度，外界對飯局疑竇已生，當局清楚說個明白，定比「唧牙膏」式交代好。

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