社評：新樓拆建事不尋常 徹查肇因檢討處理

石屎強度不達標

事態嚴重須徹查

在建樓宇出現重大結構問題，在香港非常罕見，對上一次要「拆樓」，要數1990年代末至21世紀初的沙田圓洲角居屋短樁醜聞，涉案承建商偷工減料，房署蒙在鼓裏，直到樓宇竣工驗樓，始發現問題，最終要將兩幢短樁樓拆卸，至於私人屋苑樓宇興建中途要「推倒重來」，更是前所未有。港人愛置業，私樓和資助房屋各有捧場客，這次大圍新樓盤柏傲莊三期兩座樓宇要拆卸重建，事出突然，受影響買家固然錯愕，普羅大眾亦相當關心。

柏傲莊是近期本港「人氣樓盤」，由新世界負責的港鐵站上蓋項目，分三期發展，合共7座，由於地理位置吸引，去年10月「疫」市開售以來，入票問津者眾，創下「新盤票王」紀錄，至今累計售出超過3000個多單位，佔整個發展項目約98%。今次需要拆卸重建的兩座樓宇，已興建了十多層，新世界表示，預計入伙日期將延遲約9個月，受影響的住戶有846戶。港人愛置業，市民拿出巨款買樓，卻遇上意料之外的阻滯，發展商容許買家選擇取消成交，以及向所有受影響買家，作出合理補償及津貼，乃是應有之義。政府應密切留意事態進展，確保消費者權益得到妥善保障，同時更有責任徹查事件，了解出事原因。

綜合新世界、港鐵及屋宇署的說法，6月中，新世界收到承建商通知，其中一座樓宇部分牆身結構的混凝土檢測數據有問題，進一步檢查發現，同期另一座樓宇的牆身底座部分混凝土強度亦不達標。6月18日，屋宇署收到柏傲莊項目的註冊結構工程師通知，得悉不達標一事。註冊結構工程師評估後認為，兩座樓宇結構仍然安全，不過新世界確認全面測試結果後，於7月6日通知港鐵及屋宇署，主動提出拆卸重建。兩天後，新世界宣布拆樓補償，強調已責成承建商徹查事件，並即時撤換地盤監督團隊，至於港鐵及屋宇署亦分別作出回應，要求新世界提交詳細調查報告。

政府知悉出現問題

理應及時煞停賣樓

樓宇結構安全至上，發展商同意拆卸重建是好事，屋宇署就同一項目其餘5幢已完成主體結構工程的樓宇，要求發展商進行額外石屎測試並提交報告，對買家而言亦是多一重保障，無論如何，若要令買家和公眾真正安心，最合適的做法，應該是由獨立第三方負責測試，這樣做可以加強公信力。石屎強度不達標，原因不一而足，有資深結構工程師認為，可能有人誤解圖則，導致「落石屎」過程出錯，不一定涉及偷工減料。政府有責任查找真相，不應有任何定見，又或先入為主的假設，發展商和承建商是事件中的主要利益持份者，為免出現「自己查自己」一類爭議，當局應該積極參與調查工作，而非被動「等收報告」。這次工程失誤，反映監督工作有失，是個別監督人員「走漏眼」，還是制度出現漏洞，必須弄清楚。政府和發展商應仔細檢視，現行監管工程安排是否有問題、有沒有地方要改善。

柏傲莊三期上月初以樓花形式開售，上月19日截止入票，發展商表示市場反應熱烈，收票超過3萬張，6月20日第三輪銷售，合共賣出169伙，涉款27億元。值得留意是，6月18日，即第三輪銷售前一天，屋宇署已得知有石屎檢測數據不達標，就算負責項目的工程師認為結構安全無問題，當局都應該要求發展商暫停銷售，等待進一步檢查結果，再決定下一步怎做。如果第三輪銷售及時煞停，發展商和買家也許就不用像現在般，面對騎虎難下的處境。

業界人士指出，起樓過程出現技術錯誤，其實頗為常見，部分可作修補，但部分牆身結構的石屎檢測數據未達要求，情况可大可小，單憑現時發展商的說法，無法肯定當日承建商所匯報的情况，究竟有多嚴重。這次拆樓重建事件，廣受社會關注，發展商和政府在信息發放及善後處理方面，應該提高透明度，包括對外披露石屎測試報告，詳細交代事故原因，以及日後如何避免再有類似問題出現。

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