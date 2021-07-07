社評：利用中學生犯事可鄙 去極端化各方皆有責

恐襲陰謀疑團重重

台前幕後必須查明

恐怖主義苗頭正在香港滋長，這次警方搗破的炸彈襲擊陰謀，一旦成事，後果不堪設想。案情顯示，這是一個有組織、規模大的恐襲計劃，涉案成員分工部署精密，有人採購材料，有人製作炸彈，有人處理資金。拘捕行動中，警方除了檢獲實驗室工具、製造TATP炸藥的儀器、小量炸藥外，還有襲擊行動指南，當中內容非常具體，襲擊目標包括海底隧道、鐵路、法庭等公共設施，行動成員已到過兩處法院拍攝勘察，至於襲擊手法方面，在垃圾桶或汽車放置炸彈，均屬考慮之列，事後離開路線等，每一步都有清楚指示。

細察案情，有幾點值得思考。首先，根據警方說法，恐襲計劃已取得所需資金，行動指南顯示疑犯企圖在7月上旬行動，意味襲擊原本已是迫在眉睫，如果部署執行順利，警方又未能及時偵破，襲擊有可能短期內發生，市民不能再假設，恐怖活動不會在香港發生。其次，策劃襲擊的人，令人髮指。法院是法治象徵，海底隧道和鐵路更是本港重要運輸基建，每天大量市民使用，以它們為襲擊對象，反映策劃者不僅公然挑戰法治，更完全沒有考慮會否傷害無辜平民。第三，整個襲擊計劃由構思、分工到部署執行，都非常精密，無法想像是中學生想出來的，目前被捕的6名學生，不過是被人利用的馬前卒。

今次恐襲陰謀與一個名為「光城者」的港獨組織有關。《港區國安法》實施，陸續有港獨組織解散，「光城者」今年才進入公眾視線，先是年初擺街站介紹各地武裝革命歷史，遭票控違反限聚；及至5月，將軍澳一間中學遭人潛入，實驗室化學品疑為爆竊目標，保安撞破事件，數人被捕，當中有人自稱是「光城者」成員。

這宗校園爆竊案跟恐襲計劃是否有關，暫時不得而知，值得留意的是，「光城者」自稱由「一班革命殘火」組成，今年4月才在社交媒體開設專頁，以擦邊球方式宣揚所謂「革命理念」，這跟以往本地激進組織極度重視社媒文宣，分別頗大。這個組織半年前仍是寂寂無聞，表面上以學生為主，竟能籌到數十萬元資金策劃恐襲。今次被捕的成年人，負責處理資金的大學傳訊主任，談不上高薪厚祿，不似是真正「金主」，其餘的中學職員及出租車司機，似乎也只是台前人物。「光城者」究竟是什麼組織，恐襲陰謀背後是否牽涉其他力量，有必要深入徹查。

年輕人是推動歷史前行的力量，關鍵在於是否走對方向。青少年總有反叛傾向，不滿現實，追求理想，然而這份赤子之心，有時真的會被人利用。社交媒體圍爐取暖，情緒傳導與洗腦效應超乎想像，極端主義思想容易發酵。中學生入世經驗欠奉，有事情看不過眼，容易義憤填膺，倘若定力不夠、守法意識不足，有心人便有機會煽風點火，將他們引向極端主義。今次的串謀恐襲案，6名被捕學生主要在網上及街站認識，警方表示，恐襲策劃者刻意物色即將離開香港的中學生犯案，承諾襲擊任務完成後，便出錢安排他們盡快離港，說白了這就是誘騙中學生出來做兇手，事敗或逃走不成便做「炮灰」，做法可鄙，令人齒冷。涉案學生闖下彌天大禍，人生前途被毁，固然可悲；家長驚聞噩耗，更是情何以堪。

去極端化靠家校政府

社會不應再美化暴力

香港落得如斯田地，各方都有不可推卸的責任，然而美化暴力、拒絕切割，無疑是香港墮入深淵的一個原因。12港人案，其中一名17歲學生本周在區域法院承認企圖縱火罪，被告表示，因為「好嬲」和「不喜歡政府」，所以向警署投擲汽油彈。他的說法，相信反映了反修例風暴期間不少違法者的心態，可是問題正正在於，不滿政府與暴力襲擊，兩者不存在任何必然因果關係，將兩者扣連一起，說「暴力是逼出來的」、「恐怖主義是逼出來的」，其實就是在合理化暴力。

極端主義和暴力，正在蠶害香港下一代，搗破恐怖襲擊圖謀，要靠情報蒐集，然而要釜底抽薪、防止學生踏上暴力歧途，無論家校、政府還是社會各界，都要為「去極端化」出力。校方家長需要多些開導學生子弟，灌輸正確觀念，社會人士不應再去合理化甚至美化暴力，政府的青少年政策，亦要剛柔並濟，嘗試化解他們的心結。

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