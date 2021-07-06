社評：留意外地解封經驗 香港谷針做好自己

英揆宣布全面解封

專家憂成「變種工廠」

歐美富國疫苗接種進度相對理想，最近多國都在推動重新開放。在美國，剛過去的「獨立日」假期，民眾國內出行人數已回到疫前水平，賭城拉斯維加斯更是擠滿遊客。歐盟方面，「新冠通行證」7月1日正式投入使用，為恢復歐盟內部人口流動及旅遊業復常，邁出重要一步，當地民眾若完成疫苗接種或有抗體證明，可以憑着通行證，在歐盟內部免檢疫跨境往來，各成員國如無必要原因，不能向持證者採取額外旅行限制。在英國，首相約翰遜昨天亦公布放寬最後階段防疫措施，於7月19日解除英格蘭防疫限制，不再強制民眾戴口罩，社交距離和商業活動限制亦撤銷，國民由中、低風險地區回國，毋須自我隔離。

全球抗疫殊途同歸，未有疫苗之前，必須「外防輸入、內防擴散」，社交距離措施必不可少；有了疫苗後，就可以靠谷針控疫。理論上，新冠疫苗接種率夠高、發病率和死亡率顯著下降，就有條件放寬防疫措施。鑑於新冠病毒全球流行，已無根絕可能，「與疫共存」乃是長遠必然發展，理想的終極狀態，是可以憑藉疫苗和藥物，有效防治COVID-19，令其殺傷力降至類近一般流感，問題在於現在距離這個「長遠終極狀態」有多遠、過渡期有多長、何時才適合全面解除防疫措施。

美英已打針民眾，佔全國人口比例俱超過五成，若只計成年人口，比率還要再高一些，不過現在是否全面恢復自由的成熟時機，卻有很多疑問。美國單日確診病例最近降至約萬宗，惟全美各州都發現高傳播力的Delta變種病毒，部分州份如阿拉巴馬、阿肯色等，接種率只得35%，防疫專家福奇警告，以這個接種水平，當地有可能出現新一波爆發。英國方面，近期疫情亦見明顯反彈，單日確診最近升見2.7萬宗，是月前低位的10倍，英格蘭躋身歐國盃四強，球迷不戴口罩暢飲歡聚，疫情隨時加劇。歐國盃賽事分散多國舉行，各國球迷流動加快病毒傳播，歐洲新症一周急彈一成，世衛擔心變種病毒將席捲歐洲。

「與疫共存」長遠常態

「安全過渡」尚待摸索

當然，疫情反彈不等於疫苗無效，放眼世界，各款已獲世衛認可的疫苗，均在實戰中證明能夠顯著降低入院率及死亡率，可是一個國家或地區的接種率要達到什麼樣的水平，才可放心大幅放寬防疫措施，各方都是摸着石頭過河，太過冒進隨時出事，英國醫學會便警告，以目前疫情及入院數字，不應該在本月中下旬全面解封防疫措施，有當地防疫專家更指出，只得一半民眾接種了疫苗，就想當COVID-19如流感，這種想法「令人恐懼」，任由病毒擴散不設防，有可能演化出更厲害的變種病毒。現時全球疫苗接種率平均只為一成，發達國家自恃疫苗供應無憂，只求盡快全面復常，低估成為「變種病毒工廠」的風險，做法自私，隨時誤己誤人，萬一真的出現超級變種，受害最深的必然是一眾缺針可打的國家。

最近本港疫苗接種率有所加快，已打針市民增至240萬，佔可接種人口三成半，當局相信暑假完結前有機會達到五成，能否如願要拭目以待，刻下政府首務應該是伙同各界全力谷針，為長遠解封和通關創造條件，同時密切留意英美等地解封的經驗，好好掌握重開的步伐及時機，千萬不能操之過急。變種病毒肆虐近百國家，無人知道可以怎樣安全過渡到「與疫共存」新常態，現在保守一些，總好過出事後才後悔。

港星有旅遊氣泡協議，星洲政府上周決定放棄追求清零，改採分階段重開策略，逐步取消封鎖措施。新加坡疫苗接種率高於香港，惟尚未達到英美的水平，當地防疫策略改弦易轍，一大原因是新加坡不似香港，可以靠清零爭取跟中國大陸通關，隨着歐美重開，新加坡作為高度開放小型經濟體，亦得追上腳步，可是香港現階段無必要如此冒險。本港疫情受控，早前確診的檢疫酒店清潔工，不排除是污染，已改列為輸入關連個案，意味本港已連續28日沒有本地源頭不明個案，惟因清潔工和早前的機場地勤個案，當事人都有出入社區，內地及澳門相信將觀察多一陣子，才會決定通關事宜。無論如何，本港已接近清零，與內地逐步通關復常在望，沒理由現在放棄。澳門接種率未如香港，相比之下，深圳和廣東省接種率已超過五成，香港只要加緊谷針，實現港粵通關，理應指日可待。

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