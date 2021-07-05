社評：提防恐怖主義滋長 美化暴力遺禍無窮

極端暴力必須譴責

默許美化形同鼓勵

這次襲擊事件，部署並不精密複雜，但肯定不是行兇男子臨場情緒失控，一時衝動而為。案情顯示，行兇男子無刑事紀錄，跟遇襲警員亦無私怨過節，他留下多封遺書，提到不滿警方執法，表明要殺警，之後自殺，警方搜查其住所，檢獲一些社會運動文宣材料，行兇者的同事則對案件相當震驚，形容他為人文靜，很少在公司談政見。

「恐怖主義」作為平常用語，牛津字典的解釋是「為了達到政治目的，非法使用暴力及恫嚇，特別是針對平民」，不過在歐美，近年一些針對警員軍人、帶有政治動機的襲擊，通常亦被定性為恐怖襲擊，犯案者往往並非直接隸屬任何恐怖組織，而是受網上仇恨言論煽動，思想激進化了的本地人，因而被歸類為本土恐怖主義，至於襲擊手法也不一定用炸彈，有時一把刀、一輛車已足以成為襲擊工具。近年法國便一再發生刀刺警員的本土恐怖主義案件。這類襲擊者，日常生活並無異樣，由於犯案時多為單獨行動，故被稱為「孤狼」。

何謂恐怖主義，學術界有不少分歧，公眾看法受政治立場左右更是屢見不鮮，不過事情的本質，不會因為是否接受某個字眼而有變。恐怖主義是絕對不能碰的潘多拉盒子，盒子一旦打開，可以不斷升級，這次是低成本的刀刺，下次可以是土製鐵釘炸彈；今回受傷的是執法人員，下回死亡的可以是無辜平民。行兇者思想鑽牛角尖，認為出於政治目的或原因，殺害不認識的人「並無問題」，連個人性命都不要，這是一種由極端思想催生的暴力行為，任何形式的肯定或同情，實際效果都是合理化極端暴力行為，間接鼓勵其他人仿效。

恐怖主義的邏輯，就是要在社會製造心理聳動效應，恫嚇對頭人、鼓動支持者，愈多人看到襲擊過程，震撼效果愈大。「七一」刀襲事件經過被鏡頭拍攝到，一般相信是巧合，惟震撼效果則不減。「孤狼」單獨行動，不代表背後一定無人煽動教唆。男子行兇前，是否有其他人知道襲擊行動，兇徒有沒有同謀，事前是否有人教唆，幕後是否有人策劃，當局必須深入徹查。

政治低氣壓非暴力藉口

香港去激進化需新論述

過去兩年，香港政治形勢一變再變，未變的是社會撕裂，同一件事情，一方看到了「希望」，另一方卻有人感到「絕望」，然而對現實不滿、憤怒甚至抑鬱，不代表「有理由」訴諸極端暴力行為。暴力只會造成破壞，一方訴諸暴力，另一方亦不會客氣，鬥爭不再有底線。香港這兩年飽歷變化，走到如斯田地，一大原因就是部分人默許暴力，不願切割，社會上下必須認清現實，暴力只會換來更多暴力及遏制，所有人都是輸家，可惜至今仍有一些人在推崇、美化暴力。「七一」刀襲案，行兇者自殺身亡，不代表他不是行兇者，將殺人不遂者自殺身亡形容為「不幸」，明顯大有問題；有人將兇徒「英雄化」奉為「烈士」，更是不能接受。

《港區國安法》實施一年，《蘋果日報》停刊、六四無晚會、七一無遊行，當局強調依法辦事，有人覺得是遏制表達自由。政治低氣壓令一些人感到喘不過氣，權力當局需要正視宏觀民情，然而在微觀層面，某人情緒抑鬱，成因可以很多，由不滿政治狀况、情緒抑鬱再到訴諸極端暴力，三者之間亦無必然因果關係，合理化暴力的論述林林總總，各方需要多加留意。一個人出於政治原因，訴諸極端暴力，之前必定經過一段思想激進化的過程。精神狀態較為脆弱的人，較易受網上極端論述煽動，變得愈來愈偏執；利用別人情緒弱點，煽動教唆殺人，更是可恥行為，若有充分證據，應予嚴懲。歐美為了應付本土恐怖主義，在去激進化方面下了不少工夫。香港面對新時代新形勢，需要宏觀新論述，為的就是從思想層面，讓人們看到前行方向，避開激進化、極端化歧途。

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