社評：表彰模範砥礪前行 激勵士氣遇新挑戰

勇敢軍人拼刺刀可立戰功

農民有愚公精神高山引水

中共趁成立百年大典頒授29枚「七一勳章」，既然是百年首次，當然要千挑萬選出立頭功的功臣。第一位坐在輪椅上被抬上頒獎台的是馬毛姐，她在立功前連名字都沒有，是後來毛澤東會見並表揚了她，才給她起了個名字，希望她信奉馬克思主義，所以姓馬，毛澤東以她為榮，所以給她用自己的姓。馬毛姐當年主動請纓撐船送解放軍過長江解放南京時才14歲，中途挨了子彈還撐了三個來回，她甘願冒槍林彈雨也支持共產黨，是因為自小赤貧，共產黨解放了她的家鄉，才分了田地得以溫飽。

打仗立功是「比較容易」的事情，獲七一勳章的有五位解放軍，他們分別參加過紅軍、抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝、對越自衛反擊戰和中印邊界軍事衝突；其中一場、兩場甚至三場戰爭，九死一生的未必一定是英雄，他們都有赫赫戰功。更重要的是他們在退下火線後，繼續為家鄉做貢獻，分別是植樹造林、擋河造田，他們沒有坐在功勞簿上吃老本，反而是放下槍支，拿起鋤頭帶領鄉親脫貧。而這些本來是有名英雄，卻被遺忘在某個角落，其中柴振雲就是例子，他在抗美援朝戰爭中是一級戰鬥英雄，退役後回鄉務農，33年後才跟部隊聯絡上，重新回到人民的視線。這樣的例子很多，過去的宣傳是這些戰鬥英雄隱姓埋名，沒有要求國家給予更多的獎賞，但事實是，國家過去對退役軍人的照顧很差，直到2018年成立退役軍人事務部，才有專門部門來給他們各種服務。

如果沒有設立七一勳章，還會有很多無名英雄被埋沒，貴州深山老林草王壩村的黃大發是其中一人，他的家鄉海拔1250米，鄉民去最近的水源要走一個小時，黃大發當選村支部書記後，誓言要修建水道，一言既出，就堅持修了36年，終於修成一條7200米長的水道，給鄉民帶來生活和生產用水。這樣的現代愚公，不懂什麼大道理，可能連馬列主義都沒聽說過，單憑一股為家鄉的執著信念，就成了共產黨的英雄。

同樣是執著但懂得大道理的是張桂梅，她是萬千知識青年下鄉的一個，從東北到了雲南麗江，目睹窮鄉僻壤的農村女孩，因為失學而承受代際貧窮之苦，於是創辦了全國第一所免費女子高中學校，40多年來培養了近2000名女孩進大學。她的事迹感動了全中國，也引發了大家關心農村，關心教育，她從中共總書記習近平手中接過七一勳章，當然值得高興，但相信她更希望得到的，是國家提高教育經費，特別是教育資源向農村傾斜，造福農村的教育事業。

知識改變命運要大愛

中共樹立英雄靠初心

中共頒發勳章，表彰這些長期在各個領域默默無聞無私奉獻的佼佼者，是要樹立一個共產黨員應有的標準，希望那些尸位素餐的官員，那些貪污腐敗的官員，知道什麼才是令人民衷心支持和讚揚共產黨的功勞。

百年黨慶樹立的29名典範，由於要照顧到不同時期、在不同領域立功的英雄，更要照顧到不同民族和不同階層，垂範的標準都有時代的標籤。他們的事迹，是中共在打江山和守江山砥礪前行的業績，雖然個個都十分感人，他們的精神也都令人敬佩，但畢竟時代的巨輪滾滾向前，中共作為執政黨，今後要繼續帶領人民再上一個台階，就需要新的激勵手段和標準。

中共在紅軍時代遇到「過雪山草地」的艱難，在戰爭年代遇到兵強馬壯的敵人，在建國初期遇到百廢待興的景况，在改革開放遇到思想混亂以至各種金錢的誘惑，這些困難險阻，都一一克服了，依靠的除了高層從制度上不斷修正與改善，還需要一大批普普通通的百姓，手足胼胝，努力奮進。現在給這些百姓一個勳章，只是追認他們的辛勞，也是吸納人才的標準，而關鍵的是如何激勵未來的英雄。

中共向百姓承諾，要帶領他們復興民族夢，未來遇到的挑戰，是過去所未有的，比如高科技的相對落後，國際金融市場的大鱷操控，國際政治環境的風起雲湧，以至氣候變化需要解決的問題，這些挑戰不是依靠軍人拼刺刀、農民苦幹蠻幹可以應付的，需要專業的團隊以專業的知識應對，而專業的商業操作除了運用人力資源的管理手段外，如何激勵在這些領域的普通中共黨員，都能堅守一份繼續為老百姓謀福祉的初心，恐怕要訂定一套與時並進的新標準、新手段，這些才是中共需要面對的當務之急。

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