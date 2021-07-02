社評：開創未來安內攘外 中國重塑國際秩序

克服內外阻力求復興

習演說對外措辭強硬

習近平向世界作出4個「莊嚴宣告」，並就「以史為鑑，開創未來」，提出9項論述。4個「莊嚴宣告」，簡言之就是中華民族不再任人宰割欺凌、社會主義救國興邦、改革開放是國運關鍵、民族復興進入不可逆轉歷史進程，至於「開創未來」的9項論述，除了堅持中國特色社會主義和黨領導等說法，還有從嚴治黨、加強人民團結、加快科技強軍、不斷推動構建人類命運共同體。

這幾年香港局面大變，兩岸關係非常緊張。習近平談到港澳台，重申準確貫徹一國兩制、堅持「九二共識」，同時強調要維護國家主權及安全，粉碎台獨圖謀，相關說法有很強針對性。習近平表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共「矢志不渝的歷史任務」，沒有排除任何實現統一的手段，台獨力量和美國低估北京的統一決心，可以引發嚴重軍事衝突。

中共定下「兩個百年目標」，全面小康目標已達，下一個目標，即全面建成社會主義現代化強國，由發展中國家蛻變成發達國家，面對內外各種阻力，這絕對不會是坦途。中國民族復興之路，腐敗是最大威脅，從嚴治黨和團結人民，着眼的是內部阻力；加強科技強軍，推動構建人類命運共同體，針對的是外部，強軍為抗敵，命運共同體則是促合作。

習近平表示，中國人民「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役」，「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」，任何挑撥中共與人民對立的企圖，「都絕不會得逞」。這番措辭強硬的說話，既與國家百年積弱歷史緊扣，同時亦是外部力量試圖阻撓中國復興的嚴正警告。可以想像，這番說話聽在西方輿論耳裏，必定有人視為「宣揚民族主義轉移國民視線」，儘管現實是民族主義、大國主義從來存在於現代西方，揮之不去的種族主義問題，本身就是一種折射，只是西方不願承認自身的民族主義，要麼包裝成「愛國主義」自我美化，要麼以「普世價值」去遮蓋。

西方看待非西方世界，從未擺脫「東方主義」盲點成見。近年中國外交不再韜光養晦，愈益主動進取，不僅拒絕美國等國家說教，還反過來挖其瘡疤，有意見認為此舉不智，甚至走回頭路，回到毛澤東「反美帝」時代，然而中國外交這種變化，並不能簡單用「戰狼外交」、「走回頭路」等概括，現實是以中國的幅員和規模，若然成為發達國家，世界秩序必定顯著調整，不再向西方大幅傾斜，美國要第一，無法接受這種改變，就算中國繼續韜光養晦，美國一樣會千方百計遏制，既然如此，對北京而言，倒不如早些積極嘗試塑造新秩序，人類命運共同體和一帶一路，正是由此而生。

中美角力激烈，南海、東海、台海軍事動作頻頻，華府一邊渲染中國威脅論，一邊拉幫結派，營造中國正被「國際社會」孤立的印象，然而「西方世界等於國際社會」的時代早已成為過去，近期中美在不同國際外交平台過招，經常出現的情况是，美國伙同一批盟友向華施壓，中國則找來另一批國家「撐場」反駁，甚至反斥美國不是。

二戰後，西方透過政治經濟和軍事手段，建立起一個以西方為核心的國際經濟分工體系，確保各種利益從「邊陲」的發展中國家，源源不絕向「核心」輸送，促進西方繁榮，然而這個國際體系，已被中國崛起打亂。中國提出一帶一路，鼓勵全國不同地區，與周邊國家乃至更遙遠的國度，建立一個個的經濟圈、經濟帶，不再依附於西方主導的國際體系，實際就是對經濟全球化的重塑。至於人類命運共同體，則是以傳統「天下」思想為本的國際秩序觀，強調大國與小國各有相應的權利及責任，力求重塑過去百多年西方大國主導的國際關係模式，糾正強權外交、叢林法則等流弊。

西方不再等於國際社會

港人看世界視角要多元

當然，西方對於這些主張，要麼不明所以，要麼嗤之以鼻，然而中國推動這些願景之心，不見得有變。七國集團（G7）提出40萬億美元全球基建投資大計，「抗衡一帶一路」，未知錢從何來，然而中國一帶一路已有的項目，累計金額已超過4萬億美元。這兩年美國所發動的批華文宣攻勢，在西方確實有效，跨國民調顯示西方陣營對華反感度急升，然而近兩年同樣有調查顯示，中國在中東、非洲等地的形象，明顯優於美國，只是這類材料，往往不在西方輿論視角之內。港人的世界觀，以及對國際形勢的看法，長期受西方觀點影響，然而要掌握當今國際格局變化，已不可能再用單一視角看待，否則很容易出現認識上的偏差。

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