社評：中共反腐路無盡 賢治民主不相悖

中共建黨百年

顛覆西方認知

中共建黨百載，百年間的種種發展和變化，不斷顛覆西方的認知和想像。西方多年來一直認為，共產主義體制無法自我完善，不可持續，1991年蘇聯敗亡，進一步強化了這一觀點，東歐共產世界瓦解，其他共產政權亦將退出歷史舞台，一度成為西方主流看法，現實發展卻是另一回事。

中共長期執政，自身亦在不斷演化，西方評論習慣從政體角度，以「民主對獨裁」的靜態框架，看待非西方世界的政治狀况，理解不了的事情，就約化為權力鬥爭，正是這種視角盲點，容易令人忽略中共和中國的動態政治發展。在西方，政黨為選舉而生，然而中共並不是這樣的政黨。中共作為執政黨，除了制訂國家發展方向，亦是一個吸納、培訓、提拔管治精英的系統，肩負社會組織動員的角色，中共黨員近億，足與一個大國的人口相提並論，正是一個具體反映，只用西方「侍從理論」利益交換角度審視，就會忽略這些面向，也無法深入了解中國抗疫為何如此高效。

19世紀中葉以降，中國面對西方列強侵略，整部中國近代史，就是追求自強自立現代化的進程，中共百年歷史，必須放在這一框架審視。歷史進程沒有必然，但進路選擇卻受到各種客觀條件制約，百多年間，中國試過不同進路，由「中學為體、西學為用」，到君主立憲、共和政體，最後取得成功的卻是共產革命，關鍵在於當年中共能夠因應情勢，實事求是，以廣大農民而非工人階級為革命主體，沒有墨守馬克思主義教條。

中共執政大半個世紀，成就要肯定，錯誤要承認。中共建政頭30年，在推進國家現代化的道路上，受極左意識形態影響，走過不少歧途，文革是最大錯誤；六四鎮壓暴烈不合理，一日不平反，始終欠歷史一個公道。不過話說回來，隨着中共逐步摸索出一條務實可行的現代化進路，這幾十年中國發展之快，確實叫人刮目相看。當年鄧小平提出全面建成小康社會，時至今日，全國脫貧目標基本已達，10多億人擺脫貧困，絕對是一項史無前例的成就，對全球滅貧事業亦是重大貢獻。「兩個百年目標」已達其一，然而實現民族復興，前面尚有一段艱難道路要走，建政百年完成建設社會主義現代化強國，不能視作理所當然，成功與否，很視乎中共自我完善的能力。

過去10多年，「中國模式」備受議論，中共強調中國特色社會主義，不走西方道路，要有制度自信。有學者認為，中共成功將新加坡開國領袖李光耀主張的賢能政治發揚光大，是關鍵所在。《經濟學人》政治主編伍德列特（Adrian Wooldridge）最近一篇文章便提到，西方過去的成功，是因為能夠將賢能政治與民主政治有機結合，可是近年卻出現民粹政治排擠賢能政治的傾向，對此深以為憂。

實事求是成功之道

務實革新不能停步

中共在賢能政治建設方面，無疑取得一定成績，習近平上台以來大力反腐，無論是懲治貪官還是反腐制度建設，都有建樹，對於黨的淨化非常重要，然而反腐是無休止的事業，現在說取得「壓倒勝利」，為時尚早。絕對權力易生腐敗是政治鐵律，中國幅員廣大，單靠從嚴治黨自我淨化並不足夠，必須有更強的輿論監督。賢能政治與民主政治並非互相排斥，可以相輔相成，建設社會主義現代化強國，民主建設是其中一部分，即使不走西方模式，依然需要推進。

在香港，很多人對中共和國家認識不深，一些認知和觀點，仍然停留在數十年前，有人樂於接受片面資訊，有人則因為不明白內地想法，將很多國策方針統統看成政治口號。舉例說，「人類命運共同體」，其實是基於中國傳統「天下」思想的國際秩序觀，大國與小國各有相應權利和責任，儒家色彩甚重，然而很多人只把這7個字當成空洞無物的名詞；有些人認為中國早已奉行「國家資本主義」，「社會主義」不過是空招子，這種想法，容易忽略了中共在制約資本方面的決心，近半年中央整治科網巨企壟斷情况，力度之大，在資本主義社會難以想像，僅僅視之為權力鬥爭，便無法理解全貌。

回首中共百年歷史，若要歸納出一個最重要的歷史經驗，那就是必須實事求是，不斷自我淨化和革新。中共未有重蹈蘇共覆轍，關鍵在於務實求變，不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓，改革開放賴此成功，一國兩制同樣亦是務實主義下的產物。務實造就彈性，彈性容許變通，中央處理香港事務，堅持務實方針，容許更多彈性，對於一國兩制行穩致遠，必有莫大裨益。

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