社評：認清時勢覓出路 香港需要新論述

港人需要認識國家

看世局忌一廂情願

今年六四，維園沒有燭光集會；這個七一，亦無民陣發起的遊行。去年今日，港區國安法生效，有入金盆洗手退出政壇，有人選擇離港「流亡」，一年過去，有百多人涉嫌違反國安法被捕。兩年前的反修例風暴，不少人押上一切，名為「政治鬥爭」的潘多拉盒子打開了，要重新關上並不容易。港區國安法的打擊面，並不局限於港獨和暴力活動。「初選35+」案數十人被控串謀顛覆國家政黨，以及壹傳媒案多人被指串謀勾結外國勢力，雖然之前已有不少人談及拘捕追究的可能，可是當事情真的發生，民情震盪還是相當明顯，權力當局說的依法辦事，在被捕者同情者眼中是政治清算。

港區國安法的壓制力，令香港表面相對穩定，實際仍是外弛內張，當局部署大量警力迎「七一」，正是一個說明。政治低氣壓籠罩香港，政治鬥爭未完，每一個新發展、新事態，都在觸碰着很多人的政治神經，掀動各種政治情緒，不利冷靜思考如何在新形勢下為香港尋找出路。

香港經歷了反修例風暴，中央要維護「一國」，落實愛國者治港，有人認為「香港一國兩制已死」，然而對中央來說，一國兩制乃是一項基本國策，中共十九大報告更將一國兩制，與「兩個一百年」目標（即中共建黨百年國家實現全面小康、新中國成立百年全面建成社會主義現代化強國），緊扣一起，最不想一國兩制失敗的就是中共。

中共建政頭30年，政治路線劇烈搖擺，原因是新中國仍在摸索現代化進路，這段動盪歲月令一些港人擔心「基本國策」可以朝令夕改，其實隨着「改革開放」之路確立，中國坐上現代化快車，基本國策大方向多年來相當一貫。這幾年香港經歷巨變，不變是一國兩制是香港唯一出路，只要這個招牌繼續存在，兩制就有空間。認清這一現實，香港可以做的就是一邊善用兩制每寸空間，做好香港這邊的一制，致力保持獨特性，另一邊則在一國框架下，與內地的一制良性互動。

新時代新形勢，香港必須先對內外現實環境，特別是對國家和國際形勢，有客觀全面認識。囿於意識形態，圍爐取暖，情緒主導，無助深入思考問題，甚至只會愈走愈偏。中共建黨百年，由上台執政，到帶領國家成為世界第二大經濟體，無一不顛覆了西方對共產黨和發展中國家的認知，就連一些視中共為意識形態大敵的西方評論，也不認為中共會輕易垮台，遑論「中國崩潰」，然而在香港，仍有一些人想像所謂「支爆」，例如認為中共很快將在美國及盟友孤立下栽倒、經濟雙循環是「塘水滾塘魚」，「反映西方圍堵有效」，云云。以這類一廂情願的空想，作為思考香港前路的根據，只會害誤了港事。

不同論述交流碰撞

需要平和冷靜空間

內地經濟雙循環，跟疫情和國際關係遽變雖有關係，然而發展內循環的最大戰略意義，在於促進內地經濟轉型、完善產業結構、實現由消費拉動經濟，在邁向發達經濟體道路上，這是不可或缺的改變，何况重視內循環，不代表忽略外循環。這兩年美國制裁中國喊聲震天，對華關稅亦未撤去，然而中國貿易盈餘還是持續擴大，出口進口同樣強勁。說到制裁的作用，俄羅斯經濟實力不如中國全面，自2014年吞併克里米亞後，一直面對歐美制裁，經過這麼多年，看不到俄國有屈服迹象。

一國兩制是矛盾統一體，矛盾的地方要梳理，不代表什麼都以對立視角看待，忽略一國與兩制之間本應存在的正面積極關係。以兩制對抗一國是死路，這兩年香港付出了什麼代價，社會上下都很清楚；消極抵制不合作，損害香港利益，亦非明智之舉。1980年代初，北京提出以一國兩制恢復對香港行使主權，香港社會面臨巨變，人心浮動，需要找出路，不同主張和宏觀論述乘時並起，「維持現狀」、「繁榮穩定」、「民主回歸」等不同論述，在一國兩制框架下交織凝聚，讓社會各方找到了前行努力的方向。現在香港面對內外新形勢，同樣需要凝聚一套宏觀論述，在一國兩制框架下，指明前路。不同主張和論述交流碰撞，需要有平和冷靜的公共討論空間，激烈的政治鬥爭、高壓的氛圍、情緒化的反應，無助社會客觀理性討論問題，權力當局在這方面有其作用及角色。

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