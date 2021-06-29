社評：屯馬線短貴長平 政府被動乏作為

現行票價機制不合理

短貴長平可延續多年

經歷重重波折，港鐵屯馬線終於剛過去的周日通車，九龍城、土瓜灣一帶居民等待多年，望穿秋水，終可在區內搭乘港鐵出入。屯馬線涵蓋27個車站，貫通東鐵、西鐵、馬鐵及觀塘線，是全港最長鐵路線，任何車站發生故障，都有可能引起骨牌效應，造成廣泛影響，運作安全可靠至關重要。列車開通前測試再多，與載客「實戰」畢竟有別，屯馬線開通首兩天，運作雖有一些瑕疵，諸如新路段行車較為搖晃、車廂開門位置對不準等，惟整體而言算是暢順。港鐵表示開通初期運作需時磨合，相信市民亦會理解，真正令市民覺得「不明不白」的，是為何部分路段短貴長平。

屯馬線短貴長平，主要出現在轉車站，以紅磡站為例，前往顯徑站的車費，反而比多乘一個站到大圍貴近五成；另外，部分路段站數相同、距離相若，車費卻差很遠，由鑽石山往何文田，跟前往觀塘同樣相隔4站，票價卻貴五成。港鐵和政府官員異口同聲解釋，屯馬線短貴長平，源於當年西鐵與東鐵票價機制有異，東鐵線比其他路線車費便宜，這是「歴史遺留下來的問題」，當局提出的跟進方法，即透過未來票價調整機制逐漸處理，說白了就是不打算短、中期解決問題。

2007年兩鐵合併，政府與港鐵引入所謂「可加可減」票價機制，根據通脹率及運輸業名義工資指數等變動，代入方程式運算，得出每年票價調整幅度；與此同時，港鐵對於個別車程票價，可以有額外5%車費加幅或減幅的彈性。港鐵和政府說的「逐步處理」短貴長平情况，簡言之是利用此一「彈性」，透過每年調整某些車程的車費，逐步縮窄票價差距。2009年西鐵線延伸至紅磡後，同樣出現短貴長平情况，經過6年「彈性」處理，才大致完成修正。以現時屯馬線的情况，若以每年最多±5個百分點幅度調整個別車程收費，短貴長平修正過程，隨時需要十年八載。

誠然，港鐵可以辯稱，這種逐年調整的做法，乃是跟足票價機制辦事，可是從用家角度，短貴長平本身就是一項有違邏輯兼不合理的安排，不應讓情况長期持續，所謂「歷史原因」只是當局不作為的口實。由西鐵延線、南港島線到現在的屯馬線，每逢新線通車，似乎都例必出現短貴長平情况，鑑於未來尚有北環線等新項目，港鐵和政府更應多從用家角度，想清楚如何處理才是最合理，當局認為除了逐步調整別無他法，這本身就是一個需要反思的問題。

港鐵雖無公營事業之名，卻有公營事業之實，政府的公共運輸政策，訂明以港鐵為骨幹，種種安排都是向港鐵傾斜，每當有鐵路線開通，很多巴士路線都要調整讓路甚至取消。港鐵多年來不斷擴張發展，涉獵大量其他業務，車站上蓋地產發展、物業管理、商場營運等不一而足，若沒有政府政策扶持，港鐵不可能有如今的規模。港鐵並非一般上市公司，任何決策運作都不應忘記社會責任，然而長期以來，無論港鐵管理層還是政府，似乎都習慣以商業邏輯為先。屯馬線出現短貴長平現象，當局擺出一副愛莫能助態度，除了受制於現行票價調整機制，恐怕亦反映當局認同，港鐵票務收入考慮，比早日解決車費結構不合理更為優先。

商業邏輯先於社會責任

可加可減機制須大改革

過去一年，港鐵受疫情影響，收入大減，面臨數十億元虧損，然而隨着香港逐步復常，展望來年，情况應有顯著改善。如果新線通車出現短貴長平，真是無可避免，政府和港鐵至少應該有一個較為進取的特殊處理機制，即使無法一步到位大減「貴價」車程收費，起碼也要有一個較為合理的「減價」時間表，諸如在兩三年內解決問題，實現「扯平」。港鐵需要調整定位，多講社會責任，不能過度側重商業邏輯，至於政府思維同樣需要大調整，必須敢於運用政策影響力，要求鐵港鐵多些照顧市民。港鐵票價號稱可加可減，現實卻是長期有加無減，今年首度減價，也因為車費補貼優惠減少，變相明減實加。可加可減機制明年將作檢討，當局不能再像之前兩次檢討那樣，投鼠忌器，事事遷就，換來的只是一些小修小補，無助解決票價機制對市民不公道的問題。

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