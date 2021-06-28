社評：高速公路減費圖雙贏 貨車司機或無福消受

內地開始修建高速公路到目前建成16萬公里，用了不到40年光景，迅速發展的原因有兩個，一是國家依靠投資基建拉動經濟增長，投入大量資源修路，二是大家都相信「要致富，先修路」這個金科玉律。高速公路還能如何發展下去，又成為爭論議題，因為修公路促進經濟的邊際效果逐步減少，一些省份已經到了公路氾濫的地步，雖然汽車銷售量每年還有提升，但汽車造成氣體污染，從環保的角度考慮，應該投放更多資源在集體運輸方面。

珠三角公路處處堵車

落後地區冷落車馬稀

連接人口都是兩千萬的廣深高速，每天平均車流量達到65萬架次，路費收入達到600萬元人民幣；上海與南京之間的寧滬高速，每天車流量也達到35萬架次。這些經濟發達區域對高速公路的需求還在不斷增長，珠江東西兩岸之間，虎門大橋堵車嚴重，早已成為司機的畏途，兩年前通車的虎門二橋日均車流量達到8萬架次，起到了疏導作用，在建的深（圳）中（山）通道兩年後通車，現在已經開始規劃深珠（海）通道。然而，一些高速公路修建到經濟欠發達地區，是國家政策，比如北京到新疆的高速公路，車流量十分低，即使是廣東的東西兩翼，也出現「公路冷落車馬稀」的景况。

高速公路繁忙程度反映「貧富懸殊」還在於不同的使用者，中國的高速公路收費相對於日本和美國都算低的，房車每公里約五毛錢，能花10萬或者幾十萬買得起房車的，自然不計較路費，但貨櫃車差不多要4元一公里，很多貨車司機寧願多花點路程和時間走低速公路，也不會走高速公路。

高速公路收費高居不下的原因，是修建公路成本過高，物料與工資逐漸攀升無從控制，但推高成本的最大因素是借貸的利息成本。現在每條高速的投資，一般的借貸比例都超過六成，過去國家還有政策，要求高速公路建成後還清貸款就要停止收費，但這個政策無疾而終，因為現在都是用建成的公路去抵押，借貸建新的公路，而且中國的利率超高，高速公路路費很大一部分成為銀行的盈利。而總體來說，高速公路都處於虧損狀態，連廣東與江蘇經濟最發達的省份也入不敷支，這種發展模式的可持續性，已經受到質疑。

基於某些路段過於繁忙，某個時段過於擁擠，以及某種車型路費過高，發改委推出一個改革方案，按時段、路段、車型，甚至是不同方向和出入口，實施不同程度的減費，具體的制訂方法可以通過大數據來分析。按照這個方案，大卡車在晚上走高速公路可以大幅減價，房車司機也可以通過手機應用程式查出不同出入口的價格，從而精明消費，希望達到疏導繁忙路段，增加車流量提高高速公路收益，同時降低貨運物流成本的效果。現在每個省份正在制訂不同的減費方案，9月份實施，3個月後檢討實施結果再確定新收費標準。

貨車付不起路費

超載才能有薄利

這個改革方案能否收到雙贏的效果，部分因素是貨車司機是否能夠真正受惠。今年4月份，一輛貨車在通過某低速公路檢查站，司機因為衛星定位儀失效而被處以罰款2000元和扣車，後服毒自殺。這個悲劇引發人們關注貨運業的經營環境，很多司機不走高速公路除了路費過高的原因，還在於很多貨車要承載超過規定的重量才能略有盈餘，如何逃避檢查承載量，成為警察與司機貓捉老鼠的遊戲，近年開始，警方要求每一輛貨車都要安裝衛星定位儀，以確定它們行走的路程有沒有規避檢查站，這名被查的司機，因為感到定位儀失效不是他的責任，不甘於血本無歸憤而自殺。

貨車司機是否會因為在某個時段減價而走高速公路，還取決於承載量不超標能否有利可圖，高速公路路費只是其中一個因素，其他成本因素還包括牌照費用和汽油費等，若然必須鋌而走險超載，高速公路的嚴格檢查承載量也會令他們也無緣高速公路。

目前高速公路的使用情况是，小客車佔四分之三，這部分的增加潛力取決於人們的購車消費力與意欲，以及公務和旅遊的出行頻率，估計對高速公路收益的增長貢獻不大，而增加貨車的使用潛力，則取決於經營環境能否有很大的改善。

一個原意是雙贏的改革方案，可以通過大數據的科學手段來制訂出一個精準的實施方案，但如果沒有配套的改革措施，成效可能會大打折扣。

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