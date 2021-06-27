社評：港澳與台灣關係惡化 兩岸中美博弈是主因

香港採取主動

中央統一部署

今次港台人員相互撤離事件，有3點值得留意：一是港府撤處在先，台方駐港人員撤離（實際是港府要其限期離境）在後，整件事是港府主動；二是在香港之後，澳門政府亦跟進，停運駐台辦事處並撤員，顯示港澳兩特區是協調動作；三是北京國台辦發言人就此表態時直言不諱，稱香港與台灣交往「當然要在一個中國原則的政治基礎上進行」，顯示這是中央政府統一部署的行動。

從1949年後，在海峽兩岸關係中，香港一直擔當特殊溝通橋樑。被北京視為兩岸關係政治基礎的「九二共識」，就是大陸海協會與台灣海基會1992年在香港會談的成果。在2000年代兩岸啟動直通之前，來往兩地的航班都要經香港轉飛。

早在香港回歸前，時任副總理兼外長錢其琛在1995年就發表有關《香港涉台問題基本原則與政策》，簡稱「錢七條」，其中第六條規定，香港特區與台灣之間的任何官方接觸往來、商談、簽署協議和設立機構，「須報請中央人民政府批准，或經中央人民政府具體授權，由特別行政區行政長官批准」。第七條規定，台灣在香港的機構及人員要嚴格遵守《基本法》，不得違背「一個中國」的原則。1999年，時任台灣總統李登輝以「特殊兩國論」形容兩岸關係後，時任台灣駐港「中華旅行社」總經理鄭安國因在港附和，工作簽證就被延發，被迫調回台北；時任台北市長馬英九申請來港，亦遭拒簽。直至2008年，承認「九二共識」的國民黨政府上台，兩岸關係回暖，港台關係才重拾升軌。2011年，香港在台灣設立經貿文化辦事處，而台灣就把駐港機構由「中華旅行社」改名為「台北經濟文化辦事處」。由此可見，港台關係本質上從屬於兩岸關係，港台關係的起伏，取決於兩岸關係的好壞。

自從2016年台灣民進黨蔡英文政府上台，兩岸關係就陷入低谷，雙方的官方對話全面中斷，按照台灣陸委會說法，早在2018年7月，香港就改變以往對台灣駐港人員口頭告知「一中原則」的彈性做法，要求對方須書面簽署「一中承諾書」才能續發簽證。台灣陸委會主委邱太三指摘港府「設置政治障礙」，旨在「矮化」台灣。

問題是從2018年至今，也過去兩年多了，為何是現在港台人員才相互撤退？2019年香港反修例風波的「牙齒印」固然是直接導火線，台灣當局在陳同佳案中與港府較勁，又在香港反修例運動中聲援抗議者，甚至設立「台港服務交流辦公室」，為赴台尋求庇護港人提供服務，這連串舉措都招致港府和國台辦多次嚴厲批評。

港台不同陣營

國安沒有兩制

人們注意到，港府暫停駐台辦事處運作，是在《港區國安法》頒布近一年後，藉此對外發出的政治信號是：第一，在國家安全問題上，香港不再是法外之地；第二，「一個中國」不再僅僅是一個空洞的政治口號。

在蔡英文上台之後，港澳兩個特區與台灣之間的經文辦事處得以正常運轉，既是北京仍在觀察台北走向，更主要還是因港澳的「一國兩制」原因，意在突顯「兩制」的不同。但隨着北京愈來愈強調「一國」是「兩制」的前提和基礎，強調中央對特區的全面管治權，特別是去年港區國安法生效，更加突出強調香港在維護國家主權與安全方面的「憲制責任」。在此大趨勢之下，原先香港對「一中原則」這一「大是大非問題」的模糊化處理手法，就顯得有些不合時宜。於是乎，港台之間這種半官方關係，也就必然會出現問題。

尤其重要的是，近年來港澳與台灣的政府，在政治認同上逐漸分道揚鑣。港澳與內地的關係愈趨緊密，相反，在民進黨當局操弄下，台灣進一步「去中國化」，加快融入美日的印太戰略架構。在當前中美博弈、兩岸對峙的大環境下，香港已經沒有過往的騎牆中立空間，只能毫無選擇地與國家站在同一陣線。

當然，港台兩地的民間與經貿往來仍然密切，有5000名台灣人在港留學居住，在台留學工作的港人更數以萬計，兩地間每年人員來往數以百萬計人次，貿易額亦高達500億美元，亟盼兩地政府之間的選邊紛爭，不要影響到彼此人民的福祉。

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