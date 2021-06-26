社評：武官升任位居要津 安全鞏固仍屬首務

李家超鄧炳強獲重用

政府餘下一年任務多

特區政府三司十三局，財政司和律政司各有專責，政務司長並無專項負責範疇，然而在特區政府架構內，卻屬一人之下、萬人之上的重要職位，每當行政長官休假或離港，政務司長就要署理其職務。作為特區第二把手，政務司長的職責是協助行政長官，統籌、協調各個政策局工作，並跟立法會溝通。回歸以來，多位政務司長均是任期未滿便離職，較多出現的情况，是準備參選行政長官，唐英年和林鄭月娥皆是例子，曾蔭權當年更是中途走馬上任做特首。相比之下，今次政務司長換人，跟特首選舉相信並無直接關係，年屆七旬的張建宗明言，將離開政府架構，但不會退休，同時澄清身體狀况良好，精神飽滿。

政務司長離職，既非健康原因，又不是因為準備參選特首，外界難免有很多揣測，有人重提前年反修例風暴7.21元朗襲擊事件，張建宗以司長身分道歉，事後惹來警隊職工抨擊；有人則指出，若與當年林鄭出任政務司長肩負政改等重任相比，張建宗任內發揮的作用未見突出。去年疫情爆發，政府抗疫初期手忙腳亂，不同部門缺乏協調，甚至有「事不關己、袖手旁觀」的情况，政務司長角色並不顯眼，其後的社區全民檢測和疫苗接種計劃，負責統籌的也不是政務司長，而是公務員事務局長聶德權。

過去兩三年，政務司長換人之說，政界偶有所聞，然而並未成真。現屆政府任期只餘1年，才出現如此重大人事變動，來得相對突然，無論人選還是時機，外界都有很多揣測。問及為何現在換人，林鄭說法相對含糊，大抵只是說現在是「砥礪前行，重新出發」的好時機，有需要便換人，任期餘下一年不是影響因素；外界有傳聞指聶德權才是林鄭最屬意的政務司長人選，林鄭回應記者提問，強調今次更換的人選都是由她提名，都是「此刻最佳人選」。《基本法》規定，特區問責高官由特首提名，交由中央任命，林鄭的說法，重申了正常任免程序，外界如何解讀，則是另一回事。特首選舉明年舉行，誰人打算去馬、中央有何取態，備受關注，未來一段時間，各類政治揣測，相信只會愈來愈多。

李家超出任保安局長期間，推動《逃犯條例》修訂，一場半世紀未見的大動盪，最終因此爆發，然而今次仍然獲得中央重用。他和鄧炳強仕途更上一層樓，反映中央肯定他們過去兩年「止暴制亂」的表現。過去特區政府鮮有出身紀律部隊的人員身居高位，現在卻有3人，除了李家超及鄧炳強，還有去年4月問責班子改組時上位的曾國衞，批評者質疑特區政府變成「警察政府」，林鄭則強調用人唯才，不論出身。香港社會撕裂，各方對於這次人事調動的看法和評價，必然南轅北轍，唯一肯定是未來一段時間，「法律與秩序」將是權力當局的主旋律。

中美角力激烈，香港捲入其中，反修例風暴改變了香港，中央強調有效落實全面管治權，維護國家安全及憲制序秩，具體包括兩個層面，一是堅持鬥爭，打擊「反中亂港」勢力，二是重建規章制度。反修例風暴案件積壓，部分審訊排期到2023年，社會氣氛外弛內張，權力當局眼中，政治鬥爭遠未結束，短中期恐怕難有政治對話大和解的可能。制度重建方面，《港區國安法》和修改香港選舉制度，是過去一年對香港影響深遠的兩件大事，惟對中央而言，港區國安法只堵塞了國安缺口一部分，香港仍需完成基本法23條立法，這正是保安局的工作。

中央要求作為敢鬥爭

改變政務官主導時代

下任特首會否換人，現在無法斷言，然而中央肯定不會接受制度重建工作，因為特首選舉或政府換屆而受到拖延影響，現屆政府餘下一年任期，一大要務相信就是加緊推進制度頂層建設，為下屆政府工作鋪路，早前林鄭便表明，餘下一年任期會爭取盡量做23條立法籌備工作。李家超是首位警隊出身的政務司長，未來特區問責班子會否起用更多紀律部隊出身的入，還須拭目以待，不過以往由政務官系統主導問責班子的時代，似已一去不返，中央希望港府解決社會深層次矛盾，決策官員需要敢作敢為敢鬥爭，習慣按章辦事的官僚，未必是中央眼中合適人選。

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