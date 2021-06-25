社評：變種病毒防走漏 機場把關要做足

機場易成病毒突破口

要求員工打針可理解

感染L452R變異病毒株的青年，未有接種疫苗，近期並無外遊，暫時列作源頭不明本地病例，種種迹象顯示，他是因為機場工作中招。本港近期檢疫發現的輸入個案，絕大部分涉及L452R變異，當局之前從未發現相關病毒本地病例，意味青年在社區感染的機會很低。染疫青年任職機場地勤，曾經接待抵港貨機的機組人員，因此接觸到變種病毒的可能性很高，現在需要密切關注是，相關變種病毒有否在社區擴散。

當局對染疫青年所住大廈強制檢測，暫未發現陽性個案，然而他除了任職機場地勤，亦有在大埔一商場兼職。根據當局說法，染疫青年已知有過百密切接觸者，病毒有一定機會傳開，能否「大步檻過」避過社區爆發，仍是未知之數。變種病毒傳播力高，當局病毒追蹤必須到位，加密檢測縱添麻煩不便，總好過「走漏」後悔。

新冠病毒變種迭起，早前香港的變種病毒確診病例，屬於最先在英國發現的Alpha型；目前世衛最關注的，則是最先在印度發現的Delta型，它涉及L452R變異，較Alpha型傳染力高一倍，重症及死亡率亦多出一倍。世衛表示，這款變種病毒正在全球迅速擴散，有可能成為最主流的新冠病毒，無論傳染性、嚴重性，以及患者病毒量，都較其他變種厲害。今次香港首度有確診者驗出L452R變異病毒株，無論在疫苗接種還是外防輸入方面，對市民和當局都有重要警示。

最近英國爆發第3波疫情，單日確診病例由今年低位不足3000宗，急增多倍至一天1.6萬宗，Delta型變種肆虐是主因。第一代疫苗主要防發病不防感染，英國有約半國民接種過疫苗，疫情依然可以反彈，說明「谷針有成」亦不能掉以輕心，不管施打什麼牌子疫苗，社交距離措施仍需適度維持，貿然盡撤並不明智，然而同樣需要留意是，英國這一波疫情，重症和死亡人數不高，正好證明疫苗有助抵禦變種病毒，港人應把握機會打針，提防變種病毒突然殺到，至於從事高風險行業、有機會接觸外地抵港者的人員，接種疫苗更是事不宜遲。

上月台灣爆疫，個多月內過萬人染疫，數百人死亡，華航機師染疫，被視為傳播源頭，當局4月底曾點名提到，華航打針進度太慢，千多名機師，僅得數十人接種了疫苗，然而情况未有及早改善，結果真的成為防疫缺口。相比之下，香港情况算是較為理想。根據國泰數字，現時已有九成駐港機師、六成半駐港機艙服務員已預約或已打針，不過最理想還是人人接種，其他在機場工作的人，只要身體狀况許可，亦應該打針。

英國疫情大幅反彈

外防輸入勿「慢幾拍」

機管局表示，8月起所有進入機場禁區範圍員的員工，要麼出示打針證明，要麼展示14天內檢測陰性證明。國泰則去信機組人員，要求他們8月底前打針，否則可能影響聘用。國泰處理手法偏向強硬，不過話說回來，即使在美國，聯邦當局亦發出指示，原則上容許僱主指令員工打針，聯合航空還宣布，未來新入職員工必須出示打針證明，否則不予聘用。非常時期需要非常措施，打針符合勞資雙方及社會整體利益，當然，對於一小撮有醫學原因不能打針的員工，機管局和國泰應該設法照顧，諸如調動工作崗位，務求公平公道。

本港疫苗接種步伐雖見改善，累計超過200萬人打針，可是跟五成接種率，仍有一段距離。外圍疫情持續，本港疫苗保護屏障尚未形成，外防輸入不能掉以輕心。歐美打針有成，推動通關復常，港府以疫苗氣泡為基礎，提出讓中、高風險地區抵港的已打針人士，檢疫期縮減至7天，雖可避免落後於國際大勢，惟始終存在風險，具體執行一定要小心。英國疫情大幅反彈，鑑於暑假將有不少留學生回港，港府必須汲取之前「堵截慢幾拍」的教訓，視乎英國疫情惡化情况，適時將英國列入高風險地區組別，要求當地抵港人士接受較長時間檢疫，以防走漏變種病毒。

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