社評：政治環境變色 香港仍要前行

鬥爭改變香港面貌

眼前實事還須做好

過去兩年，不時有人說香港變得很陌生，當然，這種「陌生感」的由來，並非人人一樣，而是與政治鬥爭形勢變化，以及個人取態息息相關。反修例風暴是一場政治大攤牌，有人認為它帶來政治改變的希望，有人則對暴力肆虐感到絕望。無論如何，當時很多人似乎都沒有認真想過，政治鬥爭一旦輸掉所要面對的代價。去年夏天，《港區國安法》生效，標誌政治鬥爭進入新階段，攻守易位，局勢劇變，希望感與絕望感，也來了一個大兜亂。

有人說，政治是「誰在什麼時候如何得到什麼」，這種權力政治一旦失去分寸，潘多拉盒子打開了，就會演變成不擇手段的政治鬥爭，你死我活的殘酷邏輯下，各方都把原有的規矩規範拋諸腦後，最惡劣的後果就是戰爭。香港情况未至於斯，然而這兩年的政治鬥爭，敵對陣營顯然都不再客氣，佔上風的一方總是咄咄逼人，有勢用盡，毫不留情。街頭暴力鬥爭，支持者說是公民抗命，不滿者認為是目無法紀；《港區國安法》執法，特區政府說是「依法辦事」，反對者眼中是「依法打壓」。中美博弈激烈，香港捲入漩渦，中央強調「愛國者治港」、「反中亂港者出局」，這場政治鬥爭，相信還會延續一段時間。

過去兩年的政治鬥爭，對香港政治社會面貌帶來深刻變化。時至今天，一些中資銀行分行外仍豎有圍板；走過紅隧出口行人天橋，人人心中也知道為何鐵網圍欄架得高高。過去半年，很多中學名校都在招收插班生，原因是多了學生退學離港，教師離職大執位甚為普遍；親朋好友聚會，偶爾總會有人談到移民。當然，除了這些細微日常，最近市民還看到很多重大變化，例如六四燭光點亮維園的場面，來到第32個年頭被迫斷絕；明天起，報攤和便利店不會再見到《蘋果日報》這份報章。無論持什麼政治立場的人，相信都會同意，這是一個時代的終結。

繼公務員宣誓效忠國家及特區政府後，稍後所有區議員亦要宣誓，多少人將被「DQ」（取消資格），備受關注。有人認為香港正在由亂入治，亦有人認為香港正在沉淪禮崩樂壞。香港社會撕裂分藍分黃，抱着什麼態度看待中共及中國，是真正斷層所在。中國崛起促動世界格局巨變，中美鬥爭愈演愈烈，香港再無左右逢源空間，有人出於意識形態，認為背靠西方自由民主世界是出路，有人則認為中國復興、東西方此長彼消才是歷史大勢，不同人的研判，直接影響了他們對香港未來是浮是沉的觀感，現實是無人有水晶球可以預知未來，與其務虛空想，不如活在當下，做好眼前實事。

務實思考定位

拒絕失敗主義

過去20多年，本港公民社會發展蓬勃，惟意識形態化和激進化的趨勢亦很明顯，「沒有民主其他問題無從解決」、「沒有抗爭哪有改變」，成為很多人的思想信條，可是當客觀現實與主觀想法落差愈來愈大，除非選擇離開，否則始終要面對現實，調整想法，繼續上路。有些人對這種政治務實主義不以為然，然而一套與現實完全不符的理論，無助認清眼前要處理的問題，也無法有效指導實踐。務實主義再不濟，總比空想主義、失敗主義好。1980年代初，北京提出恢復對香港行使主權，香港人心浮動，不少人移民，情况跟現在近似，最大分別也許是當時社會人心總體積極，沒有被失敗主義籠罩。失敗主義是一種自我實現預言，抱着放棄態度，認為民主路斷絕香港必定沉淪，各種實事都不做，當然不會有好結果。

放眼世界，如果有民主就能實現良治、解決所有民生問題，很多奉行民主的發展中國家應早已飛黃騰達，不會像現時般苦於疫情、困於貧窮。香港就算沒有理想中的民主，也要設法解決土地房屋、貧富懸殊等社會深層矛盾，不能一味在意識形態中打轉。世界大勢，中美爭雄，政治現實是香港只有一個選擇，就是站在國家一邊，融入國家發展大局，既要作為中國對外重要門戶，同時亦要維護國家安全，若想為香港做實事，就要因應新形勢，重新自我定位。中央改造香港選舉制度，不同陣營各有想法，有人對從政躍躍欲試，盼可推動社會變革，有泛民政黨則對參選意興闌珊，然而正如出身泛民的前運房局長張炳良所言，「若不參與選舉，為何要組黨」。香港變了，但是明天還是要繼續，社會需要更多正能量，做好每件需要做的事。

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