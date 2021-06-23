社評：縮短檢疫步步為營 長遠復關唯靠打針

入境驗抗體雖非萬全

打針者可獲合理優待

香港連續兩周沒有本地個案，政府以「疫苗氣泡」為基礎，有限放寬防疫措施。社交距離措施方面，當局針對食肆、酒吧、宗教活動及股東大會等室內場地，放寬入座人數，前提是在場打針者比率達到指定門檻，至於室外則維持4人限聚；外防輸入方面，當局放寬中、高風險地區已打針抵港人士的檢疫安排，抵港者若能出示「一陰一陽」證明（抗體檢測陽性、病毒檢測陰性），檢疫日數可減至7天，適用地區包括英美及台灣等。

七一在即，最近一系列政治事件及國安案件，在社會引起很多迴響，外界對當局放寬社交距離安排，亦有很多政治聯想。政府堅稱放寬室內場所限制，主要是考慮到經營及民生需要，以及主辦方可以有效管控在場人士，做到防疫要求，質疑者則認為當局不過是為慶回歸、賀黨慶等活動開綠燈；室外4人限聚維持，不少人想到的是不准遊行。社會存在不信任政府情緒，放寬防疫措施有否攙雜政治考慮，信者恆信，不信者恆不信，難作有意義討論。無論如何，香港一定要緊記台灣爆疫教訓，不能單靠外防輸入把關。以往台灣社交距離措施很寬鬆，以為外防輸入從嚴便足夠，未料久守必失，社區不設防，代價是一波疫情上萬人感染。本港必須引以為鑑，除非疫苗接種率夠高，否則不宜大幅放寬社區防疫措施。

這次政府放寬食肆宴會入座限制，某程度只屬技術調整，即時影響有限；相比之下，已打針者入境檢疫有條件縮短至7日，則是嶄新做法，屬於質的改變。當局表示，首階段適用於離港3個月內回來的已打針港人，第二階段則適用於已打針的抵港者。鑑於第一代新冠疫苗只防發病不防感染，港府就縮短檢疫安排，加入兩個「保險位」及一個「包底位」，「保險位」是指要有抗體證明，抵港後接受多次強制檢測，「包底位」則是由政府因應各地疫情，靈活調整，倘若某地疫情急速惡化，便會執行14天甚至21天檢疫規定。有本地專家則認為，驗抗體並非萬全之策，檢疫期只有短短7日，外防輸入有可能「漏招」。

克服谷針通關困局

與內地及外界接軌

今年3月印度疫情爆發，港府在航班熔斷和停飛方面反應「慢幾拍」，惹人詬病。高傳播力變種病毒正在全球擴散，已打針者一樣可以帶有病毒，早前本港才將高風險地區返港人士的檢疫期延長至21日，現在當局容許中、高風險地區已打針抵港人士縮短檢疫期，時機是否適合，爭議在所難免；引入驗抗體驗病毒要求，是否可以抵消檢疫期縮短所帶來的風險，亦無太多先例或研究供參考。當局摸着石頭過河，除了步步為營，更須改善反應「慢幾拍」的情况，然而考慮到部分國家已有約一半民眾打針，準備通關復常，港府確需思考，香港作為高度開放國際城市，如何在通關復常方面，逐步與內地及外地接軌。

香港疫情受控，接近基本清零目標，有條件與澳門及內地通關。與此同時，歐美亦在準備恢復通關旅遊，惟其基礎並非清零，而是疫苗廣泛接種。驟看眼，與內地和歐美通關復常，前提並不一樣，對香港而言似乎是兩條難以並存之路，實際卻不然。基本清零是香港爭取與澳門和內地「短期內」實現通關的條件，然而由於新冠病毒在全球難望消失，國際通關復常，長遠一定是靠打針。近月內地傾力谷針，全國已打10億劑疫苗，一大原因也是要緊貼歐美發達國家打針進度，為未來逐步對外重開做準備。香港現在要做的，就是落實基本清零，同時加快打針。

疫苗接種率不高，香港很難安全對外開關，可是開關遙遙無期，卻又令很多港人缺乏打針意欲，這正是本港所面對的弔詭。空談「有雞先還是有蛋先」並無意義，最重要是打破眼前「谷針通關」困局，以疫苗氣泡為前提，為已打針者出入境提供一些方便，既是折衷做法，亦可鼓勵更多人打針，當然政府行事一定要審慎，確保相關放寬安排不會太急進太冒險，導致本地疫情又再反覆。

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