社評：政治鬥爭不歸路 回頭已是百年身

傳媒變政治鬥爭工具

政府下重手斷絕財源

廿多年來，公眾對《蘋果日報》看法兩極，不滿者可以列出陳健康假新聞等一系列風波，批評該報嘩眾取竉、報道失實；支持者亦可列出一系列獨家報道，形容該報敢言敢講，瑕不掩瑜。無論如何，《蘋果日報》創刊至今，意識形態和政治立場，一直是該報主要賣點，也是一些人非常喜歡或憎厭這份報章的原因。剛過去的周日是《蘋果日報》創刊26周年，下個周日，這份報章會否存在卻是未知之數。

警方上周突擊搜查《蘋果日報》大樓，拘捕該報5名高層，落案控告其中兩人以及蘋果日報等3間公司， 在《港區國安法》生效後，與黎智英及其他人一同串謀請求外國，對國家及香港採取制裁、封鎖等敵對行動。警方提到《蘋果日報》涉嫌刊出數十篇呼籲外國制裁的中、英文文章，認為這些文章是串謀計劃重點，提供制裁口實，惟暫時並不清楚警方是否另有其他重要證據。主審國安法官則表示，法庭現階段未聽取案件證供，若批准傳媒報道有關事宜，可能對被告不公。

《蘋果日報》國安案中，哪些是關鍵證據、具體涉及哪些文章，外界所知有限，過早下判斷，似是政治表態多於議事論事，然而有一點可以肯定，當局因應案件，援引港區國安法，下令凍結蘋果日報等3家公司的財產和戶口，令該報陷入周轉困難，若到周五仍不獲解凍，《蘋果日報》無法出糧，就要停止運作。壹傳媒正向保安局申請解凍部分資產，若被拒絕，理論上仍可入稟申請撤銷凍結通知，然而《蘋果日報》的處境，似乎已是「躲得了初一，躲不了十五」，集團雖然打算周五才下最後決定，惟似乎亦打定輸數，容許員工即時扣假離職。

反修例風暴是一場政治大攤牌，沒有遊戲規則可言，「道理」只是包裝，勝利就是一切，不同政治力量押上重注甚至「曬冷」。一子錯滿盤皆落索，來到這一刻，輸家遭清算，說來很殘酷，卻是你死我活政治鬥爭的邏輯。誠然，政府可以說，港區國安法賦權當局，可以合理凍結危害國安的財產，就像上月中依法凍結黎智英個人資產那樣，今次凍結蘋果日報公司財產亦是依法辦事，可是客觀現實就是，政府的做法，等同即時卡住《蘋果日報》脖子，令該報窒息。《蘋果日報》走到這一步，必然有人咬牙切齒，亦必然有人拍手稱快，然而相信各方都意識到，論政治爭鬥決心，現在的特區政府，跟反修例風暴前已截然不同，這次政府出手狠勁十足，外界有何感覺，相信已不在當局首要考慮之列。

新聞自由百花齊放，有些媒體側重商界視角，有些媒體傾向開明自由派，不同傳媒機構老闆本着不同信念辦報，新聞報道側重點各不相同，觀點看法南轅北轍，乃是常有之事，只要恪守新聞專業，辦事有規有矩，一定可以發挖到出色的新聞故事，可是當一間傳媒機構變成政治鬥爭工具，偏離新聞機構的行事規範，問題就必然複雜起來。

一子錯滿盤皆落索

蘋果員工權益須照顧

傳媒機構運作高度組織化，老闆意志對整份報章的路線和取態影響很大。黎智英除了是傳媒老闆生意人，同時亦廣被視為反對派政治人物，在很多政治鬥爭中介入很深，目前他身陷囹圄，涉及的罪名，便是在反修例風暴期間，參與並組織多場未經批准的違法示威；去年美國大選，黎智英的顧問Mark Simon，甚至捲入揑造黑材料攻擊拜登兒子的風波，變相幫特朗普爭取連任。反修例風暴期間，黎智英曾高調訪美，與時任副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等高級官員會晤，當時台灣《蘋果日報》曾指出，黎智英沒有任何政府官職，卻獲如此高規格接待，頗不尋常，「有理由相信是美主動要求他來討論香港問題」。這件事本身已很能說明，華府實際是將黎智英當成重要政治人物看待，而其傳媒王國則是政治影響力來源。

這些年來，《蘋果日報》不時呼籲市民上街，報章還會附送海報供示威之用，平情而論，這些是政治動員操作，並非傳統新聞機構會做的事情。反修例風暴期間，黎智英接受美媒訪問，公開表示這是一場「為美國而戰」的鬥爭。黎智英孤注一擲，將個人所有注碼押在一場政治賭博之上，落敗的結果，大有可能是賠上整個傳媒集團。《蘋果日報》員工逾千，一旦停運會影響很多人的生計，倘若這是無法避免的結局，唯盼所有受影響員工的合法勞工權益，都能得到妥善照顧。

■歡迎回應editorial@mingpao.com