社評：港競爭力每况愈下 固本培元凝聚人才

國際排名一再下跌

設法維護制度優勢

有關競爭力的排行榜五花八門，評估方法不一，各有各的局限，IMD的世界競爭力年報，是較受注目的國際量化比較。IMD的競爭力評估，可分為四大範疇，包括經濟表現、營商效率、基建軟硬件，以及政府效率。四大範疇之下，各有一系列分項，每一分項又附有很多細項。舉例說，「政府效率」之下設有公共財政、稅務政策、營商立法、制度框架和社會框架5個分項，「社會框架」下又有逾10個細項，包括政治不穩定風險、堅尼系數、人口老化、機會平等、社會團結和公正等。

2017年，香港在IMD世界競爭力排行榜獨佔鰲頭，之後兩年退居第2，及至最近兩年更有拾級而下之勢，去年由第2位降至第5，今年更跌至第7。去年香港競爭力排名下跌，主要受反修例風暴影響，經濟表現跌幅尤大，至於疫情和《港區國安法》實施所帶來的變化，新一份年報則有較多反映。IMD的研究，較為側重經濟元素，去年疫情重挫各地經濟，中國在主要經濟體中一枝獨秀，今年競爭力評分，中國排名便由第20位升至第16位，升幅冠絕亞洲。相比之下，香港和新加坡作為高度開放小型經濟體，競爭力排名下跌，某程度都跟控疫措施影響經濟運行有關。IMD列出去年本港15個跌幅最大的細項評分，主要都與經濟有關，諸如失業惡化、經濟萎縮、政府財赤加劇等，而政治社會環境變化，對本港競爭力亦有一定影響。

港區國安法實施，有人認為有助香港由「大亂走向大治」，有人則對香港前景感到悲觀，擔心「自由法治不再」；港府則表示，有信心保持香港在法治、自由貿易、簡單低稅制等方面的制度優勢和競爭力。比起疫情因素，政治社會環境變化對競爭力的影響，傾向緩慢但長遠，現在下定論言之尚早，過度低估或高估皆不適合。最新出爐的IMD報告，當然無法反映長期走勢全貌，不過亦有一些端倪值得密切留意。

IMD列出去年本港15個改善最大的細項，其中之一是政治不穩定風險減少，港區國安法在這方面的作用確是相當明顯，然而同樣需要留意的是，政治不穩定風險所屬的「社會框架」分項，香港排名再度下跌，由去年第27位，降至最新的第34位，本港在社會團結和公正等部分細項的評分都不理想，若與反修例風暴前排名第20比較，名次更是差了一大截。

社會深層矛盾

妨礙凝聚人才

港府強調，本港在經濟表現、營商效率、基建軟硬件這三大競爭力範疇，排名雖有下跌，惟在政府效率這一範疇，香港仍能保持第1，然而正如前述介紹，IMD所說的「政府效率」，較集中於便利營商方面，並非一般人所理解的施政效率、行政效率。本港抗疫一年半，總算能夠有效控制疫情，單論感染及死亡宗數，確比很多國家及地區理想，可是過程跌跌撞撞甩漏頻頻，市民看在眼裏，恐怕很多人都不認為政府辦事很有效率。比較IMD這幾年的報告，反修例風暴前，外商評價本港經濟吸引力元素，約三成人認同「政府能幹」是其中之一，在15項元素中位處中游，現在卻跌至不足3%，在15項元素中包尾。當局必須面對現實，多幹實事，改善形象。

香港政治社會秩序正處變動之中，反映政府透明度、法律規管及法治評價等的「制度框架」，最新排名第11位，較反修例風暴前跌了3位，跌幅不算太大，顯示IMD對香港的制度優勢能否維持，仍處觀望態度。世界變局錯綜複雜，香港競爭力受很多外部因素影響，最重要是先做好自己，加強科研投入，凝聚各方人才，促進經濟轉型升級。

最近本港有關移民和人才外流等問題的討論甚多，政治氣氛無可避免影響人們的抉擇，然而香港若能提供發展機會，長遠總可凝聚人才。當局需要讓本地青年有更多上流機會，同時亦要有一套周全的人才政策，吸引各方人才在港長線發展。早前本港一項研究發現，最近10多年，內地不少高學歷者來港，可惜這些「港漂」很多都沒有選擇落地生根。生活成本高和居住環境差等問題，顯然是影響香港凝聚外來人才的因素。香港土地房屋問題水深火熱，社會深層次矛盾不僅令港人覺得難捱，也令很多內地、外地人才無意以港為家，港府若不切實解決問題，縱無政治或外部因素左右，競爭力亦只會不斷下滑。

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