社評：中西方疫苗競爭 接種產能定輸贏

在疫苗接種方面，美英等國由於近水樓台，提前超量搶購大批疫苗，已經一馬當先。截至本月中，已至少接種一劑疫苗的成年人比例，英國逾75%，美國則有64%，加拿大超過65%，而法德意3國也都接近或達到一半。中國的接種劑次已逾9億，覆蓋人口6億多，接種劑次和覆蓋人數都居全球首位，惟接種率仍落後英美加等國。

內地疫苗接種加速

劑次人數全球居首

不過，中國的疫苗接種正在加速追趕，接種劑次從1億到2億用了25天，從2億到3億用了16天，而從7億到9億僅用了12天。目前，內地每日均維持逾2000萬劑接種量，預料未來一個月接種比率可以追平甚至超越G7大部分國家。

高接種率有賴於疫苗的充足供應，印度本是世界最大的疫苗工廠，曾被視為歐美疫苗的主要代工基地。但人算不如天算，先是疫苗工廠失火，後又遭第二波疫情襲擊，令印度自顧不暇，3月起已停止疫苗出口，在這場疫苗競爭中率先出局。

憑藉傳統的研發和生產實力，西方國家目前仍然佔據疫苗市場的主導地位，但疫情前在全球疫苗市場微不足道的中國疫苗，也有急起直追之勢。根據網站「Our World In Data」6月初的數據，在全球211個接種新冠疫苗的國家或地區中，使用輝瑞BioNTech、阿斯利康、莫德納（Moderna）和強生（J&J）的國家和地區佔199個，佔比94%。而使用中國疫苗的國家或地區有80個（中方數字稱已獲90多國批准使用），佔比近四成。到目前為止，中國疫苗國內接種加輸出合計約13.5億劑，佔世界總產量逾半。可見之前無足輕重的中國疫苗，在一年間成為幾乎佔全球市場半壁江山的抗疫主力軍，答案就是精準的形勢判斷、高效果斷的決策以及龐大的工業產能。

疫情爆發後，中國迅速制定了疫苗史上最宏大的研發生產計劃。武漢封城第3日，國家疾控中心已成功分離病毒株；第一時間啟動疫苗研發，並佈局了滅活、信使核糖核酸（mRNA）等5條技術路線，僅國藥一間公司就斥資10億人民幣，啟動兩個滅活、一個蛋白重組共3個疫苗項目。全國現有21款疫苗進入臨牀實驗，國藥、科興兩隻疫苗已獲WHO批准，列入COVAX（新冠疫苗全球獲取機制），一針過的康希諾疫苗，下半年也有望列入該計劃。

研發生產力爆發

一年變疫苗大國

產能方面，中國也體現了強大的基建和製造業優勢，大部分新建工廠的土建工期都壓縮到3個月以內，至今年元旦，全國共有18家企業展開了疫苗產能建設，並都採用國產設備。科興3期共20億劑新建年產能，4月已全部投產；國藥在前兩期共20億劑產能基礎上，上月初廠房封頂的北京生物3期「108車間」，年產能達10億劑，是全球最大單一疫苗車間；康希諾上海、天津兩個基地，總共亦有7億劑產能。此外，安徽智飛的重組蛋白疫苗，年產能約4億左右；正在智利做3期臨牀試驗的深圳康泰生物滅活疫苗，設計年產能是2億劑。可見，中國疫苗今年總產量可達60億劑。

根據各公司公開資料，在今年內，輝瑞（復必泰）疫苗已有13億劑訂單，美國莫德納產能或達10億劑，強生在今年產能超過10億劑，英國阿斯利康全球產能約30億劑。以此出貨量計算，以G7各國加上澳洲、韓國等盟友的總人口，可謂綽綽有餘。但近期疫情在歐洲特別是英國反彈，令G7國家對疫苗的輸出仍然取態謹慎，以致美國向人口130多萬的加勒比國家特立尼達和多巴哥提供480劑疫苗，成為笑柄。而中國之前已向該國捐贈了10萬劑疫苗，該國政府亦採購了20萬劑中國疫苗。

中方已承諾將疫苗作為「全球公共產品」，內地疫苗企業同多個發展中國家展開合作生產，部分疫苗原液已運往巴西、印尼、埃及、阿聯酋、巴基斯坦、馬來西亞等國，啟動境外分包裝。預料在國內疫苗接種達標之後，下半年中國疫苗輸出量將會大增。

本來以中國加歐盟的疫苗產能，若能統一公平分配，應可達到WHO預估的全球所需110億劑的疫苗總數。但疫苗出口也難免受地緣政治干擾，加上前期研發生產投資亦需收回，因此，各方將疫苗競爭與擴大影響力、佔領市場相聯繫，也是疫苗輸出的現實。人們只希望，這種競爭是良性的，而不要損害全球的抗疫大計。

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