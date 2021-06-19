社評：太空站遨翔穹蒼 科技故事又一章

國際太空站拒絕中國太空人

中國太空站歡迎各國科學家

中國從人造衛星1970年首次環繞地球，到探測器相繼在月球和火星着陸巡行，送回珍貴的土壤及照片，2003年開始載人太空計劃，18年後實現建設永久太空站，讓太空人長期駐留。一路走來，篳路藍縷，每一項技術的攻關，都包含科技人員的智慧與汗水，因為中國的航天技術，是在外國徹底封鎖的環境下，一步一腳印的逐一突破。

蘇聯和美國早在1970年代初就分別建成太空站，1998年還聯手建成國際太空站（ISS），ISS至今已經接待過來自19個國家的242名太空人，在太空站做實驗和體驗太空，中國也曾提出過申請，就是被拒絕了。

從多個科技領域的發展歷程都反覆證實一個事實，凡是遭外國抵制的科技，中國都能夠披荊斬棘把這些技術攻克，這次獨力研製太空站，再次證明，沒有什麼事可以難倒中國人。中國這個太空站的面積比ISS要小很多，很多技術還有待改進，但這畢竟是中國自力更生的成就。

國際合作，講究的是實力，中國擁有的科技實力，就能夠吸引不同國家招手。美國當然懂得這個道理，ISS在這方面運作嫻熟，拒絕中國到ISS，是了解到中國遲早能夠掌握宇航技術，但能阻延一天算一天，在美國人心目中，無論在太空還是地球，都容不下讓中國人並駕齊驅。

全球稍具規模的國家，都會爭取自主性從而獲得尊嚴，中國的成功經驗，雖然由於各種原因，不可能被其他國家複製，但爭取獨立自主的精神，相信全球任何負責任的政府也會珍視。很多國家未必會將中國的成就宣之於口，但不會視而不見，最起碼會研究中國的未來計劃，在哪些方面可以有合作空間。中國已經宣布，歡迎世界各國科技界未來在太空站的研究計劃，目前已經有17個國家提出申請。

中國太空站今後如何跟國際合作，不妨拭目以待，但目前如何把這個中國故事講好，也是值得觀察的。過去中國被認為是軟實力不如人家，因為即使有再好的故事，由於講故事的技巧不符合聽眾的口味，而且缺乏能夠通達到聽眾的國際媒體。然而，中國故事如果內容有實力內涵，有麝自然香，技巧不佳以及媒體不暢，也可以由外國媒體用外國人能接受的方式來把故事講好和傳播好。

太空成就鑴心坎

激勵少年航天夢

中國當然需要學好給外國人講好故事的技巧，和建立無遠弗屆的國際媒體，但更重要的是有更多的中國故事，讓人家不講不行。這些中國故事，不但可以恩威遠播，還需要在國內家喻戶曉。

美國太空人岩士唐登陸月球那一刻，全球萬千人通過直播觀看，並且鐫刻在很多小孩的腦海裏，人類可以坐太空船到月球漫步的夢想，讓多少個美國小孩突破他們固有的想像空間，從而崇尚科學技術，為美國科技進步持續提供人才。阿波羅11號登月，除了有形的科技成就，還有無形的心理成就。

中國太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波，他們打開天和核心艙艙門那一刻的鏡頭，今後還有三個月的每一個工作，出艙操作機械臂，以至在生活區健身等等鏡頭，通過電視直播，也會在中國少年心目中留下雋永的印象。

太空夢能夠激勵少年追尋科學技術，這是肯定的，但還需要配套的政策，才可以水到渠成。哪個少年不輕狂，他們有了科技夢，如果他們想多去科技館觀摩各種科技原理和應用，內地現在有幾個城市有具規模的科技館？少年都想做實驗，哪怕是用塑料瓶做發射裝置，又或者用簡陋的設備做自動駕駛模型車，學校有足夠的老師指導嗎？有足夠的經費嗎？內地搞得最多的是依靠背誦的各種比賽，但能夠激發創新發明的比賽則鳳毛麟角，這些都不利於培養孩子的想像力。更甚的是應試教育，窒礙了孩子的想像空間，他們只能跟着課本與老師的筆記依樣畫葫蘆，實際上是讓孩子的科技夢提前破滅。

中國的科技無疑已經取得長足的發展，在很多領域已經達到甚至領先全球，在傲視同儕的時候，更加應該發現如何能夠加快進一步發展的途徑，讓孩子們能夠快馬揚鞭自奮蹄，同時還需要檢視有什麼是妨礙發展的因素，投入各種資源改善。

三個月後迎接太空人凱旋歸來的將會是更好的中國故事。反駁外國流言蜚語的最好辦法不是嚴言厲色的聲明，而是悅耳動聽的中國故事，相信外國人也想聽，中國人更需要聽。

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