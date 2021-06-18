社評：美俄峰會緩和關係 離間中俄難收效果

拜登渲染中國威脅

普京強調中俄友好

過去10年，美俄關係沒有最壞只有更壞。2014年，烏克蘭親西方勢力街頭革命奪權，俄國閃電吞併克里米亞，支持烏東親俄武裝組織，歐美則向俄羅斯發動制裁戰。2016年特朗普當選美國總統，民主黨指俄羅斯干預大選暗助特朗普，「通俄門」令兩國關係緩和無從。今年初白宮易主，美俄關係更跌至歴史谷底。白俄政局動盪，克宮支持白俄當局強硬處理示威，對俄國反對派亦毫不手軟，拜登公開稱普京為「劊子手」。白宮指控俄國進行網絡攻擊等「惡意活動」，宣布新一輪制裁，驅逐多名俄國外交人員，克宮則宣布將美國列入「對俄不友好國家」名單。

美俄是擁有最多核武的兩個國家，兩國關係如墮深淵，對全球穩定無好處，拜登與普京在日內瓦會晤，可說是這10多年來最重要的一次美俄峰會，對於緩和兩國緊張關係有積極意義。普京和拜登會後形容，對話氣氛良好有建設性，聯合聲明表示「核戰無贏家，絕不能開打」，凡此種種，都是正面信息，不過整體而言，這次美俄峰會所取得的共識，其實相當有限，恢復互派大使、啟動雙邊戰略穩定對話，僅是確保有渠道定期接觸，避免誤判衝突，不代表美俄關係可望重啟或正常化。無論是網絡安全、烏克蘭還是人權問題，美俄立場依舊南轅北轍，各不相讓。

中國取代俄羅斯成為美國頭號勁敵，拜登今次訪歐，最大目標就是制華。拜登主動邀請普京這位「劊子手」會晤，還改口稱呼他為「值得尊重的對手」，各方都在密切留意，中美俄三角關係會否出現變化。拜登在日內瓦渲染「中國威脅論」，高談「俄羅斯受中國擠壓」，又聲稱中國「尋求成為世界最強大軍事力量」，反觀俄羅斯經濟卻在苦苦掙扎，「需以更積極的方式發展」，離間中俄之心昭然若揭；普京對於美方的心思，當然亦心知肚明。會前普京接受美國電子媒體專訪，強調俄羅斯重視與華友好關係，不會被納入西方對華關係佈局中，對於主持一再大談中國軍事威脅、質疑中方就克里米亞及歐美制裁等事宜未有力挺俄國，普京直言不諱，有很多人想破壞中俄關係，運用政策手段是其一，「你的提問亦然」。

地緣矛盾屬結構性

中俄關係不易動搖

「普拜會」兩人具體談過什麼，外界無從得知，然而觀乎會後各方說法，看不到美方給俄國提供多少甜頭，諸如不再阻撓歐俄「北溪2號線」天然氣管道計劃等。拜登表示，峰會本身「已經給了普京想要東西，就是合法性、跟美國總統一起站在世界舞台」，有西方分析甚至揚言，「峰會幫俄國走出國際孤立」，就是普京最大得着，云云。這些說法和觀點，流露着西方中心論的傲慢，仍然認為「西方世界等同整個國際社會」。葉利欽時代，俄羅斯不斷向西方退讓，換不到多少實利，加入八國集團（G8）曾被視為確認俄羅斯大國地位的外交成就，到頭來還是被歐美踢出局，拜登的說法，也許可以滿足一下西方受眾，普京和俄羅斯肯定不會認同。

中俄交手超過350年，有過不少矛盾紛爭，當前兩國關係之好，確是前所未見，然而克宮關注中國崛起長遠對俄羅斯地緣政治環境的影響，亦很自然，然而相比之下，西方咄咄逼人，冷戰結束以來從未停止向東進逼，由前南斯拉夫、格魯吉亞到烏克蘭，一再以軍事介入和顏色革命，瓦解親俄力量、擠壓俄羅斯影響力，這些才是眼前最真實的威脅。

國際政治風譎雲詭，沒有永遠敵人，亦無永遠朋友，然而也不會有國家隨便犧牲自身利益，為他人作嫁衣裳。對西方來說，人權問題不過是外交幌子，看看美國與中東專制產油國何等友好便可知道，可是地緣政治矛盾，往往卻是結構性的。沒有烏克蘭和白俄作為屏障，俄羅斯西境無險可守，倘若烏克蘭加入北約，西方即可緊握俄國咽喉。俄國緊張國家安全，美國和北約不再插手烏克蘭和白俄，接受俄羅斯在前蘇聯地區局部重建勢力範圍，理論上有可能將俄羅斯拉過來，現實是看不到有此可能。華府緩和美俄關係，若是希望減少軍事衝突顧慮，以便集中精力應對中國，尚有一定機會，如果真的想離間中俄，甚至聯俄制華，其實是一廂情願。北京昨天回應美俄峰會，歡迎美俄雙方開展戰略穩定對話，除了反映北京認同美俄關係緩和很重要，亦說明北京對中俄關係有十足信心。

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