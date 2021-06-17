社評：核電站安全信專家 通報緊跟國際規則

鄰近地區輻射無異樣

北京澄清台山「疑雲」

廣東省有4座核電廠，台山核電站是其中之一，它亦是全球首個使用歐洲壓水反應堆的核電站，法國電力子公司法馬通是合作伙伴，佔台山核電站三成股權，其餘由中廣核電力等持有。本周一，美國傳媒引述華府消息和文件，台山核電站發生所謂「放射性泄漏事故」，法馬通上月底致函美國能源部，稱有「即時輻射威脅」，尋求美方「技術協助」。報道還聲稱，中方為免核電站要關閉，一再調高台山核電站外可偵測輻射的可接受水平，云云。

北京昨早說明事件，交代了截然不同的版本。國家核安局表示，台山核電站並無發生放射性泄漏事故，當局監測到1號機組反應堆內一迴路冷卻劑的放射水平上升，但仍在設計允許的穩定運行範圍內，滿足技術規範要求，核電站安全運行。核安局強調，當局只是批准調整反應堆內的冷卻劑惰性氣體放射限度，絕非批准提高核電站外輻射檢測的可接受限值，美媒報道卻將兩者混淆。要知道，反應堆是多層密封嚴防泄漏，除非保護屏障破損，否則不會出現輻射外泄事故。當年蘇聯切爾諾貝爾核災，西歐各國很快都偵測到輻射水平急升，最近數十年科技日新月異，難以想像今時今日核泄漏事故能被隱瞞而不被偵測出來。無論是台山核電站周邊、廣東全省、香港還是鄰近地區，輻射水平皆無異常，所謂「放射性泄漏事故」之說，若非出於誤解，確有誇大之嫌。

中美鬥爭正酣，華府外交文宣一浪接一浪，要將中國說成是一個「不守國際規則」和「不負責任」的國家，病毒溯源爭議正是一例。倘若台山核電站真有絲毫隱瞞，恐怕華府早已高調跳出來大力指控，而不是藉傳媒放風。華府不斷向中國高科技行業施壓，中廣核集團被列入所謂「實體清單」，不得與美商做生意，若要使用美國技術必須申請。台山核電站反應堆內冷卻劑放射水平上升，問題出在燃料棒，法馬通提供技術支援，需用美國專利技術，不得不按美方規定申請，而華府的要求，是必須出現「即時輻射威脅」才可豁免，法馬通依言照辦，結果卻被渲染。

核安全是科學問題，只能相信專家，目前情况是無論本港還是中外專家，都不認為台山核電站有安全問題，IAEA亦說無迹象顯示有核事故發生，港人毋須過慮。港粵兩地有訂立核事故通報機制，有人關注為何事件最先由傳媒報道，之後官方才出來解畫，港府則表示，核電站的運作及通報都符合標準。部分人不信政府更不信內地，這是民情現實，然而要客觀看待通報及透明度問題，必須先理解IAEA規定及國際慣常做法，不應先入為主。

通報機制有規矩

IAEA未見核事故

IAEA將核事故分為0至7級，切爾諾貝爾及福島核災皆屬7級核災，1級事故稱為「異常」，一般涉及組件故障需要暫停反應堆，0級稱為「偏差」，意指出現一些偏離狀况，置諸不理可能惡化，但沒有即時安全影響。0級事故很常見，單是2014年，德國就有68宗。無論如何，所有IAEA成員國，若有民用核設施出現任何1級事故，均有責任向IAEA通報並公開，然而值得留意的是，就着台山核電站的情况，IAEA並未就通報問題，對中方提出任何質疑。IAEA說「未見核事故發生」，可理解為「連0級也說不上」，港府說台山核電站狀况沒有觸及通報機制，需要放在這一國際標準理解。

放眼世界，個別核燃料棒出現破損其實很常見，有美國核工程師指出，這類破損通常不會影響供電能力，也不會導致反應堆停機，所以一般不被視作需發新聞稿交代的事件。IAEA每隔10多年發表一次報告，就世界各地民用反應堆燃料棒破損做統計分析，方法也只是向各成員國發問卷查詢，中國作為IAEA成員，亦有提交資料，IAEA報告明言，燃料棒破損，絕大多數都是由各地核電站自行處理，不會造成輻射污染。國家核安局表示，台山1號機組逾6萬條燃料棒，推算破損量約為5條，各方應以平常心和科學態度看待。當然，台山核電站鄰近香港，特區政府有責任留意事態發展，確保通報機制暢順，一旦出現任何級別的核事故都能即時得悉，同時亦應聯同相關專家，多向市民解說，以免公眾不必要恐慌。

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