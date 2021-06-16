社評：電檢加入國安要求 執法需要合理合度

履行維護國安責任

業界擔心誤墮法網

《港區國安法》訂明，特區有憲制責任維護國家安全，除了防範、制止、懲治危害國安活動及行為，亦要因應國安事宜，對媒體、網絡、學校等採取必要措施，加強指導、監督和管理。中聯辦主任駱惠寧日前表示，中央將「繼續堅持和完善一國兩制制度體系」，「缺失的要修補」，「過時的要更新」。香港回歸20多年，港人習慣了寬鬆的政治環境，國安法下多了指導、監督和管理，縱然未必直接影響每個人的日常生活，然而政治氣氛收緊，仍是相當明顯。電影是媒體之一，當局強調要切實執行國安法，修訂電檢指引，不過是最新的一項舉措。

本港現行電檢制度，所有打算公映的影片，均須先獲當局審核批准，審視方向主要着眼暴力及裸露內容，檢查員若認為超出尺度，一般會要求刪剪或評為三級，鮮有審後不准上映。政府這次修訂電檢指引，加入國安角度考慮，檢查員需要留意，影片對可能觸犯國安罪行或損害特區維護國安的活動所作的「描繪、刻劃或表現」，相關內容是否「可客觀和合理地」視作認同、宣揚、美化、煽動該等活動，檢查員考慮整部影片對觀眾的影響，若認為可能危害國安，應得出不宜上映的結論。業界關注具體操作準則，擔心新指引內容模糊；行政長官則稱，國安紅線不會隨便踩到，新指引不會扼殺本港創意產業表達自由。

電檢政治審查是敏感議題，往往受特定政治時空影響。在西方，最有名的政治禁片，是1920年代由蘇聯電影大師愛森斯坦執導的黑白默片《波坦金戰艦》，這部蒙太奇電影美學開山之作，題材涉及起義鬥爭，長期被西方視為布爾什維克文宣煽動革命，直至1956年蘇聯領導人斯大林去世，英國才解除禁映令。在香港，港英時代亦有秘密審查電影，重點是不得煽動暴力，以及「不可破壞鄰近地區關係」，亦即避免挑釁內地、引發政治緊張，1980年代初，兩部內容涉及文革的電影《假如我是真的》和《皇天后土》，便是在此背景下禁映。說電影從來沒有政治禁區，恐怕並非事實，然而本港業界對新指引有憂慮，擔心誤墮法網，亦是不爭事實。權力當局眼中，履行維護國安責任「無價講」，電檢指引修訂，事前未有諮詢業界，正因如此，現在政府更須多向業界解說，減少疑慮。

創意無限指引難寫死

常識常理辦事建默契

香港經歷過反修例風暴，當局不容許暴力、港獨捲土重來。電檢新指引特別提到，若影片聲稱是紀錄片，「報道、重演與香港的情况有密切關係的真實事件」，檢查員須更加審慎，仔細檢查內容是否包含未核實、虛假或誤導論述，此一要求，很大程度就是針對反修例風暴度身訂做，不容影片美化、合理化暴力政治鬥爭，本地業界相信亦不會故意去踩這條紅線。相比之下，較多人關心的，是日後電檢執法會否「寧嚴勿鬆」，就連一些嬉笑怒罵的非政治類作品，又或一些揭露社會陰暗面、對權力當局有較重批判性的創作，亦遭不合理刁難。

1980、90年代是香港電影業黃金時期，既有黑社會英雄片，亦有拿兩岸三地文化差異開玩笑的電影，當然亦少不了無厘頭搞笑片，一些拿內地官場歪風開玩笑的情節，時至今日仍有很多人記得，然而無論是本地還是內地觀眾相信都明白，這些電影並無抹黑挑釁內地之意，亦沒有存心顛倒黑白，以美化黑幫、醜化整支警隊為創作目的。時移世易，近年香港電影業式微，觀眾睇戲的心態和喜好亦有很大變化，無論如何，電影檢查引入國安考慮，具體執行必須合理合度，避免扼殺創作空間。

電影業是夢工場，創作者天馬行空，處處都可留下隱喻，新指引加入國安把關，不可能窮盡各種可能性，也不可能事事寫死，當局充其量只能多舉例子解說。世上有灰色地帶，就有人會嘗試打擦邊球，這可能是日後電檢國安把關最難處理的問題，一句對白、一個鏡頭是否犯禁，有時亦得看前文後理，倘若業界和電檢員本着常識、常理、同理心辦事，相信可以減少爭議，逐步取得默契。過去本港可以放映有關中國的獨立電影，例如以烏坎村事件為題材的影片，有人關注新指引實施，這類電影未必再獲批上映。海納百川是香港特質，倘若無法播映這類中國電影，無疑遺憾，只能說句這就是暴力鬥爭給香港所帶來的代價。

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