社評：拜登拉攏盟友制華 號召力雖在卻褪色

白宮為G7設定議題

歐洲對華未隨美起舞

去夏疫情重挫歐美，特朗普欲藉主辦G7峰會，來一場反華公關騷，挽救個人選情，德國總理默克爾不想蹚渾水，以疫情為由婉拒赴會。一年過去，白宮易主，拜登政府標榜多邊主義外交形象，與特朗普的「美國優先」 單邊主義劃清界線，唯獨對華政策卻有高度延續性，分別僅在於拜登更強調拉攏盟友制華。今年G7峰會是拜登就任後首次出訪，白宮寄望甚殷，一方面欲趁峰會宣示美國「王者回歸」，營造登高一呼八方響應的聲勢，另一方面則想團結盟友，全方位聲討中國。觀乎與會元首反應，各方顯然樂見美國不再藐視盟友，當年默克爾怒氣冲冲站在特朗普桌前的對立氣氛不復再，取而代之是法國總統馬克龍給拜登「拍背示好」。默克爾稱許拜登給G7會談帶來新動力，馬克龍更形容，美國作為「自由世界一個樂意合作的領袖」歸來了，然而如何處理對華關係，卻不見得各國緊跟白宮腳步，以美國馬首是瞻。

中國崛起動搖美國世界霸主地位，遏制中國是美國政界共識，美國對華政策雖無新冷戰之名，卻有新冷戰之實。這次G7峰會聯合公報，中國成為焦點，白宮近月大力操作的對華議題，包括涉疆涉港涉台問題、印太南海安全、疫情溯源、國際經貿規則等，全都包羅其中；公報提及的「重建世界更好未來」（簡稱B3W）基建融資倡議，華府官員形容是要抗衡中國「一帶一路」，至於G7認捐10億劑新冠疫苗，則是美國牽頭的疫苗外交攻勢，同屬針對中國舉措。凡此種種，都突顯美國為G7設定議題的能力，然而必須指出的是，其他G7成員國的看法跟美國並不一致，去年法德拒絕配合特朗普做反華騷，現在也沒有充當美國制華的馬前卒。

涉疆涉港涉台問題屬中國內政，中方強烈不滿G7公報談及相關議題，可說意料之內。更加值得在意的，是公報表述和措辭，在多方面皆與美方取態有微妙而關鍵的差別。根據彭博社的說法，拜登政府最初要求在多方面強烈譴責中國，但與會多國領導人反對，美方最後妥協。舉例說，公報「呼籲中國尊重人權」，但沒有直接譴責北京；美方要求公布明確提及「新疆強迫勞動」，同樣遇到阻力，最後7國領導人同意以折衷方式，將「新疆」與「強迫勞動」議題拆開，分別放在人權及全球供應鏈兩個不同環節提及，未將兩者扣連，更沒有點名指控中國「強迫勞動」。美國搶在G7聯合公報發表前，另行發表聲明，「關注」新疆強迫勞動，表面是為G7公報「註解」，實際是其他成員國不願在公報附和，唯有自己開腔。

多極世界不仰鼻息

不卑不亢毋懼風浪

中美爭雄大時代，歐洲出於文化因素及價值觀，站得較近美國，然而歐美對自身定位不同，利益盤算亦不一樣，以為拜登上台，歐洲盟友就必定對美國言聽計從，是一廂情願的想法。冷戰後美國一極獨大時代已結束，歐洲自視為多極國際秩序下的一極，強調獨立自主外交，既與美國親善，同時亦重視與中國等合作，為歐洲爭取最大利益。默克爾對華政策傾向務實，雖談人權但不搞咪高峰外交，明年這位「歐洲舵手」引退，接過這一位置的，大有可能是法國總統馬克龍，迄今未有迹象顯示，他會奉行截然不同的對華路線。

美國要當世界軍事霸主，自然視中國為軍事威脅，然而並非所有歐洲盟友都像美國那樣，馬克龍早前說得坦白，「對我而言，中國不在大西洋範圍」；本周北約峰會，預料公報只會籠統稱中國為「挑戰」而非敵人，反映的也是同一情况。馬克龍明言「G7不是反華俱樂部」，「G7作為一批民主國家的集合，會就中國已準備好合作的所有世界事務，跟中國合作」，可視之為歐洲對G7的一個重要定調；相比之下，拜登會後以「民主對專制」的說法，淡化美國欲伙同G7其他成員針對中國，聽起來更似打圓場，盼掩歐美分歧。

發達國家「扶貧」數十載，從未改變世界經濟秩序不公平的本質，G7捐出10億劑疫苗，被指杯水車薪；B3W基建融資倡議，亦惹來雷聲大雨點小的懷疑。G7作為富國俱樂部，最關心的仍是如何保持對世界政經大局的掌控，這一屬性，注定G7與發展中國家，存在結構性的利益矛盾。當今世界，再非「西方大國等於國際社會」的時代，美國欲藉G7遏制中國，有其現實局限，中國外交毋須仰人鼻息，核心利益要堅持，能夠合作的應多合作，不卑不亢，自然可以穩住陣腳，毋懼風浪。

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