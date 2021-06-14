社評：教育向高質量過渡 內地連發極端事件

復旦大學數學科學院一名教師，由於未能續約而用刀將主管捅死。疑犯是復旦大學畢業生，後獲得美國名校碩士和博士學位，並且在美國研究機構做過博士後，回國後曾在蘇州大學任教未能續約，轉回母校任教6年，最近獲知不續聘。據悉，疑犯兩次不獲續約都是因為未能滿足發表論文數量等科研任務，當中個人因素是否殺人的主要原因，有待法庭審理後才能確定。

教師捅死主管或涉個人因素

迫使獨立學院轉制是急就章

在大學任教6年不能升職就要離開，國際上很多大學都有這樣的做法，這是為激勵教師不斷做科研而且成果要得到認可，內地的大學開始採用這套標準，是向高質量發展的必由之路，實施過程中，必然會有一些人不適應，制度的建立與執行是必須的，但操之過急會引起大規模抵制而難以實現，拖拖拉拉則會貽誤最佳時機，如何因應實際情况而靈活調整實施細則，管理需要精細。

另一宗駭人聽聞的事件，發生在南京師範大學的一個學院，學生不滿校方將這個學院併到一間職業技術學校，將前來解釋的學院院長禁錮30小時。雖然當前的學生畢業時仍會獲得學位證書，但畢竟還有幾年學院就會消失，而且過渡期教師流失也會影響教學，學生的不滿，可想而知，但引爆不滿情緒的更可能是解釋工作沒做好。

教育部去年5月頒布轉制命令，這種獨立學院只有3種出路，一是關閉，二是升格到跟本部大學同樣的資歷，三是跟低一級的職業技術學校合併。政策目標是合理的，因為這些獨立學院，學生高考成績較低，一般比名校低200多分，教師資歷不高，排名較前的學院，擁有博士資歷的教師比例也只有四分之一左右，設備不足而且管理鬆懈，這些因素都不利於培養社會發展需要的人才。

民辦大學目前有700間，大都成立於上世紀90年代，當時正值國家經濟急速發展，需要大量人才，教育部鼓勵民間投資興辦大學，但大學不能一蹴而就，很多公辦大學，得到投資，取得土地，就可以辦獨立學院，這種學院名義上是公辦大學下屬，但實際上是獨立運作，因為各種標準都不能跟正規大學比擬，然而，這種獨立學院的學費則可以是公辦大學的四五倍，達到兩萬多三萬元，由於畢業生可以獲得公辦大學名下的學位，就業機會更佳，所以成績較差的學生趨之若鶩，公辦大學也獲得一筆「橫財」。一些稍有名氣的大學，也在辦獨立學院，北京理工大學辦了珠海學院，中山大學在從化辦了南方學院，這類學院全國達到250多家。

民辦大學參差有待改善

政府扶持當可培養人才

民辦大學在校學生人數達到700萬，佔全部大學生的四分之一，每年為各行各業輸送各類人才200萬，但學生質素參差，在經濟發展轉型需要更高水平的畢業生下，民辦大學是否能夠在院系設置、課程設計、教學方法等等方面有所改進以適應新的需要，確實成疑，所以教育部要取締獨立學院，有一定的合理性。

很多國家也確實因為經濟發展速度加快或者發展模式轉型，改變大學政策，比如英國曾經將大量的理工學院升格為大學。既然內地一些民辦大學已經辦了三四十年，初具規模，師資力量正在加強，為何不可以給予扶持，讓它們提高質量，反而是要迫使一些獨立學院關閉或者降格呢？

扶持大學升格，提高質量，是一個複雜的巨大工程，需要投放各種資源與訂定各種新的標準，若政策得宜，大學的管理層就可以按部就班，逐步提升。而教育部處置這些獨立學院，只是採取粗暴的手段，要求它們「能轉盡轉，能轉快轉」，沒有考慮到一間幾萬人的學院要轉制，不是拍腦袋決定的事情，而教育部還以批准各種資源等作為要脅，迫使舉辦獨立學院的大學盡快執行，而能夠盡快執行的選擇，就只有關門或者合併到職業技術學校。

教師沒有達到發表論文數量不獲續聘，因而採取任何激烈手段都是不能接受的，學生因為不滿學校的安排而採取違法的手段，都是應該譴責的。但在處理獨立學院前途問題上，教育部顯然沒有制定一套精細的政策，對過渡期的執行細則也沒有周詳的策劃。

現在尚有188所獨立學院沒有執行轉制，在南京師範大學出事後，浙江省已經宣布暫停執行轉制，雖然再次發生禁錮院長等極端事件的概率不高，教育部對此必須有所交代，不單是處理眼前的轉制問題，而是考慮更長遠的人才培養機制，各種大專院校所扮演不同角色與功能的格局轉變通盤思路。

■歡迎回應editorial@mingpao.com