社評：反制裁法提供武器 溫言大棒後發制人

【明報社評】上周四閉幕的全國人大常委會會議,通過了《中華人民共和國反外國制裁法》,並即時生效,這是中國人大首個針對外國制裁的法律。在中美角力繼續深化、七大工業國(G7)峰會在英國開幕前夕,中國極速為反制外國制裁立法,既具象徵意義,又有實質意義,標誌着中美角力開始進入法律戰層面,而中方仿效美國,「以其人之道還治其人之身」,正是美國老羅斯福總統的「實力外交」實踐,即「溫言在口,大棒在手,故而致遠(Speak softly and carry a big stick, you will go far)」。