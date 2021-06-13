社評：反制裁法提供武器 溫言大棒後發制人

G7峰會前夕極速立法

中美博弈進入法律戰

人大常委會同日通過的多項法律之中，大部分都是在下月以後陸續生效，只有「海南自由貿易港法」和「反外國制裁法」即時生效，反映了立法之急迫。在今年3月的《全國人大常委會工作報告》中「今後一年的主要任務」一節，首次提及「加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律『工具箱』」。4月的全國人大常委會會議，「反外國制裁法」草案才作初審，前後兩個多月就完成立法，其保密程度和立法速度，都與去年生效的《港區國安法》立法相若。對此，全國人大法工委負責人的解釋是，「堅持急用先行，根據實踐和形勢需要，採取專項立法形式，增強反外國制裁立法的針對性和可操作性」，毫不諱言該法的「急用」緊迫性。

「反外國制裁法」通過之時，正是美國總統拜登抵達英國準備出席G7峰會之際。外界預期，今年的G7峰會上，中國元素將會「滲透到每個議題中」，包括將會提出一個抗衡中國「一帶一路」的計劃，同時要求世衛組織（WHO）重新調查新冠病毒的起源。

「反外國制裁法」是全國人大通過的首個暗含針對美國元素的法律，標誌着中美博弈進入了法律戰的階段。近年來，美國國會通過了多項針對中國的法案，就在「反外國制裁法」通過前，美國國會參議院通過了《美國創新與競爭法》（American Innovation and Competitiveness Act），該法案要求美國政府成立跨部門工作小組，解決所謂中國一直操控美國市場的問題，「並授權資助在中國運作的獨立媒體」。法案亦要求國務院列出與中國企業相關的清單，讓美國可與「地區盟友」合作，禁止進口與中資企業相關的產品。

為應對美國及西方國家的制裁，去年以來，中國商務部先後出台了《不可靠實體清單規定》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，被認為是中國應對外國制裁、維護自身利益的重要舉措。惟兩者均屬於行政命令，其位階效力有限。在早前對歐美多國的個人和實體進行反制裁時，中國就被指「於法無據」。因此，中國亟需參照國際先例，作更詳細的反制裁立法。

被動反擊保留主動權

威懾意味濃不會濫用

有輿論將「反外國制裁法」歸因於中國的「戰狼外交」，卻忽視了所謂「戰狼外交」產生的原因和背景：由於中國的崛起，美國為首的西方世界加強遏制打壓中國。而位居世界第二大經濟體的中國，擁有全球最大的市場，國家利益已經超出國界範圍，這決定了中方有反制外部壓力的經濟實力與政治意願，這也是推出「反外國制裁法」的現實背景。

毋庸諱言，「反外國制裁法」是師法美歐。美國的很多法律規章均含有「長臂管轄」（long-arm jurisdiction）內容，相關「武器庫」規模龐大；而針對美國的制裁，歐盟也曾通過《阻斷法案》（Blocking Statute）；中國也需要打造自己的涉外法律法規體系，充實自己的「工具箱」。

全國人大法工委負責人表示，「反外國制裁法」重點是一個「反」字，主要目的是為了反制、反擊、反對外國對中國的所謂「單邊制裁」，突出該法的被動反擊性質。但同時，該法第十五條也寫明，「對於外國國家、組織或者個人實施、協助、支持危害我國主權、安全、發展利益的行為，需要採取必要反制措施的，參照本法有關規定執行」。顯示中方在一定情形下，仍可主動採取制裁措施。

與《反分裂國家法》一樣，「反外國制裁法」都是高懸的「達摩克利斯之劍」（Sword of Damocles），威懾意味明顯，但不一定常常出鞘。第八條規定，對於「反制措施所依據的情形發生變化」，「國務院有關部門可以暫停、變更或者取消有關反制措施」，顯示裁量權很高、迴旋餘地很大。該法不會常用，更不會被濫用，因為立法不意味解決問題，博弈的過程才是最關鍵部分。

香港已成為西方國家與中國制裁與反制裁的主戰場，過往對於涉港的制裁，特區政府因缺乏資源、力量與勇氣，往往無法反擊，「反外國制裁法」實施後，對香港影響幾何，仍需時間觀察。

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