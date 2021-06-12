社評：台灣抗疫亂象多 政治凌駕清零難

死亡率高死後確診多

醫療乏資源人謀不臧

台灣新冠疫情從5月中出現社區大爆發以來，單日確診人數一度高達500至600人，社會高度恐慌，近日新增個案雖見下降，卻出現更令人擔憂的問題，包括死亡率升高。從5月26日起，台灣每日新冠死亡人數已連續17日處於兩位數高位，死亡率達3％，遠高於全球平均的2.2％。與同樣屬於老齡化社會的周邊地區比較，日本的新冠死亡率1.8％，香港為不足1.8%，新加坡是0.05%，台灣的死亡率可謂高得離譜。

更恐怖的是，據台灣傳媒對4月20日到本月8日累計的297名確診死亡個案逐一點算發現，確診至死亡天數少於或等於3天的人數竟高達140人，佔47％，其中更有多達54人為死後確診。換言之，台灣平均每5名新冠染疫死亡個案中，就有1人在生前竟連被確診治療的機會都沒有。近期台灣更爆出一家四口3人陳屍家中確診、青年遭遇車禍送院後確診、電視台攝影師猝死後確診、資深記者輕生後確診，以及浮屍打撈上岸確診等「死後確診」事件，令人聞之心傷。

台灣這一波疫情，來得既快且猛，有統計顯示，大部分病歿者從發病到離世的平均時間只有短短8天，這顯示台灣的醫療救治系統出了問題。據報道，近期單是為應付雙北（台北、新北）地區有限度的檢測，各大醫院乃至於「加強版集中檢疫所」（台灣版的方艙醫院）就已應接不暇。不少人確診後只能居家隔離，然後呆等當局通知，部分個案一等就是好幾天，很多猝死悲劇因此一再上演。這對號稱醫療普及且先進的台灣，實在是一大諷刺。難怪島內有輿論質疑，台灣在全球疫情爆發以來一直隔岸觀火，疫情殺到時卻發現自己赤手空拳，浪費了一年多時間竟毫無準備，所謂「超前部署」竟然是人謀不臧。

有論者認為，台灣的新冠高死亡率或是假象，因為先進地區在疫情高峰期多會大規模核酸檢測，以人口550萬的新加坡為例，人口與「雙北」地區相若，但疫情高峰期每天檢測量約9萬人；惟全台近期每日檢測量最多僅3萬人次，即使近日稱要增加一倍，檢測量依然不足。因此，作為計算死亡率分母的確診人數被嚴重低估，死亡率自然居高不下，這又再次印證了當局之前視核酸檢測如洪水猛獸的政策造成的惡果。

台灣的疫情三級警戒已延長至本月28日，有專家表示，台灣抗疫只剩兩條路，一是快速擴充核酸檢測量5至10倍，並將確診者全數隔離；二是提升至四級警戒（全面封城），待完成疫苗全面接種。 但在引入疫苗方面，民進黨政府的作為，最為民眾詬病。

檢測量不足缺乏疫苗

撐台灣自產政治掛帥

出於政治目的，台灣當局一直將大陸疫苗拒之門外，甚至對於國台辦向台灣捐贈疫苗的建議斥之為「假好心」，另一方面，台灣的對外疫苗採購又歎慢板，迄今採購疫苗的到貨量僅4%，不足100萬劑，台灣又藉機渲染北京作梗，阻礙台灣疫苗採購。加上日美兩國合共捐贈約200萬劑，這300萬劑疫苗，對於台灣2300萬人口來說，無異於杯水車薪，於是出現政要人物搶先打疫苗、私家醫生私下為義工接種還要面對刑責等咄咄怪事。蹊蹺的是，日方透露台灣提出需要的疫苗數量就是100萬劑，並稱台灣自己7月就可有疫苗。最近傳出台灣自產的疫苗將於7月底上市，蘇貞昌也預期島內疫情8月可獲緩解，令人懷疑，當局是限制輸入疫苗，在等自產疫苗上市。問題是台灣自產疫苗尚未完成三期臨牀實驗，就已獲當局緊急授權批准使用，豈不是拿自己的人民當白老鼠來試針？

即使是親綠的台灣中研院院士、享有盛譽的肝臟研究權威陳培哲，也痛批當局的疫苗政策是「不把人民的命、不把科學放在眼中」，但他卻在網上遭抹黑抹紅，爆他曾在大陸藥廠兼職。難怪有評論稱，台灣陷入疫情，更卡在政治中。

在檢測能力嚴重不足、隱形個案無處不在、疫苗又遲遲未能滿足需求的情况下，台灣出現「逃難潮」，民眾紛紛湧往疫苗充足的外地，包括外國與大陸。大陸多個城市，已將台胞納入免費疫苗接種範圍，迄今有6萬台胞在大陸接種了疫苗。據報道，近期台灣赴大陸人數急升，這也是一種用腳投票方式。

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