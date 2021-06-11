社評：中美經貿對話頻頻 通脹左右關稅政策

美國通脹升溫壓力增

對華關稅政策添變數

去年1月，中美簽訂首階段貿易協議，未幾新冠疫情爆發，中美角力焦點驟變，貿易議題暫擱一旁，不代表問題已經解決，華府並未撤銷對數千億美元中國貨加徵的關稅，北京亦力拒美方壓力，未有就產業補貼政策等議題妥協。特朗普向中國發動貿易戰，損人更損己，中美貿易逆差不僅沒有因為加徵關稅而顯著收窄，反而進一步擴大。拜登競選期間曾提過，上台後會考慮調整對華經貿政策，然而時至今天，美國對華關稅措施仍然維持。

上月底，負責中美貿易談判的國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表戴琪通話，拜登政府上台後，中美終於首度重啟經貿對話。過去十多天，兩國經貿高層對話頻繁，劉鶴與戴琪通話後數天，再與美國財長耶倫視頻通話，就「宏觀經濟形勢和多邊雙邊領域合作」廣泛交流。及至昨天，兩國商務部長亦通話，同意「推動貿易投資務實合作」，妥善處理分歧。拜登還在美國時間同一天宣布，撤銷短片分享平台TikTok及即時通訊軟件微信海外版WeChat的禁令。一時間，中美經貿關係似乎出現了轉機，實際發展如何，仍得走着瞧。

中美角力激烈，拜登加緊拉攏盟友遏制中國，人權牌、台灣牌、病毒溯源牌層出不窮，稍後舉行的G7峰會，勢成美國向華施壓平台。上周拜登簽署行政命令，延續特朗普時期措施，禁止美國人投資所謂涉及解放軍的中國企業，禁令名單還由原本的44間增至59間，反映白宮對華仍是敵意滿滿，然而全球經濟形勢不斷變化，拜登基於美國利益，調整對華經貿政策，亦非不可能。中美貿易戰，特朗普常揚言美方向中國「收取」了巨額關稅，現實卻是另一回事，加徵關稅只是削弱中國貨在美國市場競爭力，實際為關稅埋單的是美國商人和消費者，美國商界一直有聲音要求華府撤去關稅，近月通脹升溫，更為美國對華關稅政策增添變數。

昨晚美國公布最新通脹數據，5月消費者物價指數按年勁升5%，是2008年金融海嘯以來最大升幅，扣除食品及能源的核心通脹率，按年上升3.8%，增幅之大更是近28年首見，兩組數字皆超出市場預期。美國全力谷針，疫情由高峰回落九成，抗疫措施放鬆，加上拜登豪擲萬億美元計銀彈刺激經濟，近月美國國內需求反彈強勁，可是全球供應鏈仍受疫情及中美角力干擾，導致原材料等價格上漲；聯儲局量化寬鬆不斷印鈔，美元總體向下，熱錢氾濫全球，亦令資產價格水漲船高，全球都感受到通脹壓力，中國亦不例外。華府和華爾街主流皆認為，通脹升溫不過是疫後復蘇的短期現象，不會持續很久，昨晚美股開市造好，反映投資者未將通脹放在心上，然而亦有專家警告，切勿低估通脹惡化風險，最近德銀一份報告便認為通脹將長期持續，可成全球經濟計時炸彈。

這一波通脹壓力，主要是供應追不上需求所致，關稅抬高價格成本，貿易脫鈎則影響供應鏈，美方實際是搬石頭砸自己的腳。上月初，白宮經濟顧問勞斯在中美重啟經貿對話前，曾經表示拜登政府仍在檢討貿易關稅政策，大宗商品供應短缺及通脹皆是考慮因素。早前劉鶴與耶倫討論「宏觀經濟形勢」，未知有否觸及通脹問題，倘若全球通脹恍若脫韁野馬，中美出於共同利益，有必要合力應付，屆時華府調整對華關稅經貿政策亦未可料，惟目前白宮顯然不認為通脹是重大威脅，近期中美經貿對話趨頻，美方也許只是希望多做兩手準備，一旦要調整關稅政策，行動亦可迅速些。

拜登欲留談判籌碼

經貿對話難寄厚望

中美首階段貿易協議，特朗普堅拒撤去關稅，就是要保留這一談判籌碼，希望日後可向中國索取好處。拜登繼承了這些籌碼，若非必要，當然不想隨便放棄。中美有更多經貿對話是好事，惟不宜寄予厚望，就算兩國就關稅經貿問題有實質進展，也只是各取所需，不代表鬥爭大局有變。對香港來說，與其寄望中美撤銷關稅，還不如設法抓住內地「雙循環」發展格局所帶來的機遇。

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